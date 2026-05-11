Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Juara selalu menemukan jalan! Momen-momen krusial Arsenal musim ini menunjukkan bahwa The Gunners ditakdirkan untuk mengakhiri puasa gelar Liga Premier

West Ham United vs Arsenal
M. Arteta

Sejarah sepak bola dipenuhi dengan momen-momen krusial yang membuat Anda yakin bahwa hasil tertentu sudah tak terelakkan, dan kini kita bisa menambahkan kemenangan gemilang Arsenal atas West Ham ke dalam daftar panjang itu. The Gunners membutuhkan gol di menit-menit akhir dan mungkin tinjauan VAR Liga Premier paling kontroversial sepanjang masa untuk mengalahkan The Hammers yang terancam degradasi dalam akhir pertandingan yang sangat dramatis pada derby London ini. Pasti, PASTI ini akan menjadi tahun mereka?!

Jika ada satu pertandingan yang mampu meyakinkan para penggemar Arsenal maupun penonton netral bahwa penantian panjang klub selama 22 tahun untuk meraih gelar liga akhirnya akan berakhir, inilah saatnya: penampilan yang kacau dan buruk di mana cedera dan kesalahan taktis memungkinkan tim yang diunggulkan untuk mengambil alih keunggulan, sebelum The Gunners diselamatkan oleh seorang pemain yang belum mencetak gol dalam 26 pertandingan melalui tendangan yang membentur pemain lawan dengan hanya tujuh menit tersisa di papan skor.

Dan jika itu belum cukup menentukan nasib, tentu saja ada drama yang lebih tak terduga lagi ketika gol penyama kedudukan Callum Wilson pada menit ke-95 secara kontroversial dianulir setelah tinjauan VAR yang menegangkan selama hampir empat menit, yang pasti terasa seperti seumur hidup bagi para penonton di tribun tamu di London Stadium.

Kemenangan ini dan cara mereka meraihnya membuat bahkan pendukung Arsenal yang paling pesimis pun kini mulai percaya bahwa ini benar-benar tahun mereka, dengan hanya dua pertandingan tersisa yang keduanya melawan tim-tim yang saat ini berada di enam terbawah.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Drama yang menentukan nasib musim ini

    Momen-momen krusial di akhir laga Minggu lalu menjadi penentu musim bagi Arsenal; ini bisa jadi 'Aguerooo' mereka, tendangan voli Robin van Persie, atau tendangan keras Vincent Kompany. Dan sungguh tepat bahwa dua momen yang mungkin saja membawa gelar juara bagi tim ini justru begitu tidak indah dipandang.

    Pasukan Mikel Arteta telah dicemooh sepanjang musim karena cara mereka meraih kemenangan, memaksimalkan situasi bola mati, dan mencari cara untuk menang dengan cara apa pun yang diperlukan. Maka, pantaslah bahwa sebuah tendangan yang membentur pemain lawan dan keputusan wasit yang berpusat pada perebutan bola yang hampir universal dari tendangan sudutlah yang memastikan mereka mengantongi tiga poin krusial atas West Ham.

    Leandro Trossard belum mencetak gol dalam 26 pertandingan ketika ia muncul untuk menyambar umpan Martin Odegaard melalui defleksi besar dari Tomas Soucek dengan hanya tujuh menit tersisa di papan skor, memulihkan keunggulan lima poin Arsenal atas Manchester City di menit-menit akhir. Namun, tentu saja, momen dramatis tersebut akan dikalahkan oleh tinjauan VAR yang legendaris.

    Pada menit kelima tambahan waktu, bola akhirnya jatuh ke kaki Wilson dari tendangan sudut dan ia melepaskan tendangan keras ke gawang meskipun Declan Rice berusaha sekuat tenaga di belakang garis gawang. Namun, West Ham harus kehilangan momen euforia mereka sementara para pendukung Arsenal mendapat momen lain, karena VAR merekomendasikan tinjauan dan wasit Chris Kavanagh membatalkan gol tersebut setelah pemeriksaan yang menyiksa di monitor pinggir lapangan. Penyerang Pablo dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kiper David Raya dengan memegang lengannya saat mencoba menangkap umpan silang awal.

