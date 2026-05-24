Juara dan tim yang terdegradasi dalam satu musim! Kejadian unik seputar Marc-Andre ter Stegen - Masa depan "masalah pelik" ini di FC Barcelona masih belum jelas

Ter Stegen masih dipinjamkan oleh FC Barcelona ke FC Girona hingga akhir Juni. Sementara Blaugrana telah memastikan gelar juara beberapa pekan lalu dalam laga Clasico melawan Real Madrid, degradasi Girona ke divisi dua Spanyol juga telah dipastikan setelah hasil imbang 1-1 melawan FC Elche pada Sabtu lalu.

Namun, pemain timnas ini tidak bisa disalahkan atas degradasi Girona. Lagi pula, sejak pindah pada bursa transfer musim dingin, ia hanya tampil dua kali di paruh kedua musim ini—saat imbang 1-1 melawan Getafe dan saat kalah 0-1 di kandang Real Oviedo pada akhir Januari. Akibat cedera paha, ia absen di sisa musim ini dan juga tidak akan ikut serta bersama timnas Jerman di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada.