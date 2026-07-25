Jude Bellingham diminta untuk memanfaatkan 'kemarahan' yang dirasakannya di Piala Dunia demi kebaikan di Real Madrid dan bergabung dengan Kylian Mbappé sebagai pemimpin sejati di bawah asuhan Jose Mourinho

Penampilan Bellingham di Piala Dunia sangat mendukung penilaian Petit, dengan gelandang tersebut menutup turnamen sebagai gelandang pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut dengan tujuh gol — sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh gelandang mana pun sebelumnya dalam satu edisi Piala Dunia. Hal ini membuat total golnya di Piala Dunia menjadi delapan gol dari dua turnamen, hanya tertinggal dari Harry Kane (14) dan Gary Lineker (10) di antara pemain Inggris dalam sejarah kompetisi tersebut.

Dalam percakapannya dengan Mr Gamble, legenda Prancis dan Liga Premier, Petit, memuji intensitas yang ditunjukkan Bellingham sepanjang Piala Dunia, sambil menyoroti sorotan yang dia hadapi sebelumnya sebagai motivasi tambahan. “Inilah cara yang saya inginkan untuk melihat Bellingham di lapangan, dengan semangat dan ambisi seperti ini. Dia bermain seperti singa; dia menunjukkan kepemimpinan yang hebat baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Petit. “Saya pikir tekanannya sangat tinggi. Jangan lupa bahwa beberapa bulan lalu ada yang mengatakan dia tidak pantas masuk tim nasional selama Piala Dunia. Jadi, dia juga punya sesuatu yang harus dibuktikan."

Petit yakin bahwa penampilan Bellingham seperti itulah yang ingin dilihat oleh para pendukung Real Madrid ke depannya, dan Mourinho diperkirakan akan menuntut hal itu secara langsung. "Jika saya seorang penggemar Madrid, saya akan berpikir, 'Hei Bellingham, hei Mbappe, begitulah cara kami ingin kalian bermain untuk kami.' Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk musim depan. Jose Mourinho, dengan cara dia menjalin hubungan dengan para pemain, kemungkinan besar akan melakukan percakapan pribadi dengan Bellingham dan Mbappe sambil berkata, ‘Teman-teman, dengarkan, inilah yang saya harapkan dari kalian. Turunlah ke lapangan dan jadilah pemimpin kami.’”