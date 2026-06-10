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Jude Bellingham duduk di bangku cadangan? Jamie Carragher memperkirakan Morgan Rogers akan diturunkan sebagai starter menggantikan pemain Real Madrid itu, namun ia memperingatkan bahwa keputusan Thomas Tuchel bisa 'mempengaruhi' performa Inggris di Piala Dunia
Carragher memprediksi Bellingham akan dicadangkan secara mengejutkan
Saat menjadi tamu di podcast "Stick to Football" dari The Overlap pada Rabu lalu, Carragher menyatakan bahwa Rogers saat ini memimpin persaingan untuk posisi nomor 10, mengungguli Bellingham. Mantan bek tersebut khawatir bahwa keputusan Tuchel untuk tidak menurunkan bintang Real Madrid itu bisa dengan cepat memicu keributan besar di media.
Menjelaskan potensi gesekan tersebut, Carragher berkata: "Saya tidak berpikir Jude Bellingham akan menjadi starter pada pertandingan pertama, saya akan terkejut jika dia melakukannya. Dia tidak menjalani musim yang bagus, dia mengalami cedera, tetapi akan sangat menarik untuk melihat bagaimana turnamen ini berlangsung. Dinamika antara Thomas Tuchel dan Jude Bellingham, apakah dia masuk tim dan, jika tidak, apa yang akan terjadi? Hal itu akan mendominasi pemberitaan sepanjang musim panas."
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Konsistensi Rogers membuat Tuchel dilema dalam menentukan susunan pemain
Masalah cedera dan kebugaran yang dialami Bellingham sepanjang musim ini membuka peluang bagi Rogers untuk menjadi pilihan utama di bawah asuhan Tuchel; ia tampil dalam delapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, sementara pesaingnya di posisi yang sama hanya bermain dalam empat pertandingan. Rogers juga bermain penuh selama 90 menit dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Jepang, sementara Bellingham tetap duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan. Pahlawan Aston Villa ini menjadi starter dalam pertandingan terakhir melawan Selandia Baru dan ditarik keluar pada babak pertama, saat Bellingham dimasukkan dari bangku cadangan.
Menyoroti performa domestik yang mengesankan ini, Carragher menambahkan: "Saya rasa dia tidak akan mencoret Rogers saat dia telah menjadi andalannya di timnas Inggris, dia menutup musim dengan kuat dan mencetak gol di final Eropa. Jujur saja, ini bisa menjadi masalah di Piala Dunia. Ini tergantung bagaimana keduanya, Tuchel dan Bellingham, mengelolanya. Dia akan memulai dengan Rogers dan saya rasa mungkin pada pertandingan ketiga, Bellingham akan kembali masuk karena dia adalah sosok yang terlalu besar, pemain yang terlalu bagus, dan [mampu menciptakan] momen-momen penting."
Wright, Richards, dan Neville memberikan pendapatnya
Dilema pemilihan pemain ini telah memecah belah pendapat di kalangan para pakar terkemuka. Micah Richards dengan tegas berpendapat bahwa seorang superstar sejati seperti Bellingham harus diturunkan sebagai starter, sementara Ian Wright meyakini sang pemain akan merespons dengan positif tanpa bersikap cemberut.
Namun, Gary Neville mempertanyakan apakah manajer akan sangat menyesal karena sama sekali tidak memasukkan talenta-talenta besar seperti Phil Foden dan Cole Palmer ke dalam skuad turnamen. Mantan bek sayap ini mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai cara generasi yang sangat berbakat ini dikelola, dengan mencatat bahwa beberapa pemain paling berbakat di negara ini, termasuk Morgan Gibbs-White dan Eberechi Eze, tidak dimasukkan ke dalam starting XI atau bahkan sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain turnamen.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Timnas Inggris?
Timnas Inggris akan terbang ke markas mereka untuk Piala Dunia di Kansas City pada Sabtu ini guna menyelesaikan persiapan menjelang laga pembuka melawan Kroasia di Dallas pada 17 Juni. Beberapa pemain kemungkinan akan turun dalam laga uji coba tertutup melawan Miami United pada Kamis. Tuchel harus segera menyelesaikan masalah pemilihan pemain yang menjadi sorotan ini jika The Three Lions ingin meraih kejayaan di kancah internasional musim panas ini.