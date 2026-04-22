Jude Bellingham dari Real Madrid membeli saham di tim kriket Birmingham Phoenix yang berlaga di kompetisi The Hundred
Kembali ke kampung halamannya di Birmingham
Pemain internasional Inggris ini, yang nomor punggung 22-nya pernah dipensiunkan oleh Birmingham City sebelum ia pindah ke Borussia Dortmund dan kemudian Real Madrid, telah mengambil 1,2 persen saham di tim kriket yang berbasis di Edgbaston. Gelandang ini akan fokus pada keterlibatan masyarakat dan proyek-proyek tanggung jawab sosial, dengan tujuan memanfaatkan popularitas globalnya untuk meningkatkan partisipasi olahraga di seluruh wilayah West Midlands. Menjelaskan keputusannya untuk berinvestasi di tim kota kelahirannya, Bellingham mengatakan kepada Warwickshire CCC: "Saya merasa berhutang budi kepada kota ini. Dan ini terasa seperti cara yang tepat. Ketika saya mendapat kesempatan untuk terlibat, saya tidak berpikir dua kali dan saya sangat senang bisa bergabung."
Kelompok pemilik yang dipenuhi tokoh-tokoh ternama
Melalui investasi ini, Bellingham bergabung dengan beberapa nama yang sudah tidak asing lagi. Meskipun Warwickshire County Cricket Club tetap memegang saham pengendali mayoritas sebesar 50,4 persen, 48,4 persen sisanya dimiliki oleh Knighthead Capital Management, pemilik Birmingham City. Hal ini menempatkan Bellingham dalam lingkaran dewan direksi yang sama dengan legenda NFL Tom Brady, yang merupakan investor minoritas di perusahaan induk klub sepak bola tersebut.
Merenungkan masa kecilnya, bintang Real Madrid ini berbicara tentang kasih sayangnya yang mendalam terhadap klub pertamanya. "Bagi saya, Birmingham City adalah tim terbaik yang pernah saya ikuti dan tim terbaik yang pernah saya dukung. Saya mendapatkan pendidikan terbaik dalam sepak bola, dalam kehidupan di sana," tambahnya, sambil mencatat bahwa semua orang di kota itu "sangat peduli satu sama lain."
Kecintaan Bellingham terhadap kriket
Meskipun merupakan salah satu pesepakbola terbaik di dunia, Bellingham mengungkapkan bahwa kriket selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia mengenang masa kecilnya di Stourbridge dan berbagai olahraga yang ia mainkan bersama saudaranya, Jobe. "Kami berdua adalah anak-anak yang sangat kompetitif. Hampir semua yang kami lakukan berakhir dengan pertengkaran dan air mata, baik itu bermain Monopoly, sepak bola, maupun kriket," akunya.
Gelandang ini juga mengungkapkan kekagumannya terhadap etiket permainan tersebut: "Kriket mungkin adalah hal favorit saya untuk ditonton selain sepak bola. Olahraga favorit saya untuk ditonton, pasti. Saya paling menikmati pertandingan Test, ketika saya bisa menontonnya sepanjang hari. Ada kelas dan keanggunan tertentu dalam banyak hal: lemparan koin, misalnya, dan bagaimana para kapten keluar dengan mengenakan blazer dan topi mereka."
Era investasi swasta The Hundred
Keterlibatan Bellingham dalam kriket terjadi di tengah restrukturisasi finansial besar-besaran pada turnamen yang menggunakan format 100 bola per tim ini. Liga ini telah menerima investasi swasta lebih dari £520 juta menjelang tahun 2026, dengan beberapa tim menjalani perubahan citra yang signifikan untuk menyelaraskan diri dengan pemilik Indian Premier League (IPL). Tim-tim seperti Manchester Super Giants dan MI London telah ikut serta dalam persaingan ini sebagai bagian dari ekspansi global tersebut.
Bagi Bellingham, langkah ini bukan sekadar soal keuangan, melainkan lebih tentang mewakili kota asalnya di panggung dunia. "Merupakan kehormatan besar untuk mewakili Birmingham di panggung dunia. Dan ini adalah sesuatu yang tidak saya anggap enteng. Saya ingin terus melakukannya dengan cara yang benar, sehingga orang-orang di kampung halaman saya bangga pada saya," tutup gelandang tersebut.