Jude Bellingham kembali untuk laga derby Real Madrid setelah absen selama enam pekan, demikian dikonfirmasi oleh Alvaro Arbeloa
Bellingham bersiap untuk bangkit kembali
Arbeloa telah mengonfirmasi bahwa Bellingham siap kembali membela Real Madrid setelah absen selama enam pekan terakhir. Pemain internasional Inggris itu telah dipanggil oleh manajer Tuchel untuk laga persahabatan The Three Lions melawan Uruguay dan Jepang mendatang, dan Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan pelatih asal Jerman itu untuk memanggilnya meskipun ia belum banyak mendapat kesempatan bermain. Gelandang tersebut bertolak ke Manchester untuk pertandingan klub melawan City di Liga Champions pada pertengahan pekan, namun ia tidak ikut bermain dalam laga tersebut dan Arbeloa kini telah mengonfirmasi bahwa ia dalam kondisi fit dan siap untuk pertandingan melawan Atletico.
"Dia siap, dan dia akan masuk dalam skuad besok," kata Arbeloa. "Kita lihat saja apakah dia akan bermain. Saya rasa begitu. Saya menantikan untuk melihatnya di lapangan. Dia pemain yang cerdas, dan dia tahu apa yang harus dilakukan di setiap momen. Saya senang dia siap dan siap membantu kami besok."
Mbappe 100%
Selain Bellingham, Arbeloa juga menegaskan bahwa Kylian Mbappe kini sudah pulih sepenuhnya setelah tampil sebentar sebagai pemain pengganti saat melawan City pada pertengahan pekan ini. Sama seperti rekan setimnya asal Inggris itu, Mbappe juga telah dipanggil ke tim nasionalnya, dan dijadwalkan bermain untuk Prancis melawan Brasil dan Kolombia dalam laga persahabatan mendatang.
Arbeloa menambahkan: "Saya katakan bahwa pada hari [Mbappe] kembali, dia akan berada di 100%. Kita melihat itu di Manchester, dengan lari-larinya. Dia menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Saya memiliki keyakinan penuh... Dia berada di 100%."
Ketika ditanya secara spesifik tentang pemanggilan tim nasional mereka, dia menjawab: "Saya pikir itu bagus. Dia tersedia, dan dia telah bermain untuk kami. Jadi tidak ada masalah jika dia pergi bersama timnasnya... Dengan pemain seperti Bellingham dan Mbappé, Anda tidak bisa mengharapkan mereka tidak dipanggil oleh tim nasional mereka. Piala Dunia tinggal beberapa bulan lagi. Saya memahami situasinya dengan sempurna."
Arbeloa akan 'menyesuaikan diri' menjelang laga melawan Atlético
Real kalah 5-2 dari Atletico pada awal musim ini dalam kekalahan telak yang memupus harapan mereka untuk merebut gelar juara. Tim asuhan Arbeloa kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona, dan sang pelatih menyadari bahwa ia harus menyesuaikan taktik timnya jika ingin meraih kemenangan kali ini.
Ia menambahkan: "Kami akan melakukan beberapa penyesuaian. Tentu saja bermain dengan Brahim [Diaz] tidak sama dengan bermain bersama Mbappe, atau dengan Jude atau Thiago [Pitarch]... Namun, mereka telah menjadi pemain elit sejak lama, dan mereka tahu apa artinya bekerja untuk tim."
Ia juga menyempatkan diri untuk memuji bek Antonio Rudiger, meskipun ia menolak untuk menjelaskan apakah ia akan ditawari kontrak baru.
Arbeloa berkata: "Saya tidak suka membahas hal-hal seperti itu. Saya menghormati klub dan sang pemain, dan mereka harus mencapai kesepakatan. Tapi saya akan membuat patung Rudiger dan menempatkannya di taman saya... Saya hanya memiliki hal-hal baik untuk dikatakan tentang dia."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid akan menghadapi Atlético pada hari Minggu dalam upaya mereka untuk memperkecil selisih poin dari pemuncak klasemen La Liga asuhan Hansi Flick. Bellingham dan Mbappé kemudian akan bergabung dengan tim nasional masing-masing, seiring dengan semakin intensifnya persiapan menjelang Piala Dunia 2026 di akhir musim.
Rekan setim Bellingham di timnas Inggris, Jordan Henderson, yakin gelandang tersebut akan menjadi kunci peluang mereka di turnamen tersebut.
Dia berkata: “Dia sangat istimewa, sangat istimewa. Sejujurnya, kami memiliki beberapa pemain istimewa di skuad ini. Namun, mengenai Jude, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat istimewa sejak pertama kali bergabung dengan skuad. Cara dia berlatih, cara dia menjalani hidupnya di sekitar sepak bola, mencintai permainan ini, ingin terus berkembang, dan kemampuan yang dimilikinya di lapangan. Dia adalah pemain kelas dunia dan saya tahu akan ada banyak cerita dan banyak berita utama, tetapi baginya, yang terpenting adalah fokus pada sepak bola.”
