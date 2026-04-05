Real Madrid menghadapi tugas berat saat menjamu Bayern Munich di Santiago Bernabeu untuk leg pertama perempat final Liga Champions.

Namun, Los Blancos diperkirakan tidak akan diperkuat Bellingham dalam susunan pemain inti mereka, dengan laporan dari OK Diario menyebutkan bahwa gelandang tersebut masih belum memiliki kebugaran yang cukup untuk bersaing dengan intensitas tertinggi sejak peluit pembuka dibunyikan.

Bintang asal Inggris ini telah menjadi titik fokus musim Madrid, namun kurangnya ritme permainannya belakangan ini telah menjadi kekhawatiran utama bagi staf pelatih. Untuk pertandingan hari Selasa ini, ia tidak akan menjadi starter.

Dan faktanya, kurangnya ritme permainannya masih cukup signifikan, memaksa Alvaro Arbeloa untuk mencari opsi alternatif dalam formasi berlian di lini tengahnya guna memastikan tim dapat bersaing dengan raksasa Jerman tersebut.