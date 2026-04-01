Jude Bellingham HARUS diturunkan sebagai starter untuk Inggris — namun harapan Inggris di Piala Dunia nyaris sepenuhnya bergantung pada Harry Kane: Pemenang dan pecundang setelah para bintang asuhan Thomas Tuchel sangat dirindukan dalam kekalahan pada laga persahabatan melawan kuda hitam Jepang

Tidak pernah mudah menghadapi tim nasional pria Inggris. Di atas kertas, mereka seharusnya memiliki kualitas, pengalaman, dan daya serang yang cukup untuk menghancurkan habis-habisan sebagian besar tim di dunia ini. Namun, ketika Anda duduk menonton mereka, Anda pun bertanya-tanya apakah mereka sebenarnya sekumpulan orang asing yang disatukan semata-mata untuk sedikit mengganggu para penggemar yang begitu menaruh harapan besar pada mereka. Berdasarkan pertandingan persahabatan mereka pada bulan Maret, asumsi tersebut tampaknya cukup beralasan.

Hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada Jumat lalu disusul dengan kekalahan 1-0 yang lebih mengkhawatirkan dari Jepang pada Selasa. Thomas Tuchel memutuskan untuk membagi skuad menjadi dua, dengan mengistirahatkan sebagian besar pemain intinya pada pertandingan pertama dan berharap mereka akan tampil segar pada pertandingan kedua. Rencana tersebut justru menjadi bumerang, dengan para pemain yang berharap bisa masuk ke dalam skema utamanya gagal menunjukkan performa yang memuaskan, sementara beberapa pemain regulernya juga terlihat aneh dan tidak pada tempatnya saat bergabung dengan skuad.

Masih ada beberapa catatan kecil yang perlu diperhatikan. Beberapa pemain kunci, termasuk duo Arsenal Declan Rice dan Bukayo Saka, harus mundur sepenuhnya dari skuad karena cedera, sementara Harry Kane dan Jude Bellingham dianggap belum cukup fit untuk ikut serta dalam kedua pertandingan tersebut. Namun, kenyataannya adalah Inggris gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan kandang yang seharusnya mereka menangkan jika mereka memiliki ambisi serius untuk memenangkan Piala Dunia musim panas ini. Salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di sepak bola internasional tidak boleh bersembunyi di balik alasan-alasan tiga bulan menjelang turnamen besar.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Stadion Wembley serta pekan lalu di St George's Park...

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Selama pemusatan latihan musim gugur, posisi Jude Bellingham di skuad Inggris dipertanyakan, baik oleh publik maupun Tuchel sendiri. Pelatih The Three Lions itu pernah mengatakan, "Kami tidak sekadar mengumpulkan pemain-pemain paling berbakat, kami berusaha membangun sebuah tim. Timlah yang memenangkan trofi, bukan individu."

    Tuchel kemudian memutuskan untuk mengandalkan Morgan Rogers dari Aston Villa sebagai pilihan utamanya di posisi No.10, dengan alasan bahwa Rogers lebih menerima peran pendukung daripada menonjol sebagai bintang utama. Namun, dua pertandingan pada bulan Maret ini telah membuktikan bahwa Inggris membutuhkan daya tarik bintang Bellingham dan segala hal yang menyertainya.

    Ketika Bellingham membela The Three Lions, ia selalu berusaha terlibat dengan cara apa pun, baik atau buruk. Jika ia tampil buruk, ia tetap memiliki integritas untuk bekerja keras dan terlibat daripada sekadar menghilang ke latar belakang. Hampir tidak ada pemain di sepertiga akhir lapangan yang bersedia mengambil tanggung jawab selama pertandingan melawan Uruguay dan Jepang. Sangat tepat bahwa lagu pertama yang diputar melalui sistem pengeras suara Wembley saat pertandingan berakhir pada hari Selasa adalah 'Hey Jude'.

    Desakan untuk melihat Bellingham akan semakin meningkat sekarang setelah dunia melihat seperti apa Inggris tanpa dia, dan memang seharusnya begitu.

    PEMENANG: Harry Kane

    Di sisi lain, Harry Kane selalu menjadi pilihan utama di skuad Inggris setiap kali ia dalam kondisi fit. Sayangnya, dua hasil pertandingan ini justru semakin memperjelas betapa sangat dibutuhkan kapten oleh The Three Lions.

    Melawan Jepang, Tuchel memulai pertandingan dengan Phil Foden sebagai false nine, yang turun ke belakang untuk menciptakan ruang lebih bagi para penyerang, meskipun hal ini membingungkan mengingat Rogers dan Anthony Gordon bermain sebagai sayap ortodoks, sementara pemain nomor 10 Cole Palmer juga harus mundur ke lini tengah untuk mendapatkan bola. Dominic Solanke masuk pada babak kedua untuk memberikan kehadiran fisik yang lebih kuat di ruang tersebut, namun hanya menyentuh bola sebanyak tujuh kali.

    Setelah kekalahan tersebut, Tuchel ditanya apakah Inggris memang terlalu bergantung pada Kane untuk memimpin serangan. "Nah, mengapa Argentina tidak mengandalkan [Lionel] Messi atau Portugal tidak mengandalkan Cristiano Ronaldo? Ini sangat normal. Pemain kunci kami meninggalkan tim dan kami melihat hal itu sedikit. Kami kekurangan daya gedor," demikian penilaiannya yang adil.

    PEMENANG: Trent Alexander-Arnold & Ollie Watkins

    Dua nama besar yang absen dari pemusatan latihan ini adalah Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid dan Ollie Watkins dari Aston Villa. Keduanya pasti merasa puas melihat pertandingan ini dari rumah.

