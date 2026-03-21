Arbeloa telah mengonfirmasi bahwa Bellingham siap kembali membela Real Madrid setelah absen selama enam pekan terakhir. Pemain internasional Inggris itu telah dipanggil oleh manajer Tuchel untuk laga persahabatan The Three Lions melawan Uruguay dan Jepang mendatang, dan Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan pelatih asal Jerman itu untuk memanggilnya meskipun ia belum banyak mendapat kesempatan bermain. Gelandang tersebut bertolak ke Manchester untuk pertandingan klub melawan City di Liga Champions pada pertengahan pekan, namun ia tidak ikut bermain dalam laga tersebut dan Arbeloa kini telah mengonfirmasi bahwa ia dalam kondisi fit dan siap untuk pertandingan melawan Atletico.

"Dia siap, dan dia akan masuk dalam skuad besok," kata Arbeloa. "Kita lihat saja apakah dia akan bermain. Saya rasa begitu. Saya menantikan untuk melihatnya di lapangan. Dia pemain yang cerdas, dan dia tahu apa yang harus dilakukan di setiap momen. Saya senang dia siap dan siap membantu kami besok."