Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Jude Bellingham diyakini akan belajar dari ‘konflik kepribadian’ dengan Thomas Tuchel, sementara manajer timnas Inggris itu menegaskan siapa yang merupakan ‘bos’
Bellingham mencetak gol dalam laga pembuka Inggris melawan Kroasia
Bellingham memberikan jawaban yang sempurna bagi para skeptis selama pertandingan tersebut, dengan penampilan dinamis yang penuh energi dan kerja keras yang telah membantunya menjadi bintang dunia.
Imbalan yang pantas atas usahanya itu datang di awal babak kedua di AT&T Stadium, Texas, saat ia dengan ciri khasnya menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras yang menghujam ke gawang—membawa Three Lions kembali memimpin pada hari itu, sebelum akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan 4-2.
Bellingham memenuhi ekspektasi, meskipun Morgan Rogers memberikan persaingan ketat untuk posisi starternya. Pemain berusia 22 tahun ini sekali lagi membuktikan mengapa ia begitu dihargai dan dianggap oleh banyak orang sebagai talenta sekali dalam satu generasi.
- Getty Images Sport
Drama di Inggris: Hubungan Kerja Bellingham & Tuchel
Ada spekulasi bahwa Tuchel tidak selalu terkesan dengan pemain asal Birmingham tersebut dan beberapa tingkah lakunya di lapangan, tetapi apakah perdebatan itu mengandung unsur sandiwara dan drama sinetron—di mana pelatih asal Jerman yang membela timnas Inggris itu dengan senang hati ikut bermain-main sebelum akhirnya mengambil keputusan besar yang mungkin sudah dipastikan sejak lama?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Mills, mantan bek Timnas Inggris itu—yang berbicara atas nama betTOM—mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir jelas ada semacam benturan kepribadian di antara keduanya. Hal itu sudah terjadi beberapa kali.
“Saya rasa jelas Thomas Tuchel berusaha menunjukkan bahwa ‘saya yang memimpin, saya yang berkuasa,’ dan memang seharusnya begitu. Itu hak prerogatifnya untuk memilih siapa yang dia butuhkan dan kapan waktunya. Dan saya rasa itu mungkin hanya peringatan bagi semua orang: ‘Saya adalah bosnya, saya akan memilih siapa yang saya inginkan, saya yang memutuskan, dan tak peduli siapa Anda, apa status Anda, seberapa hebat Anda menganggap diri Anda, jika saya tidak memilih Anda sebagai pemain, maka Anda harus menerimanya dan Anda harus belajar sangat, sangat cepat untuk menerimanya.
“Jelas dia adalah pemain yang luar biasa dan dia juga masih sangat, sangat muda. Saya rasa kita terkadang melupakan hal itu. Mungkin beberapa tingkah laku dan ledakan emosi yang sebelumnya tidak disukai Thomas Tuchel, mungkin mereka sudah berdiskusi dan ini merupakan proses pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Dan Jude akan semakin matang seiring bertambahnya usia dan bertambahnya pengalamannya. Saya rasa kita terkadang memang melupakan betapa mudanya dia.”
Bellingham tampil terbaik saat bermain dengan penuh semangat
Bellingham bisa dianggap sebagai tipe pemain yang membutuhkan pemicu agar dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya; playmaker yang penuh aksi ini tampil paling baik saat mengadopsi mentalitas ‘aku melawan dunia’.
Mills menambahkan ketika ditanya apakah seorang pemain yang akan bekerja sama dengan Jose Mourinho di Santiago Bernabeu musim depan merespons lebih baik terhadap pendekatan tegas daripada pelukan yang menenangkan: “Saya pikir itu campuran dari keduanya. Dia jelas menyukai rasa percaya diri dan keyakinan bahwa dia sangat penting, dan itu penting baginya.
“Saya kira dia perlu merasa dicintai di tengah semua itu. Namun, pada akhirnya, dia harus tetap fokus dan menampilkan performa seperti di babak kedua. Kami tahu apa yang bisa dia lakukan. Kami tahu dia adalah gelandang penggerak yang mampu melakukan lari dan penetrasi ke kotak penalti serta mencetak gol saat diberi kesempatan.
“Dia hanya perlu memastikan bahwa proses belajarnya dari turnamen terakhir dan pertandingan-pertandingan Inggris di antara periode itu, serta pengalamannya di Real Madrid, membuatnya menjadi pemain tim sejati karena itulah inti dari level ini. Kamu harus menjadi pemain tim yang sejati, dan itulah yang dibutuhkan dalam skuad yang akan bersama-sama selama, semoga, sekitar tujuh pertandingan.”
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Inggris: Ghana akan menjadi lawan berikutnya di Piala Dunia 2026
Bellingham seharusnya sudah menunjukkan performa yang cukup untuk mempertahankan posisinya di starting XI Tuchel saat Inggris kembali bertanding pada Selasa dalam laga melawan Ghana di Gillette Stadium — markas tim NFL New England Patriots — di Boston.
Jika The Three Lions ingin mengakhiri 60 tahun penantian tanpa trofi pada musim panas ini, maka mereka membutuhkan pemain-pemain andalan yang mampu memenuhi ekspektasi, serta semua pihak—pemain, pelatih, dan pendukung—harus bersatu padu.