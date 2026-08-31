Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, Mourinho melontarkan pujian untuk superstar mudanya itu. "Dia pemain yang luar biasa," ujar sang manajer. "Dia sangat menuntut dirinya sendiri dan dia juga menuntut orang lain. Saya tidak ingin melihat dia bertahan hampir seperti bek kiri kedua." Juru taktik asal Portugal itu, yang kini menjalani periode keduanya di klub tersebut, tampaknya telah menemukan keseimbangan sempurna untuk trisula serang bertabur bintangnya.

Menyinggung chemistry di antara tiga pemain depannya, Mourinho menepis laporan sebelumnya soal gesekan. "Pemain yang sangat, sangat bagus selalu ingin bermain bersama, karena mereka memiliki kecepatan berpikir yang sama, kualitas yang sama dan mereka selalu harus cocok," jelasnya. "Dikatakan bahwa saya tidak menginginkan ketiganya, tetapi yang saya katakan adalah bahwa saya selalu menginginkan yang terbaik. Ada empati dan kerja kolektif. Mereka semua sangat bagus."

Bellingham sendiri telah berbicara tentang dampak positif dari kedatangan Mourinho, dengan menyebut adanya rasa kebebasan baru di lapangan. "Saya merasa kembali memiliki kebebasan yang lebih besar, kebebasan yang lebih besar untuk memutuskan kapan harus turun ke belakang, kapan harus maju, atau kapan harus melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti," kata Bellingham menjelang pertandingan. "Saya pikir ini adalah posisi terbaik untuk saya, karena ini memungkinkan saya menunjukkan semua kemampuan saya."







