LaPresse
Diterjemahkan oleh
“Juara yang luar biasa!”: Gian Piero Gasperini memberikan penilaian penuh pujian terhadap Real Madrid jelang duel melawan Roma
Gasperini siapkan Roma jelang kedatangan Real Madrid
Pelatih kepala AS Roma Gian Piero Gasperini tengah mempersiapkan timnya untuk menghadapi Real Madrid dalam laga kedua Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico. AS Roma menjamu juara Eropa itu setelah bersusah payah meraih hasil imbang 1-1 di markas Fenerbahce pada pertandingan pembuka mereka di fase liga.
Roma harus menjalani laga penting tersebut tanpa kiper utama Mile Svilar, yang diperkirakan absen selama sebulan akibat fraktur stres.
Meski kehilangan pemain penting di lini pertahanan, Gasperini tetap antusias menguji skuadnya melawan tim papan atas.
- IPA Sport
Penghormatan kepada juara Eropa dan warisan Mourinho
Menjelang laga tengah pekan, Gasperini melontarkan pujian tinggi kepada Real Madrid dan mengakui bahwa mantan pelatih Roma, Jose Mourinho, masih dikenang dengan penuh kasih. "Ketika melihat Real Madrid, saya melihat tim yang berisi para juara luar biasa, baik di lapangan maupun di bangku cadangan," kata Gasperini.
"Kami akan menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa, yang juga menjalani bursa transfer luar biasa."
"Jose meninggalkan kenangan luar biasa dan rasa sayang yang mendalam terhadap dirinya sebagai pelatih."
Evolusi di bawah Gasperini dan tantangan historis
Gasperini menegaskan bahwa Roma kini telah mengembangkan identitas taktik tersendiri sejak kepergian Mourinho. "Namun, sekarang tim kami berbeda, sangat berbeda dari tim yang bermain di bawah Mourinho, meskipun belum begitu banyak tahun berlalu," jelas Gasperini.
"Tim ini memberi saya kepuasan besar karena bahkan hari ini kami benar-benar membutuhkan moral yang tinggi, kebugaran prima, dan semangat juang yang luar biasa untuk bermain seperti ini di Como."
Roma akan mengandalkan Paulo Dybala, sosok kreatif andalan mereka, serta Bryan Cristante untuk membongkar pertahanan Madrid.
- Marco Canoniero
Mengincar kemenangan bersejarah di Olimpico
Roma bertekad mengakhiri rentetan hasil buruk melawan raksasa Spanyol itu setelah kalah dalam empat pertemuan terakhir dengan Real Madrid tanpa mencetak gol. Namun, Roma memiliki rekor kandang yang mengesankan di kompetisi ini, dengan memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhir mereka di Liga Champions di Stadio Olimpico.
Skuad asuhan Gasperini akan berusaha memanfaatkan dukungan penuh semangat dari suporter tuan rumah untuk meraih hasil yang berkesan di kompetisi Eropa.
Pertandingan dimulai pada Kamis pagi di Stadio Olimpico.
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