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Jude Bellingham adalah satu-satunya pemain Inggris yang ‘sedang dalam performa terbaiknya’ saat Gary Neville menuntut ‘lebih banyak’ dari ‘Three Lions’ yang ‘kecewa’
Bellingham tampil gemilang dalam kemenangan yang kurang memuaskan
Inggris memastikan lolos ke babak gugur berkat kemenangan 2-0 atas Panama pada Sabtu malam, namun penampilan tersebut tak cukup untuk membungkam para kritikus. Gol-gol dari Bellingham dan Harry Kane memastikan The Three Lions finis di puncak Grup L, sehingga mereka akan bertanding di babak 32 besar di Atlanta pada Rabu melawan Republik Demokratik Kongo.
Neville dengan cepat menyoroti Bellingham sebagai satu-satunya titik terang di tengah tim yang tampil tidak kompak. Berbicara kepada ITV, mantan bek United itu mengatakan: "Tentu saja, [Bellingham adalah pemain terbaik Inggris]. Dia satu-satunya pemain yang terlihat dalam performa terbaiknya, dia satu-satunya pemain yang terlihat segar. Dia tajam, lincah, dan bermain sesuai ekspektasi. Para pemain ini telah menetapkan standar dengan mencapai final dan semifinal selama beberapa tahun terakhir."
- Getty Images Sport
Neville menuntut peningkatan taktis
Stabilitas pertahanan tim ini menjadi sorotan, terutama dengan absennya Declan Rice pada pertandingan terakhir fase grup. Neville menyoroti bahwa Panama terlalu mudah menembus barisan pertahanan Inggris, dan memperingatkan bahwa negara-negara yang lebih kuat tidak akan se-memaafkan itu di babak-babak selanjutnya.
"Dalam wawancara Thomas Tuchel, dia mengatakan, 'kami akan tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan besar', mereka memang harus begitu," tambah Neville. "Saya rasa dia tidak akan melihat analisis bersama staf pelatihnya dan berpikir bahwa semuanya sudah sempurna sekarang. Kita harus bersatu dalam empat hari ke depan, kita harus mengembalikan Declan Rice ke dalam tim, kita harus membuat lini belakang lebih kokoh; sepertinya mereka [Panama] beberapa kali berhasil menembus pertahanan kita, mereka memang tidak memiliki kualitas untuk menghukum kita, tapi mereka harus meningkatkan performa mereka."
Standar yang tinggi bisa menimbulkan kekecewaan
Neville juga berpendapat bahwa kesuksesan turnamen-turnamen sebelumnya telah menetapkan standar yang sangat tinggi, yang sulit dipenuhi secara konsisten oleh skuad saat ini, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan meskipun Three Lions telah mencapai tujuan utama mereka, yaitu lolos dari fase grup.
"Ada saat-saat ketika saya bersama timnas Inggris di mana kami tidak lolos dari fase grup, ada banyak kali di mana kami tidak finis di posisi teratas dan finis di posisi kedua, serta berakhir dengan perjalanan yang mengerikan menuju perempat final," kata Neville. "Ini mungkin kali pertama kami merasa paling kecewa meski berhasil memuncaki grup. Alasannya adalah para pemain ini telah menetapkan standar yang begitu tinggi dalam beberapa tahun terakhir dalam hal turnamen, sehingga kami hanya berpikir bahwa kami ingin lebih dari mereka, kami ingin lebih dari Bellingham, kami ingin lebih dari [Morgan] Rogers, kami ingin lebih dari [Marcus] Rashford, dan itu harus terwujud sekarang."
- AFP
Ian Wright membela sikap arogan Bellingham
Sementara Neville berfokus pada keseimbangan tim, Ian Wright menanggapi kritik yang ditujukan pada sikap Bellingham. Beberapa pihak menganggap keyakinan diri yang sangat besar dari gelandang tersebut sebagai kesombongan, namun legenda Arsenal itu menegaskan bahwa kepercayaan diri inilah yang justru menjadikan pemain berusia 22 tahun itu sebagai talenta istimewa bagi negaranya.
"Saya tidak bisa memahaminya, saya selalu mendukungnya dan apa yang telah dilakukannya, dan itu berdasarkan apa yang saya lihat darinya," kata Wright. "Faktanya dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, orang-orang menafsirkannya sebagai kesombongan, tetapi dia adalah seseorang yang, ketika Anda menontonnya—terlepas dari siapa lawannya—saya ingat saat menontonnya melawan Selandia Baru dan Kosta Rika, dia tetap sama persis: dia berjuang habis-habisan, ingin melakukan yang terbaik, ingin memikul beban tim di pundaknya dan melaju dengan itu, dan dia sangat menikmatinya."