    Ketika kita menengok kembali perebutan gelar musim 2025-26, momen ini bisa jadi menjadi momen penentu.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Momen yang luar biasa'

    Tak heran jika Arteta hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan saat menghadapi media dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Momen yang luar biasa, sore yang luar biasa, pekan yang luar biasa bagi kami, begitu penuh emosi," katanya.

    "Saya tidak bisa cukup memuji sikap, keinginan, keberanian, dan kualitas tim yang ditunjukkan sepanjang minggu ini karena ada begitu banyak hal yang dipertaruhkan dan hari ini kami tahu bahwa melawan tim yang berjuang mati-matian melawan klub yang memiliki sejarah luar biasa, betapa sulitnya itu nantinya."

    Ia melanjutkan: "Keputusan wasit yang menurut saya sangat berani, tapi sangat konsisten dengan apa yang mereka bicarakan sepanjang musim. Ketika saya harus kritis, saya melakukannya, dan hari ini saya harus memuji mereka setidaknya karena memberi opsi kepada wasit untuk memutuskan, jauh dari sorotan dan kekacauan, agar dia bisa membuat keputusan yang tepat. Jika melihat aksi tersebut dari sudut pandang itu, menurut saya itu adalah kesalahan yang jelas, dan itu adalah tendangan bebas, serta gol harus dianulir. Jadi selamat, karena mereka membuat keputusan besar dalam situasi yang sangat, sangat sulit.

    "Mungkin hari ini saya menyadari betapa sulit dan betapa besarnya tugas seorang wasit. Karena kita berbicara tentang momen yang bisa menentukan sejarah, arah dua klub besar yang berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan mereka, dan tekanannya sangat besar. Hal itu memberi Anda banyak pilihan."

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kegagalan Man City

    Jauh sebelum kick-off pada hari Minggu, sudah terasa bahwa Arsenal akhirnya menguasai sepenuhnya perebutan gelar juara, dan sifat kemenangan krusial ini akan turut memperkuat status mereka sebagai favorit, dengan hanya tersisa 180 menit yang memisahkan mereka dari gelar Liga Premier pertama dalam 22 tahun yang penuh penderitaan.

    Man City telah menekan mereka dengan keras, mengikis keunggulan yang dulu cukup nyaman di puncak klasemen hingga mendekati rival mereka yang goyah menjelang fase akhir musim, namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kebangkitan mereka mungkin saja kehabisan tenaga pada saat yang paling tidak tepat. Sejujurnya, mereka sedang menanggung akibat dari awal musim yang buruk yang membuat mereka harus mengejar ketertinggalan yang terlalu besar.

    Tim asuhan Pep Guardiola mungkin telah menyelesaikan tugasnya melawan Brentford pada Sabtu lalu, di mana mereka akhirnya menang 3-0 berkat serangan gencar selama setengah jam di babak kedua, namun hasil imbang yang penuh drama melawan Everton pada Senin malam—pertandingan gila lainnya yang mungkin akan masuk ke dalam legenda Arsenal—terlihat semakin merugikan seiring berkurangnya jumlah pertandingan yang tersisa untuk mengejar ketertinggalan.

