Juara selalu menemukan jalan! Momen-momen krusial Arsenal musim ini menunjukkan bahwa The Gunners ditakdirkan untuk mengakhiri puasa gelar Premier League

Jika ada satu pertandingan yang mampu meyakinkan para penggemar Arsenal maupun penonton netral bahwa penantian panjang klub selama 22 tahun untuk meraih gelar liga akhirnya akan berakhir, inilah saatnya: penampilan yang kacau dan buruk di mana cedera dan kesalahan taktis memungkinkan tim yang diunggulkan untuk mengambil alih keunggulan, sebelum The Gunners diselamatkan oleh seorang pemain yang belum mencetak gol dalam 26 pertandingan melalui tendangan yang membentur pemain lawan dengan hanya tujuh menit tersisa di papan skor.

Dan jika itu belum cukup menentukan nasib, tentu saja ada drama yang lebih tak terduga lagi ketika gol penyama kedudukan Callum Wilson pada menit ke-95 dibatalkan secara kontroversial setelah tinjauan VAR yang menegangkan selama hampir empat menit, yang pasti terasa seperti seumur hidup bagi para pendukung tim tamu di London Stadium.

Kemenangan ini dan cara mereka meraihnya berarti bahwa bahkan pendukung Arsenal yang paling pesimis pun kini akan mulai percaya bahwa ini benar-benar tahun mereka, dengan hanya dua pertandingan tersisa yang keduanya melawan tim-tim yang saat ini berada di enam terbawah.