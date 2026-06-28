Jude Bellingham adalah satu-satunya pemain Inggris yang ‘sedang dalam performa terbaiknya’ saat Gary Neville menuntut ‘lebih banyak’ dari ‘Three Lions’ yang ‘kecewa’

Inggris memastikan lolos ke babak gugur berkat kemenangan 2-0 atas Panama pada Sabtu malam, namun penampilan tersebut tak cukup untuk membungkam para kritikus. Gol-gol dari Bellingham dan Harry Kane memastikan The Three Lions finis di puncak Grup L, sehingga mereka akan bertanding di babak 32 besar di Atlanta pada Rabu melawan Republik Demokratik Kongo.

Neville dengan cepat menyoroti Bellingham sebagai satu-satunya titik terang di tengah tim yang tampil tidak kompak. Berbicara kepada ITV, mantan bek United itu mengatakan: "Tentu saja, [Bellingham adalah pemain terbaik Inggris]. Dia satu-satunya pemain yang terlihat dalam performa terbaiknya, dia satu-satunya pemain yang terlihat segar. Dia tajam, lincah, dan bermain sesuai ekspektasi. Para pemain ini telah menetapkan standar dengan mencapai final dan semifinal selama beberapa tahun terakhir."