Jude Bellingham ke Liverpool? Legenda The Reds, Robbie Fowler, menjelaskan kapan transfer di Liga Premier itu bisa terjadi & di bidang apa bintang Inggris itu perlu meningkatkan permainannya

Untuk saat ini, transfer domestik tampaknya belum menjadi prioritas utama Bellingham, karena fokusnya kini tertuju pada tugas di Piala Dunia. Timnas Inggris berharap bisa tampil gemilang di tanah Amerika Utara musim panas ini, sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun.

Masih harus dilihat seberapa menonjol peran yang akan dimainkan Bellingham dalam upaya tersebut, dengan Thomas Tuchel yang harus membuat beberapa keputusan besar terkait pemilihan pemain. Ditanya tentang apa yang ingin ia lihat lebih banyak dari seorang pemain yang dapat mengisi sejumlah posisi di lini tengah, mantan bintang Inggris dengan 26 caps, Fowler, menambahkan: “Ketika saya melihatnya, saya melihat seorang pemain yang sangat berbakat. Tentu saja dia berbakat karena posisinya dan tipe pemain seperti apa dia.

“Dia sudah menjadi pemain luar biasa sejak masih anak-anak di Birmingham. Dia tampil luar biasa di Dortmund. Dia pindah ke posisi teratas di Madrid. Lagi-lagi, dia adalah pemain yang kita semua bicarakan dengan cara yang tepat terkait seberapa proaktif dia dalam menyerang.

“Menurut saya, melihat Jude dari luar, saya rasa dia kurang konsisten dalam melakukannya berulang kali. Mungkin soal disiplin saat seorang manajer Inggris ingin Anda maju, tapi dia juga ingin Anda kembali sedikit lebih cepat.

“Saya pikir Jude sedikit bersalah karena mungkin maju ke depan jauh lebih cepat daripada saat dia kembali. Saya pikir hal itu menjadi bagian dari pembicaraan. Saat Jude maju ke depan, dia adalah pemain berkualitas. Kita tahu itu. Saya pikir konsistensi dan disiplin dalam ingin kembali sedikit meredam hal itu.”