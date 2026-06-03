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Jude Bellingham ke Liverpool? Legenda The Reds, Robbie Fowler, menjelaskan kapan transfer di Liga Premier itu bisa terjadi & di bidang apa bintang Inggris itu perlu meningkatkan permainannya
Dari Birmingham hingga Madrid: Perjalanan karier Bellingham
Lulusan akademi Birmingham, Bellingham, keluar dari zona nyamannya setelah berhasil menembus tim senior di West Midlands pada usia 16 tahun. Pada musim panas 2020, kesepakatan transfer bernilai besar ke klub raksasa Jerman, Borussia Dortmund, tercapai.
Potensinya semakin terasah di sana, sehingga memungkinkan transfer senilai €103 juta (£89 juta/$120 juta) ke Santiago Bernabeu pada 2023. Gelandang serang berkelas ini tidak terlihat canggung di antara para ‘Galacticos’ Madrid, dan ia menikmati kenaikan pesat yang membuatnya masuk dalam persaingan Ballon d’Or.
Cedera telah menghambat kemajuannya dalam dua musim terakhir, membuat trofi besar sulit diraih, dan muncul pertanyaan apakah Bellingham tetap tak tergantikan di timnas Inggris—terutama dengan adanya pesaing serius seperti Morgan Rogers di posisi No.10.
Rencananya adalah membungkam para peragu, seperti yang telah menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun, dan proses tersebut dapat dibantu dengan kembalinya ia ke tanah airnya pada jendela transfer mendatang. Klub-klub ambisius di seluruh Liga Premier akan sangat senang menyambut pemenang Liga Champions yang telah teruji ke dalam barisan mereka masing-masing.
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Transfer Liga Premier: Bisakah Bellingham bergabung dengan Liverpool?
Saat ditanya apakah Bellingham akan bermain di kasta tertinggi Inggris, dan apakah itu bisa terjadi di Anfield, legenda Liverpool Fowler — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM — mengatakan: “Saya ingin melihat pemain-pemain hebat di Anfield, jadi saya sangat ingin melihatnya bermain di sana.
“Ketika kita berbicara tentang Liga Premier, liga ini dikenal sebagai liga terbaik di dunia, tetapi saat ini dia bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, bukan, di Real Madrid. Jadi saya rasa dia tidak ingin kembali ke Liga Premier.
“Itu bukan berarti hal itu tidak akan terjadi mungkin dalam tiga, empat, atau lima tahun ke depan, tapi tentu saja dengan kondisi sepak bola saat ini dan cara kontrak diberikan kepada pemain, maka Anda tidak akan terkejut karena tentu saja jika dia tidak bermain untuk Madrid di Spanyol atau salah satu tim papan atas, maka saya pikir Liga Premier adalah tempat yang tepat. Tentu saja, sebagai penggemar Liverpool, Anda ingin melihat pemain hebat dan dia pasti termasuk di antara mereka.”
Bellingham menyebutkan satu aspek permainannya yang masih bisa ditingkatkan
Untuk saat ini, transfer domestik tampaknya belum menjadi prioritas utama Bellingham, karena fokusnya kini tertuju pada tugas di Piala Dunia. Timnas Inggris berharap bisa tampil gemilang di tanah Amerika Utara musim panas ini, sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun.
Masih harus dilihat seberapa menonjol peran yang akan dimainkan Bellingham dalam upaya tersebut, dengan Thomas Tuchel yang harus membuat beberapa keputusan besar terkait pemilihan pemain. Ditanya tentang apa yang ingin ia lihat lebih banyak dari seorang pemain yang dapat mengisi sejumlah posisi di lini tengah, mantan bintang Inggris dengan 26 caps, Fowler, menambahkan: “Ketika saya melihatnya, saya melihat seorang pemain yang sangat berbakat. Tentu saja dia berbakat karena posisinya dan tipe pemain seperti apa dia.
“Dia sudah menjadi pemain luar biasa sejak masih anak-anak di Birmingham. Dia tampil luar biasa di Dortmund. Dia pindah ke posisi teratas di Madrid. Lagi-lagi, dia adalah pemain yang kita semua bicarakan dengan cara yang tepat terkait seberapa proaktif dia dalam menyerang.
“Menurut saya, melihat Jude dari luar, saya rasa dia kurang konsisten dalam melakukannya berulang kali. Mungkin soal disiplin saat seorang manajer Inggris ingin Anda maju, tapi dia juga ingin Anda kembali sedikit lebih cepat.
“Saya pikir Jude sedikit bersalah karena mungkin maju ke depan jauh lebih cepat daripada saat dia kembali. Saya pikir hal itu menjadi bagian dari pembicaraan. Saat Jude maju ke depan, dia adalah pemain berkualitas. Kita tahu itu. Saya pikir konsistensi dan disiplin dalam ingin kembali sedikit meredam hal itu.”
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Bellingham sangat ingin membantu Inggris meraih gelar juara Piala Dunia
Bellingham, yang hanya butuh empat penampilan lagi untuk mencapai 50 penampilan bersama Inggris, bisa sepenuhnya fokus pada urusan tim nasional untuk saat ini karena kontraknya di Madrid masih berlaku hingga 2029.
Ia telah meraih begitu banyak prestasi di sana, yang bisa membuatnya mempertimbangkan pindah ke Liga Premier jika tawaran menarik akhirnya diajukan. Jika ia memutuskan untuk mengambil jalan itu, maka ia berharap melakukannya sebagai pemenang Piala Dunia yang bersejarah.