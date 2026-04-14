Getty Images
Diterjemahkan oleh
Jude Bellingham berjanji Real Madrid 'tidak akan menghindar' saat menghadapi Bayern Munich dan memperingatkan rekan-rekan setimnya di Real Madrid bahwa 'kita tidak punya kesempatan lagi' untuk menyelamatkan musim ini
Persimpangan jalan yang sudah tak asing lagi di Eropa
Madrid kini berada di persimpangan jalan yang sudah tak asing lagi di Liga Champions setelah menelan kekalahan mengecewakan pada leg pertama melawan raksasa Jerman Bayern Munich di Bernabeu pekan lalu. Tim tamu mendominasi awal pertandingan, memastikan keunggulan dua gol lewat Luis Diaz dan Harry Kane. Namun, dinamika berubah ketika Jude Bellingham dimasukkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 menggantikan Thiago Pitarch. Gelandang tersebut langsung menghidupkan kembali Los Blancos, memicu serangan di akhir pertandingan yang membuat Kylian Mbappe memperkecil ketertinggalan. Kini, Bellingham menyerukan agar tim menunjukkan kekuatan kolektif, dengan menegaskan bahwa tim harus menghadapi tekanan yang intens di Jerman.
- AFP
Tidak ada ruang untuk kesalahan
Meskipun klub ini tetap sangat kompetitif, Liga Champions adalah trofi yang benar-benar mendefinisikan identitas mereka. Merenungkan pertandingan leg pertama, Bellingham memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap situasi saat ini, memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa ruang untuk kesalahan telah benar-benar lenyap saat mereka memasuki fase krusial kompetisi.
Berbicara menjelang pertandingan leg kedua yang menentukan, bintang Inggris itu menegaskan pendiriannya melalui pernyataan jujur dalam konferensi pers prapertandingan: "Itulah mentalitas kami, kami tidak akan bersembunyi. Kami ingin percaya karena kami tidak punya kesempatan lagi."
Janji keberanian di Munich
Mantan bintang Dortmund ini sangat menyadari ancaman besar yang ditimbulkan Bayern Munich, setelah menyaksikan sendiri ketajaman penyelesaian akhir mereka. Meskipun hanya bermain selama 28 menit pekan lalu, akurasi operannya yang luar biasa membuktikan bahwa pertahanan Jerman bisa ditembus. Ia telah berjanji kepada para pendukung Madrid bahwa mereka akan melihat tim yang siap menguasai permainan, terlepas dari atmosfer yang tidak bersahabat. Menekankan pentingnya keberanian mutlak, ia menyatakan: "Hal terpenting adalah tampil maksimal dan memulai dengan kuat. Ini akan menjadi pertandingan dan laga yang sangat panjang. Ini seperti final. Kami ingin bersaing dan memenangkan Liga Champions. Kami akan memberikan segalanya."
- Getty Images Sport
Menatap laga penentu
Menjelang leg kedua yang sangat menentukan ini, semua mata akan tertuju pada Bellingham untuk melihat apakah ia mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak peluit kick-off dibunyikan dan memicu kebangkitan yang sangat penting. Kini, giliran seluruh anggota skuad untuk mengikuti jejaknya yang penuh keberanian, membalikkan defisit agregat, dan melaju menuju gelar juara Eropa ke-15.