    Ini adalah hasil yang sudah bisa diprediksi bagi City, yang tampil kurang meyakinkan dalam kemenangan tipis di liga dan Piala FA atas Burnley dan Southampton, masing-masing. Peluang Arsenal juga didorong oleh jadwal rival mereka; The Cityzens akan menghadapi empat pertandingan dalam 11 hari setelah mencapai final piala - termasuk perjalanan sulit ke Bournemouth yang berambisi lolos ke kompetisi Eropa dan menjamu Aston Villa yang mengejar tiket Liga Champions pada hari terakhir.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tinggal dua pertandingan lagi

    Sementara itu, musim Arsenal kini tinggal tersisa tiga pertandingan: melawan Burnley di Emirates, tandang ke Crystal Palace pada pekan terakhir, dan final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

    Mereka hampir tidak bisa meminta jadwal yang lebih menguntungkan di liga untuk mencapai target, dan motivasi mereka sangat besar; The Clarets, tentu saja, sudah terdegradasi dan bisa dimaklumi jika mereka sudah memikirkan masa depan, sementara sifat menakutkan dari lawatan ke Selhurst Park berkurang karena The Eagles pasti akan merotasi pemain menjelang final Eropa mereka sendiri tiga hari kemudian di Liga Konferensi.

    Tantangan terbesar Arsenal, karenanya, adalah mengatasi ketegangan yang tak terhindarkan untuk menyelesaikan tugas dalam dua pertandingan liga yang bisa dimenangkan. Mereka bahkan bisa saja bermain imbang dalam satu pertandingan, tergantung selisih gol dan hasil City, meskipun hal itu tak layak dipikirkan. Ada juga manfaat dari momentum yang dibawa oleh kemenangan seperti melawan West Ham; The Gunners bisa memanfaatkan energi itu hingga garis finis.

    Setelah urusan liga selesai, tim asal London Utara ini bisa menantikan pertarungan besar melawan PSG di Budapest, di mana mereka bisa bermain tanpa beban mental dari perebutan gelar yang melelahkan.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Satu-satunya hal yang penting'

    Arteta jelas menyadari bahwa perubahan energi ini akan sangat penting bagi sisa musim ini. Mungkin ini bukan seperti yang ia rencanakan, tetapi hal ini tentu saja akan ia manfaatkan saat klub menghadapi beberapa pekan yang bisa dibilang paling krusial dalam sejarahnya.

    "Ini adalah pekan yang luar biasa dalam segala hal," lanjut pelatih asal Spanyol itu. "Apa yang telah dilakukan tim, cara kami bermain, cara kami menghadapi pertandingan. Lalu apa yang telah dilakukan para pendukung kami untuk kami musim ini, sepanjang pekan ini, dan hari ini juga. Ini luar biasa, saya pikir hal ini mengubah energi tim dan kami harus fokus pada saat ini serta hanya memikirkan Burnley karena itu satu-satunya hal yang penting."

    "Hanya tinggal dua pertandingan lagi setelah ini, dan kami telah menciptakan beberapa peluang besar namun tidak mencetak gol, dan tim harus tetap tenang. Dan saya tahu mereka juga akan memiliki momen-momen mereka, karena mereka tidak butuh banyak untuk menciptakan masalah di kotak penalti kami dengan pemain-pemain yang mereka miliki dan formasi yang mereka terapkan. Jadi, ya, kami berhasil melewati itu dan saya pikir ini adalah pertandingan yang sukses."

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENALAFP

    Tertulis di bintang-bintang

    Kemenangan penuh drama atas West Ham pada hari Minggu yang penuh makna itu pun telah menempatkan Arteta dan para pemain Arsenal ini di jalur yang tepat menuju kejayaan abadi. Mereka belum pernah sedekat ini untuk mengakhiri penantian panjang klub akan gelar liga dan akhirnya menghilangkan cap "bottle jobs" yang telah menghantui mereka di era modern, namun dengan hanya dua laga liga tersisa melawan lawan-lawan yang relatif mudah, peluang kini berpihak pada The Gunners.

    Setelah melewati ujian terberat bagi ketangguhan mereka, Arsenal pasti sudah hampir meraih trofi terkenal itu. Sekarang, yang terpenting adalah menjaga ketenangan dan memanfaatkan momentum dari pertandingan yang bisa jadi menjadi penentu perebutan gelar mereka, serta momen-momen yang akan diputar ulang berulang kali selama bertahun-tahun mendatang.

