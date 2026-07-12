Jude Bellingham adalah GOAT! Gary Lineker menyatakan bahwa pahlawan Piala Dunia 2026 itu bisa jadi ‘pesepakbola Inggris terhebat sepanjang masa’

Bellingham adalah pemain pertama yang mencetak dua gol dalam dua pertandingan berturut-turut di babak gugur pada satu Piala Dunia yang sama sejak Diego Maradona mencatatkan prestasi tersebut untuk Argentina pada tahun 1986. Dengan enam gol di edisi kali ini, ia telah bergabung dengan kelompok elit pemain Inggris — termasuk Lineker sendiri pada tahun 1986 serta Kane pada tahun 2018 dan 2026 — yang mencetak setidaknya lima gol dalam satu turnamen.

Sembilan dari 12 gol internasional Bellingham kini tercipta di turnamen-turnamen besar, yang menonjolkan kemampuannya untuk tampil gemilang saat taruhannya paling tinggi. Saat berbicara di acara 'The Rest is Football' di Netflix, mantan striker Inggris Lineker sangat tegas mengenai perkembangan karier gelandang tersebut. "Saya bahkan berani mengatakan bahwa menurut saya ada kemungkinan ia bisa, atau pada akhirnya akan menjadi, pesepakbola Inggris terhebat sepanjang masa. Dan itu adalah pernyataan yang berani," katanya.