AFP
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Jude Bellingham bersinar dengan dua assist krusial saat Kylian Mbappe mencetak hat-trick sensasional dalam kemenangan Real Madrid
Mbappé cetak hat-trick untuk menenggelamkan Sociedad yang sedang terpuruk
Real Madrid menegaskan dominasinya sejak awal di LaLiga dengan mengalahkan Real Sociedad 4-1 hari ini. Penampilan paling menonjol di Bernabéu datang dari Mbappé, yang mencetak hat-trick sensasional. Pemain Prancis itu membuka skor pada akhir babak pertama, sebelum menambah dua gol klinis lagi di babak kedua. Sang penyerang kini telah mencapai torehan luar biasa, yakni 89 gol dan 12 assist, dengan total 101 kontribusi gol untuk klub.
Dengan kemenangan ini, Real Madrid mengamankan enam poin di puncak klasemen. Sebaliknya, tim tamu terpuruk di dasar liga, setelah sebelumnya menelan kekalahan melawan Real Betis pada pertandingan pembuka mereka.
- AFP
Bellingham jadi pengatur permainan di lini tengah
Ketika Mbappé mencuri sorotan lewat gol-golnya, Bellingham menjadi motor kreativitas yang menggerakkan tim ke depan. Gelandang Inggris itu menampilkan performa yang sangat berpengaruh, dengan akurasi umpan 95 persen setelah mencatatkan 40 umpan sukses dari 42 percobaan. Bellingham menyumbang dua assist penting untuk gol kedua dan ketiga, dengan memberi umpan kepada Mbappé lalu Vinícius. Ia sepenuhnya mengendalikan aliran permainan di lini tengah sebelum ditarik keluar pada menit ke-77. Bellingham kini telah membukukan 11 kontribusi gol yang impresif dalam 10 pertandingan terakhirnya, sekali lagi membuktikan mengapa ia benar-benar tak tergantikan bagi pelatih José Mourinho.
Mourinho lega saat Vinícius merayakan
Gol ketiga Real Madrid pada malam itu lahir lewat Vinícius, yang menceploskan bola dari jarak dekat untuk secara efektif mengunci kemenangan. Winger asal Brasil itu terus menjadi ancaman di sisi kiri dan bahkan memberi assist kepada Mbappé untuk gol penutup. Saat ditarik keluar pada menit-menit akhir, Vinícius berbagi selebrasi hangat dan penuh kegembiraan dengan Mourinho di tepi lapangan. Penampilan dominan ini membawa kelegaan besar bagi pelatih asal Portugal itu, yang tengah berada di bawah tekanan setelah Real Madrid hanya mampu meraih kemenangan tipis 2-1 dalam laga pembuka liga yang sulit sebelumnya pada musim ini.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Real Madrid?
Menatap ke depan, Real Madrid akan berupaya mempertahankan momentum luar biasa ini saat mereka bersiap untuk pertandingan LaLiga berikutnya. Klub tersebut telah memantapkan diri sebagai tim yang harus dikalahkan dan akan menjamu Malaga pada hari Minggu. Lawan-lawan mereka tanpa diragukan lagi akan takut menghadapi Mbappé yang sangat percaya diri dan Bellingham yang sangat kreatif, saat pemuncak klasemen itu berupaya memperpanjang rentetan kemenangan sempurna mereka.
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