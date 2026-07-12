Getty Images Sport
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Jude Bellingham adalah GOAT! Gary Lineker menyatakan bahwa pahlawan Piala Dunia 2026 itu bisa jadi ‘pesepakbola Inggris terhebat sepanjang masa’
Bellingham memimpin serangan Inggris
Pujian tinggi ini muncul setelah penampilan gemilang lainnya dari gelandang Real Madrid tersebut, yang kini menjadi pencetak gol terbanyak bersama Harry Kane untuk timnas Inggris di Piala Dunia 2026 dengan enam gol.
Dampak yang ditimbulkan Bellingham tak terbantahkan, terutama dalam tekanan tinggi babak gugur. Setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Meksiko di babak 16 besar, ia mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi selama beberapa dekade dengan kembali mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia, yang semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta terbaik dunia. Kemampuannya untuk menciptakan momen-momen penentu kemenangan di panggung terbesar telah membuat banyak orang bertanya-tanya seberapa tinggi batas kemampuan pemain muda ini.
- Getty Images Sport
Menyamai prestasi Maradona dan memecahkan rekor
Bellingham adalah pemain pertama yang mencetak dua gol dalam dua pertandingan berturut-turut di babak gugur pada satu Piala Dunia yang sama sejak Diego Maradona mencatatkan prestasi tersebut untuk Argentina pada tahun 1986. Dengan enam gol di edisi kali ini, ia telah bergabung dengan kelompok elit pemain Inggris — termasuk Lineker sendiri pada tahun 1986 serta Kane pada tahun 2018 dan 2026 — yang mencetak setidaknya lima gol dalam satu turnamen.
Sembilan dari 12 gol internasional Bellingham kini tercipta di turnamen-turnamen besar, yang menonjolkan kemampuannya untuk tampil gemilang saat taruhannya paling tinggi. Saat berbicara di acara 'The Rest is Football' di Netflix, mantan striker Inggris Lineker sangat tegas mengenai perkembangan karier gelandang tersebut. "Saya bahkan berani mengatakan bahwa menurut saya ada kemungkinan ia bisa, atau pada akhirnya akan menjadi, pesepakbola Inggris terhebat sepanjang masa. Dan itu adalah pernyataan yang berani," katanya.
Masuk ke babak Charlton dan Kane
Lineker mengakui bahwa Inggris telah melahirkan talenta kelas dunia sepanjang sejarahnya, namun ia mencatat bahwa Bellingham memiliki kombinasi langka antara kepemimpinan dan kemampuan teknis. Sejak melakukan debut internasionalnya melawan Irlandia pada 2020, gelandang ini telah mencatatkan 54 penampilan dan mencetak 12 gol untuk The Three Lions, membantu Inggris mencapai final Euro secara berturut-turut pada 2020 dan 2024. Lineker menempatkan bintang Madrid ini sejajar dengan tokoh-tokoh seperti pahlawan tahun 1966 Bobby Charlton dan kapten saat ini Kane saat membahas hierarki legenda sepak bola Inggris.
"Kami pernah memiliki beberapa pemain yang benar-benar hebat. Beberapa di antaranya belum tentu berprestasi untuk negara mereka, sementara yang lain sudah," jelas Lineker. "Kembali ke pemain seperti Bobby Charlton, tentu saja, saya rasa dia harus berada di jajaran teratas. Anda bisa memasukkan Harry Kane ke dalam kategori itu dan ada pemain lain juga, tetapi menurut saya, di usianya sekarang, dengan melakukan apa yang dia lakukan serta memimpin Inggris dan membawa mereka melewati garis finis, dia adalah seorang superstar."
- AFP
Sorotan tertuju pada laga semifinal
Penampilan gemilang Bellingham saat melawan Norwegia telah membuka jalan menuju laga semifinal yang sangat dinanti melawan Argentina, yang memberi gelandang tersebut kesempatan lain untuk semakin mengukuhkan legenda yang terus berkembang. Lulusan akademi Birmingham City ini bertekad memanfaatkan performa gemilangnya untuk membawa Inggris ke final Piala Dunia pertama mereka sejak meraih gelar satu-satunya pada tahun 1966.
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