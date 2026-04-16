Juara bertahan PSG bisa saja tertinggal jauh! FC Bayern München meraup keuntungan besar berkat kesuksesannya di Liga Champions

Setelah menang 2-1 pada leg pertama, Bayern juga berhasil memenangkan leg kedua melawan Real; skor 4-3 tersebut menghadirkan banyak momen spektakuler dan perubahan alur permainan selama 90 menit, serta banyak kontroversi setelahnya. PSG kini menanti di semifinal sebagai lawan yang mungkin saat ini paling tangguh di sepak bola Eropa, seperti yang ditekankan oleh Joshua Kimmich dari Bayern: "Dua tim terbaik di Eropa akan saling berhadapan," kata pemain berusia 31 tahun itu kepada DAZN sambil menantikan duel melawan tim Prancis tersebut.

Leg pertama akan digelar pada 28 April di Paris, namun pelatih Bayern, Vincent Kompany, tidak akan bisa berada di pinggir lapangan. Pemain berusia 40 tahun itu menerima kartu kuning ketiganya di musim Liga Champions ini pada leg kedua melawan Real Madrid dan karenanya harus menjalani skorsing. Laga leg kedua di kandang di München akan digelar delapan hari kemudian pada 6 Mei; di final, pemenang semifinal lainnya antara FC Arsenal dan Atletico Madrid akan menanti. Final akan digelar pada 30 Mei di ibu kota Hungaria, Budapest.

Bayern sudah pernah berhadapan dengan PSG beberapa bulan lalu, saat bertandang ke Paris pada fase grup awal November. Saat itu, FCB menampilkan performa mengesankan di babak pertama dan memimpin 2-0 pada jeda babak pertama. Setelah Luis Diaz mendapat kartu merah menjelang akhir babak pertama, Bayern bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua, namun berhasil mempertahankan keunggulan dan menang 2-1.

Tidak hanya di Liga Champions, FCB juga masih bermimpi meraih gelar di dua kompetisi lainnya, atau lebih tepatnya, gelar Bundesliga sudah hampir pasti menjadi milik mereka. Jika menang di kandang atas VfB Stuttgart pada hari Minggu, gelar juara ke-35 bisa dipastikan. Sementara itu, Bayern ingin memenangkan DFB-Pokal untuk pertama kalinya sejak 2020; tim asuhan Kompany akan bertandang ke Bayer Leverkusen pada Rabu depan di babak semifinal.