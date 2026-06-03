Jude Bellingham atau Morgan Rogers? Alan Shearer mengungkapkan siapa yang menurutnya akan menjadi pemegang nomor punggung 10 Inggris di Piala Dunia

Berbicara menjelang turnamen, Shearer menegaskan bahwa Tuchel harus mengutamakan performa terkini daripada reputasi saat menentukan susunan pemain inti. Dalam wawancara dengan SunSport, pakar sepak bola tersebut menyarankan agar Rogers ditempatkan di belakang striker utama, meskipun Bellingham telah secara resmi diberi nomor punggung 10. Perbedaan performa mereka di musim klub masing-masing sangat mencolok, sehingga membuat Tuchel harus memutar otak untuk menentukan susunan pemain.

Shearer menjelaskan alasannya memilih playmaker Aston Villa tersebut: "Saat ini, Rogers mungkin sedikit lebih unggul. Maksud saya, Bellingham mengalami satu atau dua masalah cedera dan Rogers mampu masuk dan tampil sangat baik."