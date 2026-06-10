Jude Bellingham duduk di bangku cadangan? Jamie Carragher memperkirakan Morgan Rogers akan diturunkan sebagai starter menggantikan pemain Real Madrid itu, namun ia memperingatkan bahwa keputusan Thomas Tuchel bisa 'mempengaruhi' performa Inggris di Piala Dunia

Masalah cedera dan kebugaran yang dialami Bellingham sepanjang musim ini membuka peluang bagi Rogers untuk menjadi pilihan utama di bawah asuhan Tuchel; ia tampil dalam delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, sementara pesaingnya di posisi yang sama hanya bermain dalam empat pertandingan. Rogers juga bermain penuh selama 90 menit dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Jepang, sementara Bellingham tetap duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan. Pahlawan Aston Villa ini menjadi starter dalam pertandingan terakhir melawan Selandia Baru dan ditarik keluar pada babak pertama, saat Bellingham dimasukkan dari bangku cadangan.

Menyoroti performa domestik yang mengesankan ini, Carragher menambahkan: "Saya rasa dia tidak akan mencoret Rogers saat dia telah menjadi andalannya di timnas Inggris, dia menutup musim dengan kuat dan mencetak gol di final Eropa. Jujur saja, ini bisa menjadi masalah di Piala Dunia. Ini tergantung bagaimana keduanya, Tuchel dan Bellingham, mengelolanya. Dia akan memulai dengan Rogers dan saya rasa mungkin pada pertandingan ketiga, Bellingham akan kembali masuk karena dia adalah sosok yang terlalu besar, pemain yang terlalu bagus, dan [mampu menciptakan] momen-momen penting."