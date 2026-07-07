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Jude Bellingham, Declan Rice, dan lima pemain Inggris yang terancam skorsing di semifinal Piala Dunia menjelang laga melawan Norwegia
Bellingham dan Rice berada di bawah tekanan
Bellingham dan Rice termasuk di antara para bintang Inggris yang harus bersikap sebaik mungkin saat menghadapi Norwegia pada Sabtu nanti. The Three Lions memastikan tempat mereka di perempat final setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca, namun dampak dari pertandingan tersebut membuat skuad ini rentan terhadap sanksi skorsing lebih lanjut.
Seiring dengan perluasan Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA telah menerapkan periode tertentu di mana kartu kuning dihapuskan guna mencegah pemain absen di final. Kartu kuning dihapuskan setelah babak penyisihan grup dan akan dihapuskan lagi setelah perempat final, namun pemain mana pun yang menerima kartu kuning pada babak 32 besar atau babak 16 besar tetap berisiko absen dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi.
- Getty Images Sport
Tiga bintang Timnas Inggris berada di ujung tanduk terkait masalah disiplin
Rice masih memenuhi syarat untuk menghadapi Norwegia meskipun telah menerima kartu kuning keduanya di turnamen ini pada menit pertama pertandingan melawan Meksiko. Hal ini karena kartu kuning sebelumnya, yang diterimanya saat imbang tanpa gol melawan Ghana, telah dihapus setelah babak penyisihan grup berakhir. Namun, jika ia kembali mendapat kartu kuning pada Sabtu nanti, ia akan menjalani skorsing otomatis satu pertandingan di babak berikutnya.
Bellingham berada dalam situasi yang persis sama. Bintang Real Madrid itu mendapat kartu kuning saat kemenangan 2-1 atas DR Kongo di babak 32 besar. Jika ia mendapat kartu kuning di Miami, ia terpaksa menonton dari pinggir lapangan jika Inggris lolos. Bek-bek Manchester City, Marc Guehi dan Nico O’Reilly, juga hanya tinggal satu kartu lagi dari skorsing di semifinal, yang menambah kekhawatiran Tuchel dalam menentukan susunan pemain.
Henderson dan Quansah absen
Situasi disiplin semakin rumit akibat dipastikannya absennya Jarell Quansah. Bek tersebut diusir wasit saat kemenangan dramatis atas Meksiko dan dipastikan akan absen dalam laga melawan Norwegia.
Inggris juga akan kehilangan Jordan Henderson yang berpengalaman, yang secara teknis juga sedang dalam status kartu kuning setelah ia mendapat kartu kuning saat memprotes dari pinggir lapangan dalam kemenangan atas Meksiko. Namun, gelandang Brentford ini sangat kecil kemungkinannya untuk tampil di perempat final, setelah ia mengalami cedera pergelangan tangan yang serius akibat kecelakaan tak terduga saat perayaan kemenangan atas Meksiko. Henderson tidak ikut berangkat ke markas tim di Kansas City, melainkan tetap tinggal di Mexico City bersama staf medis untuk perawatan lebih lanjut, sehingga Inggris kekurangan pemain di lini tengah.
- Getty Images Sport
Tuchel menuntut konsistensi dari para wasit
Pelatih Inggris itu telah secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terkait penegakan aturan dalam turnamen ini serta ketidakjelasan seputar proses banding, menyusul intervensi administratif yang aneh yang membuat Folarin Balogun dari timnas AS dibebaskan dari sanksi. Menyinggung kartu kuning yang diterima Rice di awal pertandingan melawan Meksiko, Tuchel berkata: "Kami hanya ingin ada konsistensi dalam pengambilan keputusan. Jadi, apakah kartu kuning yang kami terima pada menit pertama terhadap Declan Rice... Saya rasa itu bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning. Apakah kami bisa mendapatkan kartu kuning itu kembali? Apakah Prancis bisa mendapatkan kembali kartu kuning untuk [Michael] Olise [saat melawan Paraguay] yang sebenarnya bukan pelanggaran yang layak mendapat kartu kuning?"
Kekhawatiran sang manajer ini menyoroti ketegangan di dalam tim saat mereka berupaya mencapai semifinal Piala Dunia kedua dalam tiga turnamen. Dengan lima pemain yang secara efektif hanya berjarak satu kartu kuning dari skorsing, Inggris harus menyeimbangkan agresivitas mereka dengan kehati-hatian ekstra untuk memastikan mereka tidak kehilangan bintang-bintang utama mereka menjelang fase krusial kompetisi.
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