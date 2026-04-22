Jude Bellingham dari Real Madrid membeli saham di tim kriket Birmingham Phoenix yang berlaga di kompetisi The Hundred

Melalui investasi ini, Bellingham bergabung dengan beberapa nama yang sudah tidak asing lagi. Meskipun Warwickshire County Cricket Club tetap memegang saham pengendali mayoritas sebesar 50,4 persen, 48,4 persen sisanya dimiliki oleh Knighthead Capital Management, pemilik Birmingham City. Hal ini menempatkan Bellingham dalam lingkaran dewan direksi yang sama dengan legenda NFL Tom Brady, yang merupakan investor minoritas di perusahaan induk klub sepak bola tersebut.

Merenungkan masa kecilnya, bintang Real Madrid ini berbicara tentang kasih sayangnya yang mendalam terhadap klub pertamanya. "Bagi saya, Birmingham City adalah tim terbaik yang pernah saya ikuti dan tim terbaik yang pernah saya dukung. Saya mendapatkan pendidikan terbaik dalam sepak bola, dalam kehidupan di sana," tambahnya, sambil mencatat bahwa semua orang di kota itu "sangat peduli satu sama lain."