    Tino Livramento dari Newcastle dan Ben White dari Arsenal, yang kembali dipanggil setelah absen dari timnas Inggris, diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka sebagai bek kanan, dengan Tuchel menyatakan bahwa ia sangat menyadari kontribusi yang dapat diberikan Alexander-Arnold kepada tim. Demikian pula, Solanke dan Dominic Calvert-Lewin diturunkan sebagai penyerang utama dalam dua pertandingan tersebut, namun tidak menghasilkan gol sama sekali dan hanya melepaskan tiga tembakan secara keseluruhan.

    Mungkin solusi yang dibutuhkan Tuchel sebenarnya sudah ada dalam skuad yang diwarisinya sejak awal. Mungkin beberapa talenta papan atas yang lebih sering diturunkan di bawah asuhan Sir Gareth Southgate tidak perlu diabaikan bulan ini. Alexander-Arnold dan Watkins bahkan bukan pemain inti, melainkan lebih sebagai cadangan pertama di posisi mereka masing-masing untuk Reece James dan Kane, namun mereka telah memperkuat peluang mereka untuk masuk skuad musim panas ini tanpa melakukan apa pun.

    PEMENANG: Para pendukung Manchester United

    Kota Manchester memiliki empat wakil dalam susunan pemain inti Inggris saat menghadapi Jepang — Palmer, Foden, Nico O'Reilly, dan Kobbie Mainoo. Mereka termasuk di antara empat pemain dengan performa terburuk dari kedua tim.

    Palmer dan Foden diturunkan sebagai starter di lini depan yang tidak masuk akal di atas kertas, apalagi dalam kenyataannya. Mereka memang tidak memiliki rekor yang bagus saat mengenakan seragam Inggris, meskipun dalam kesempatan ini itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan cara mereka dipaksa bermain. Namun, keduanya tidak mampu mengatasi penyesuaian taktis tersebut dan mengendalikan jalannya pertandingan.

    Sementara itu, pahlawan Carabao Cup O'Reilly tidak memberikan dampak yang sama saat kembali ke Wembley, dengan keraguan terus berlanjut mengenai kemampuannya untuk benar-benar bertahan di posisi bek kiri. Di depannya di sisi kiri lini tengah ada Mainoo, yang berduet dengan Elliot Anderson, yang diinginkan oleh Manchester United. Namun, pahlawan binaan The Red Devils itu jelas kalah dari kedua pemain di posisi pivot tersebut, dan selama pemusatan latihan ini ia belum menunjukkan banyak hal yang membuktikan bahwa ia layak masuk dalam skuad untuk Piala Dunia.

    PEMENANG: Status Jepang sebagai kuda hitam

    Setiap kali Piala Dunia digelar, Jepang sering kali menjadi tim yang menarik perhatian. Mereka sering kali menjadi salah satu tim terbaik yang terdiri dari para pemain yang berkarier di klub-klub di tiga atau empat benua, memadukan nama-nama yang sudah dikenal dengan nama-nama yang kurang terkenal, namun tetap mempertahankan daya saing mereka.

    Penonton Inggris sangat mengenal Kaoru Mitoma dan ancaman yang dimilikinya. Jika ada yang akan mencetak gol untuk Jepang di Wembley, pemain sayap Brighton itu tampaknya menjadi pilihan yang paling mungkin.

    Namun, di luar Mitoma, Jepang tampil memukau dan pantas menjadi pemenang di bawah lengkungan Wembley, dengan bek kiri Stade Reims, Keito Nakamura, khususnya menonjol. Samurai Biru adalah segala yang tidak dimiliki Inggris—kompak saat bertahan dan agresif saat menyerang. Tim tamu datang ke London dengan tekad kuat untuk saling mendukung demi meraih kemenangan pertama mereka atas Inggris.

    Jepang mengejutkan tim-tim besar pada 2022, mengalahkan Jerman dan Spanyol di babak penyisihan grup, sekaligus menyingkirkan Jerman. Ada banyak alasan untuk percaya bahwa mereka masih mampu menciptakan kejutan serupa.

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Rekor-rekor terus berjatuhan bagi Tuchel. Dia telah menyaksikan kekalahan pertama Inggris sepanjang sejarah dari tim asal Afrika (Senegal) dan kini dari Asia. Itu hanya sedikit bercanda karena angka-angka tersebut memang benar adanya.

    Secara serius, rekor Tuchel bersama Three Lions kini terlihat sangat campur aduk. Sembilan kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan hampir tidak sebanding dengan lawan-lawan yang dihadapi: Andorra dua kali, Serbia dua kali, Latvia dua kali, Albania dua kali, Wales, Senegal, Uruguay, dan Jepang. Keputusan Asosiasi Sepak Bola Inggris untuk memperpanjang kontraknya hingga 2028 tanpa mempertimbangkan Piala Dunia ini berisiko terlihat lebih membingungkan daripada yang diperkirakan semula.

    Southgate memang memiliki kelemahan sebagai manajer Inggris, namun tak dapat dipungkiri ia telah menciptakan budaya yang memungkinkan para pemain berkembang dan tampil konsisten di level internasional—sesuatu yang tak terlihat sejak 1966. Namun, kapten sementara Marc Guehi mungkin telah mengungkapkan bahwa tekanan masa lalu kembali, saat ia mengatakankepada ITV: "Tidak mudah mengenakan jersey ini."

    Tuchel adalah salah satu taktik terbaik di dunia sepak bola dan seharusnya bisa belajar dari pengalaman bulan ini. Apakah ia mampu menerapkan rencana tepat waktu untuk memenangkan Piala Dunia adalah pertanyaan yang berbeda dan jauh lebih kompleks.