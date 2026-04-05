Getty
Diterjemahkan oleh
Jude Bellingham kemungkinan akan duduk di bangku cadangan dalam laga Liga Champions Real Madrid melawan Bayern Munich karena masalah cedera
Bellingham dipersiapkan untuk peran cadangan
Real Madrid menghadapi tugas berat saat menjamu Bayern Munich di Santiago Bernabeu untuk leg pertama perempat final Liga Champions.
Namun, Los Blancos diperkirakan tidak akan diperkuat Bellingham dalam susunan pemain inti mereka, dengan laporan dari OK Diario menyebutkan bahwa gelandang tersebut masih belum memiliki kebugaran yang cukup untuk bersaing dengan intensitas tertinggi sejak peluit pembuka dibunyikan.
Bintang asal Inggris ini telah menjadi titik fokus musim Madrid, namun kurangnya ritme permainannya belakangan ini telah menjadi kekhawatiran utama bagi staf pelatih. Untuk pertandingan hari Selasa ini, ia tidak akan menjadi starter.
Dan faktanya, kurangnya ritme permainannya masih cukup signifikan, memaksa Alvaro Arbeloa untuk mencari opsi alternatif dalam formasi berlian di lini tengahnya guna memastikan tim dapat bersaing dengan raksasa Jerman tersebut.
- AFP
Militao siap kembali ke lini pertahanan
Meskipun kabar seputar Bellingham cukup mengecewakan, ada secercah harapan bagi raksasa Spanyol tersebut dalam diri Eder Militao. Bek asal Brasil ini telah berhasil melewati proses pemulihan yang panjang setelah mengalami cedera otot serius pada otot biseps femorisnya yang juga melibatkan tendon proksimal.
Meskipun ia bisa saja kembali lebih cepat, staf medis memilih pendekatan yang hati-hati untuk memastikan ia mencapai kebugaran seratus persen.
Bek ini membuktikan kesiapannya selama penampilan singkat selama 30 menit melawan Mallorca, di mana ia tidak hanya tampil tajam dalam bertahan tetapi juga berhasil mencetak gol. Jika tidak ada kendala, ia akan menjadi bagian dari lini pertahanan bersama Rudiger.
Arbeloa dihadapkan pada dilema pemilihan pemain
Setelah kekalahan mengejutkan dari Mallorca, Arbeloa berada di bawah tekanan untuk menemukan keseimbangan yang tepat menjelang kedatangan Bayern. Dengan Bellingham yang diperkirakan tidak akan masuk starting line-up, dilema taktisnya berkisar pada siapa yang akan mengisi kekosongan di lini tengah.
Arda Guler dan Thiago Pitarch menjadi kandidat utama untuk mengambil alih peran gelandang serang saat Madrid berusaha mengamankan keunggulan pada leg pertama.
- AFP
Tekanan semakin meningkat di Bernabeu
Taruhannya tak bisa lebih tinggi lagi bagi Real Madrid saat mereka beralih dari kekecewaan di kompetisi domestik ke ambisi di ajang Eropa. Pertandingan melawan Bayern Munich menjadi titik krusial dalam musim mereka, dengan ancaman tahun tanpa gelar yang semakin mendekat.
Tujuannya sederhana: meraih hasil yang menempatkan mereka dalam posisi kuat menjelang leg kedua di Allianz Arena seminggu lagi. Arbeloa menekankan pentingnya fokus setelah kekalahan dari Mallorca, dengan mengatakan: "Saya ingin para pemain memikirkan pertandingan Selasa."