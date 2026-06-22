Jude Bellingham diyakini akan belajar dari ‘konflik kepribadian’ dengan Thomas Tuchel, sementara manajer timnas Inggris itu menegaskan siapa yang merupakan ‘bos’

Ada spekulasi bahwa Tuchel tidak selalu terkesan dengan pemain asal Birmingham tersebut dan beberapa tingkah lakunya di lapangan, tetapi apakah perdebatan itu mengandung unsur sandiwara dan drama sinetron—di mana pelatih asal Jerman yang membela timnas Inggris itu dengan senang hati ikut bermain-main sebelum akhirnya mengambil keputusan besar yang mungkin sudah dipastikan sejak lama?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mills, mantan bek Timnas Inggris itu—yang berbicara atas nama betTOM—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir jelas ada semacam benturan kepribadian di antara keduanya. Hal itu sudah terjadi beberapa kali.

“Saya rasa jelas Thomas Tuchel berusaha menunjukkan bahwa ‘saya yang memimpin, saya yang berkuasa,’ dan memang seharusnya begitu. Itu hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang dia butuhkan dan kapan waktunya. Dan saya rasa itu mungkin hanya peringatan bagi semua orang: ‘Saya adalah bosnya, saya akan memilih siapa yang saya inginkan, saya yang memutuskan, dan tak peduli siapa Anda, apa status Anda, seberapa hebat Anda menganggap diri Anda, jika saya tidak memilih Anda sebagai pemain, maka Anda harus menerimanya dan Anda harus belajar sangat, sangat cepat untuk menerimanya.

“Jelas dia adalah pemain yang luar biasa dan dia juga masih sangat, sangat muda. Saya rasa kita terkadang melupakan hal itu. Mungkin beberapa tingkah laku dan ledakan emosi yang sebelumnya tidak disukai Thomas Tuchel, mungkin mereka sudah berdiskusi dan ini merupakan proses pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Dan Jude akan semakin matang seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pengalamannya. Saya rasa kita terkadang memang melupakan betapa mudanya dia.”