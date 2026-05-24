Kiper berusia 34 tahun itu "berhasil" meraih gelar juara sekaligus terdegradasi bersama kedua timnya dalam satu musim yang sama.
Juara dan tim yang terdegradasi dalam satu musim! Kejadian unik seputar Marc-Andre ter Stegen - Masa depan "masalah pelik" ini di FC Barcelona masih belum jelas
Ter Stegen masih dipinjamkan oleh FC Barcelona ke FC Girona hingga akhir Juni. Sementara Blaugrana telah memastikan gelar juara beberapa pekan lalu dalam laga Clasico melawan Real Madrid, degradasi Girona ke divisi dua Spanyol juga telah dipastikan setelah hasil imbang 1-1 melawan FC Elche pada Sabtu lalu.
Namun, pemain timnas ini tidak bisa disalahkan atas degradasi Girona. Lagi pula, sejak pindah pada bursa transfer musim dingin, ia hanya tampil dua kali di paruh kedua musim ini—saat imbang 1-1 melawan Getafe dan saat kalah 0-1 di kandang Real Oviedo pada akhir Januari. Akibat cedera paha, ia absen di sisa musim ini dan juga tidak akan ikut serta bersama timnas Jerman di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada.
Marc-Andre ter Stegen menghadapi masa depan yang tak pasti
Bahkan sebelum dipinjamkan, ter Stegen telah absen dalam waktu yang cukup lama antara September 2024 dan Desember 2025 akibat robekan tendon patela serta masalah punggung. Oleh karena itu, masa depannya masih menjadi tanda tanya besar. Kontraknya bersama FC Barcelona masih berlaku hingga 2028, namun masa depannya di klub Catalan tersebut dianggap tidak mungkin, setelah ia telah lama kehilangan posisinya sebagai kiper utama kepada Joan Garcia.
Mundo Deportivo bahkan menyebutnya sebagai "masalah yang rumit". Menurut laporan tersebut, penjualan dirinya menjadi sulit karena gajinya yang tinggi, rentan cedera, dan usianya. Kepastian mengenai masa depannya dalam waktu dekat dianggap tidak mungkin - ter Stegen sendiri dikabarkan lebih memilih untuk tetap di Barcelona.
Karier Marc-Andre ter Stegen di FC Barcelona dalam angka
Penampilan 423 Pertandingan tanpa kebobolan 176 Gol yang kebobolan 416 Gelar 16