Jude Bellingham, Declan Rice, dan lima pemain Inggris yang telah menerima kartu kuning dan terancam dilarang bermain di semifinal Piala Dunia menjelang laga melawan Norwegia

Bellingham dan Rice termasuk di antara para bintang Inggris yang harus bersikap sebaik mungkin saat menghadapi Norwegia pada Sabtu nanti. The Three Lions memastikan tempat mereka di perempat final setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca, namun dampak dari pertandingan tersebut membuat skuad ini rentan terhadap sanksi skorsing lebih lanjut.

Seiring dengan perluasan Piala Dunia 2026 menjadi 48 tim, FIFA telah menerapkan periode khusus di mana kartu kuning dihapuskan guna mencegah pemain absen di final. Kartu kuning dihapuskan setelah babak penyisihan grup dan akan dihapuskan lagi setelah perempat final, namun pemain mana pun yang menerima kartu kuning pada babak 32 besar atau 16 besar tetap berisiko absen dalam pertandingan semifinal yang mungkin terjadi.



