Pelatih kepala AS Roma Gian Piero Gasperini tengah mempersiapkan timnya untuk menghadapi Real Madrid dalam laga kedua Liga Champions UEFA di Stadio Olimpico. AS Roma menjamu juara Eropa itu setelah bersusah payah meraih hasil imbang 1-1 di markas Fenerbahce pada pertandingan pembuka mereka di fase liga.

Roma harus menjalani laga penting tersebut tanpa kiper utama Mile Svilar, yang diperkirakan absen selama sebulan akibat fraktur stres.

Meski kehilangan pemain penting di lini pertahanan, Gasperini tetap antusias menguji skuadnya melawan tim papan atas.