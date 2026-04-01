Jude Bellingham HARUS diturunkan sebagai starter untuk Inggris — namun harapan Inggris di Piala Dunia nyaris sepenuhnya bergantung pada Harry Kane: Pemenang dan pecundang setelah para bintang asuhan Thomas Tuchel sangat dirindukan dalam kekalahan pada laga persahabatan melawan kuda hitam Jepang

Hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada Jumat lalu disusul dengan kekalahan 1-0 yang lebih mengkhawatirkan dari Jepang pada Selasa. Thomas Tuchel memutuskan untuk membagi skuad menjadi dua, dengan mengistirahatkan sebagian besar pemain intinya pada pertandingan pertama dan berharap mereka akan tampil segar pada pertandingan kedua. Rencana tersebut justru menjadi bumerang, dengan para pemain yang berharap bisa masuk ke dalam skema utamanya gagal menunjukkan performa yang memuaskan, sementara beberapa pemain regulernya juga terlihat aneh dan tidak pada tempatnya saat bergabung dengan skuad.

Masih ada beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan. Beberapa pemain kunci, termasuk duo Arsenal Declan Rice dan Bukayo Saka, harus mundur sepenuhnya dari skuad karena cedera, sementara Harry Kane dan Jude Bellingham dianggap belum cukup fit untuk ikut serta dalam kedua pertandingan tersebut. Namun, kenyataannya adalah Inggris gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang yang seharusnya mereka menangkan jika mereka memiliki ambisi serius untuk memenangkan Piala Dunia musim panas ini. Salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di sepak bola internasional tidak boleh bersembunyi di balik alasan-alasan tiga bulan menjelang turnamen besar.

