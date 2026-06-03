AFP
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Jude Bellingham atau Morgan Rogers? Alan Shearer mengungkapkan siapa yang menurutnya akan menjadi pemegang nomor punggung 10 Inggris di Piala Dunia
Shearer lebih memilih Rogers daripada Bellingham
Berbicara menjelang turnamen, Shearer menegaskan bahwa Tuchel harus mengutamakan performa terkini daripada reputasi saat menentukan susunan pemain inti. Dalam wawancara dengan SunSport, pakar sepak bola tersebut menyarankan agar Rogers ditempatkan di belakang striker utama, meskipun Bellingham telah secara resmi diberi nomor punggung 10. Perbedaan performa mereka di musim klub masing-masing sangat mencolok, sehingga membuat Tuchel harus memutar otak untuk menentukan susunan pemain.
Shearer menjelaskan alasannya memilih playmaker Aston Villa tersebut: "Saat ini, Rogers mungkin sedikit lebih unggul. Maksud saya, Bellingham mengalami satu atau dua masalah cedera dan Rogers mampu masuk dan tampil sangat baik."
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Seorang talenta luar biasa berhasil merebut tempatnya
Penyerang legendaris tersebut sangat terkesan dengan perkembangan pemain berusia 23 tahun itu, dan angka-angka yang ada tentu saja mendukung pujian tersebut. Rogers menjalani musim yang fenomenal, dengan mencatatkan 55 penampilan di semua kompetisi. Ia menyumbang 14 gol dan 12 assist, serta memainkan peran penting saat Aston Villa mengangkat trofi Liga Europa.
Shearer akan memilih trio gelandang andal yang menampilkan bintang Villa tersebut bersama Elliot Anderson dan Declan Rice. Menekankan keyakinannya, ia menambahkan: "Jadi, saya pikir dia yang akan menjadi starter. Dan kita harus melihat apa yang terjadi dengan Bellingham. Rogers telah tampil fantastis. Dia adalah pemain yang sangat, sangat berbakat. Dan dia telah membuktikan dirinya layak untuk tampil di Piala Dunia dan semoga bisa tampil sangat, sangat baik."
Mengelola pengecualian yang menjadi sorotan
Berbeda dengan musim yang padat yang dilalui rekan setimnya di tim nasional, Bellingham justru mengalami musim yang penuh frustrasi dan diwarnai cedera bersama Real Madrid. Gelandang tersebut tampil dalam 40 pertandingan di La Liga, Liga Champions, dan kompetisi piala domestik, dengan mencetak delapan gol dan lima assist.
Mencoret pemain papan atas dengan statistik seperti itu pasti akan menimbulkan kegemparan, tetapi Shearer yakin staf pelatih akan mengatasinya. Dia menyatakan: "Jelas, starting XI yang memulai pertandingan pertama tidak akan sama dengan starting XI yang bermain di setiap pertandingan dan sepanjang turnamen. Dan jika ada manajer yang mampu menangani pemain, terutama pemain bintang yang dicoret, maka manajer itulah dia."
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Apa langkah selanjutnya bagi Inggris?
Tim Tiga Singa akan menyelesaikan persiapan taktis mereka melalui laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 6 Juni dan Kosta Rika pada 10 Juni. Setelah laga-laga pemanasan tersebut, Tuchel harus menentukan gelandang serang utama sebelum Inggris memulai kampanye Grup L Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Ghana pada 23 Juni dan Panama pada 27 Juni.