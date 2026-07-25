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Jude Bellingham diminta untuk memanfaatkan 'kemarahan' yang dirasakannya di Piala Dunia demi kebaikan di Real Madrid dan bergabung dengan Kylian Mbappé sebagai pemimpin sejati di bawah asuhan Jose Mourinho
Petit ingin melihat semangat Bellingham di Piala Dunia tetap berkobar
Penampilan Bellingham di Piala Dunia sangat mendukung penilaian Petit, dengan gelandang tersebut menutup turnamen sebagai gelandang pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut dengan tujuh gol — sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh gelandang mana pun sebelumnya dalam satu edisi Piala Dunia. Hal ini membuat total golnya di Piala Dunia menjadi delapan gol dari dua turnamen, hanya tertinggal dari Harry Kane (14) dan Gary Lineker (10) di antara pemain Inggris dalam sejarah kompetisi tersebut.
Dalam percakapannya dengan Mr Gamble, legenda Prancis dan Liga Premier, Petit, memuji intensitas yang ditunjukkan Bellingham sepanjang Piala Dunia, sambil menyoroti sorotan yang dia hadapi sebelumnya sebagai motivasi tambahan. “Inilah cara yang saya inginkan untuk melihat Bellingham di lapangan, dengan semangat dan ambisi seperti ini. Dia bermain seperti singa; dia menunjukkan kepemimpinan yang hebat baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Petit. “Saya pikir tekanannya sangat tinggi. Jangan lupa bahwa beberapa bulan lalu ada yang mengatakan dia tidak pantas masuk tim nasional selama Piala Dunia. Jadi, dia juga punya sesuatu yang harus dibuktikan."
Petit yakin bahwa penampilan Bellingham seperti itulah yang ingin dilihat oleh para pendukung Real Madrid ke depannya, dan Mourinho diperkirakan akan menuntut hal itu secara langsung. "Jika saya seorang penggemar Madrid, saya akan berpikir, 'Hei Bellingham, hei Mbappe, begitulah cara kami ingin kalian bermain untuk kami.' Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk musim depan. Jose Mourinho, dengan cara dia menjalin hubungan dengan para pemain, kemungkinan besar akan melakukan percakapan pribadi dengan Bellingham dan Mbappe sambil berkata, ‘Teman-teman, dengarkan, inilah yang saya harapkan dari kalian. Turunlah ke lapangan dan jadilah pemimpin kami.’”
- Getty Images Sport
Penampilan Mbappé di Piala Dunia memicu harapan di Bernabeu
Petit juga tak segan memuji penampilan Mbappé di turnamen ini, dengan menyatakan bahwa kapten Prancis itu telah menemukan kembali kerendahan hati yang menjadi ciri khas tahun-tahun awal kariernya. "Kylian Mbappé telah berubah. Dia menjadi pemimpin di lapangan. Sejujurnya, penampilannya luar biasa. Bahkan komunikasinya pun sangat baik. Kami melihat Mbappé yang sama seperti saat dia memulai kariernya: sangat rendah hati, dekat dengan rekan-rekan setim dan manajernya," ujarnya.
Dengan Mbappé yang menjadi top skor turnamen dengan sepuluh gol, Petit memperingatkan bahwa tekanan padanya hanya akan semakin besar begitu dia kembali ke Madrid.
"Saya pikir dia menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Selain itu, dia mencetak sepuluh gol, tetapi ini akan menjadi tekanan tambahan baginya saat kembali ke Madrid karena para penggemar di sana telah melihat apa yang dia lakukan bersama tim nasional, sehingga mereka mengharapkan dia bertindak sebagai pemimpin," kata Petit, yang memandang kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang menyertai mengenakan seragam Real Madrid. "Dia harus mengambil alih kepemimpinan tim ini baik di dalam maupun di luar lapangan di Real Madrid. Inilah yang telah dilakukan oleh para pemain terbaik dalam sejarah Madrid, seperti Cristiano Ronaldo, misalnya, tetapi sebelum itu, ada begitu banyak pemain yang menjadi pemimpin baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan saya pikir inilah yang diharapkan para penggemar Madrid darinya sekarang."
Mourinho didesak untuk membangun tim
Beralih ke gambaran yang lebih luas di klub, Petit berpendapat bahwa prioritas Mourinho haruslah membentuk kembali Real Madrid menjadi sebuah tim yang benar-benar solid, bukan tim yang bergantung pada kehebatan individu. “Ada sesuatu yang harus dibangun kembali di Madrid. Hal ini dimulai dari manajer di ruang ganti, tetapi juga dari para pemain di lapangan. Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan kehebatan Mbappé atau Vinícius; mereka harus menghentikan kebiasaan itu,” ujarnya.
Ia menunjuk Spanyol dan PSG sebagai contoh terkini tentang bagaimana kesuksesan yang dibangun atas dasar kekompakan tim, bukan hanya kualitas individu semata. "Spanyol dan PSG telah mengirimkan pesan yang kuat selama dua musim terakhir bahwa tim itu penting. Kesuksesan tidak didasarkan pada individu; ini tentang kekompakan tim. Anda bisa saja memiliki pemain terbaik di beberapa posisi, tetapi itu tidak berarti Anda akan memenangkan pertandingan dan kompetisi."
- AFP
Petit memperkirakan akan ada tekanan terhadap Florentino Perez terkait transfer pemain
Petit menutup pembicaraannya dengan menyiratkan bahwa Mourinho akan berusaha memengaruhi strategi transfer Madrid secara langsung, dengan membidik pemain-pemain baru yang ia anggap esensial bagi proses pembangunan kembali tim. "Mourinho ingin mendatangkan pemain-pemain yang tangguh dan dapat diandalkan, dan saya cukup yakin dia sedang menekan Florentino agar mengelola dana transfer dengan bijak," katanya.
Dengan jendela transfer yang masih terbuka, Petit meyakini bahwa kesediaan klub untuk mendukung manajer mereka di bursa transfer pada akhirnya akan menentukan sejauh mana Real Madrid bisa melangkah musim depan. "Saya tahu beberapa pemain bintang menjadi target. Jika mereka bisa melakukannya, ini bisa menjadi musim yang sangat baik bagi Mourinho dan bagi Madrid."
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