Jude Bellingham bersinar dengan dua assist krusial saat Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional dalam kemenangan Real Madrid

Real Madrid menegaskan dominasinya sejak awal di LaLiga dengan mengalahkan Real Sociedad 4-1 hari ini. Penampilan paling menonjol di Bernabéu datang dari Mbappé, yang mencetak hat-trick sensasional. Pemain Prancis itu membuka skor pada akhir babak pertama, sebelum menambah dua gol klinis lagi di babak kedua. Sang penyerang kini telah mencapai torehan luar biasa, yakni 89 gol dan 12 assist, dengan total 101 kontribusi gol untuk klub.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengamankan enam poin di puncak klasemen. Sebaliknya, tim tamu terpuruk di dasar liga, setelah sebelumnya menelan kekalahan melawan Real Betis pada pertandingan pembuka mereka.