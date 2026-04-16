Kualifikasi ke babak semifinal pada Rabu malam, saat Bayern berhasil lolos berkat kemenangan 4-3 dalam leg kedua perempat final melawan Real Madrid, memastikan bahwa juara terbanyak Jerman itu kemungkinan besar terhindar dari kerugian pada tahun buku 2025/26. Sebaliknya, berkat kesuksesan di Liga Champions, FCB kini berpeluang meraih sedikit keuntungan.
Juara bertahan PSG bisa saja tertinggal jauh! FC Bayern München meraup keuntungan besar berkat kesuksesannya di Liga Champions
Hingga saat ini, UEFA telah membagikan hadiah sebesar 83,445 juta euro kepada Bayern pada musim Liga Champions ini. Keikutsertaan di kompetisi bergengsi ini menghasilkan 18,62 juta euro, ditambah 14,7 juta euro dari tujuh kemenangan dalam delapan pertandingan fase grup. Untuk posisi 8 besar, yang secara teknis berarti lolos langsung ke babak 16 besar tanpa harus melalui babak playoff, serta secara eksplisit menempati peringkat kedua setelah fase grup, FCB menerima tambahan 11,625 juta euro dari UEFA.
Selain itu, ada tambahan 11 juta euro terpisah untuk lolos ke babak 16 besar, babak perempat final menghasilkan 12,5 juta euro lagi, dan untuk partisipasi di semifinal Liga Champions yang sudah dipastikan sejak Rabu, UEFA membayar 15 juta euro.
Selain total 83,445 juta euro dari hadiah partisipasi, prestasi, atau kemenangan, masih ada yang disebut hadiah nilai. Hadiah ini didasarkan pada koefisien UEFA klub serta pasar TV masing-masing dan diperkirakan akan setinggi musim lalu bagi Bayern, yang mencapai 43,897 juta euro. Dengan total hadiah Liga Champions sebesar hampir 130 juta euro dari musim ini, klub asal Munich tersebut dapat mengandalkan pendapatan tersebut, belum termasuk pendapatan tiket dari tujuh pertandingan kandang, termasuk leg kedua semifinal melawan PSG.
FC Bayern München berpotensi jauh melampaui pendapatan PSG dari Liga Champions
Jika Bayern berhasil menyingkirkan raksasa berikutnya, PSG, di babak semifinal, pendapatan yang menggiurkan dari dana UEFA tentu saja akan semakin bertambah. Mereka akan mendapatkan 18,5 juta euro jika lolos ke final, dan jika berhasil meraih gelar juara, akan ada tambahan 6,5 juta euro lagi. Ditambah bonus untuk partisipasi di UEFA Super Cup, di mana pemenang mendapat lima juta euro dan yang kalah empat juta euro.
Jika FCB memenangkan Liga Champions dan UEFA Super Cup, maka ada potensi pendapatan bonus tambahan hingga 30 juta euro. Artinya, Bayern berpotensi mengantongi sekitar 160 juta euro dari musim Liga Champions ini dalam skenario terbaik, atau hampir 55 juta euro lebih banyak dibandingkan tahun lalu ketika mereka tersingkir di perempat final oleh Inter Milan. Pendapatan bonus yang diraih lawan berikutnya, PSG, saat menjuarai Liga Champions musim lalu (144,4 juta euro) pun akan jauh dilampaui oleh juara Jerman ini.
Apakah FC Bayern München akan meraih treble?
Setelah menang 2-1 pada leg pertama, Bayern juga berhasil memenangkan leg kedua melawan Real; skor 4-3 tersebut menghadirkan banyak momen spektakuler dan perubahan alur permainan selama 90 menit, serta banyak kontroversi setelahnya. PSG kini menanti di semifinal sebagai lawan yang mungkin saat ini paling tangguh di sepak bola Eropa, seperti yang ditekankan oleh Joshua Kimmich dari Bayern: "Dua tim terbaik di Eropa akan saling berhadapan," kata pemain berusia 31 tahun itu kepada DAZN sambil menantikan duel melawan tim Prancis tersebut.
Leg pertama akan digelar pada 28 April di Paris, namun pelatih Bayern, Vincent Kompany, tidak akan bisa berada di pinggir lapangan. Pemain berusia 40 tahun itu menerima kartu kuning ketiganya di musim Liga Champions ini pada leg kedua melawan Real Madrid dan karenanya harus menjalani skorsing. Laga leg kedua di kandang di München akan digelar delapan hari kemudian pada 6 Mei; di final, pemenang semifinal lainnya antara FC Arsenal dan Atletico Madrid akan menanti. Final akan digelar pada 30 Mei di ibu kota Hungaria, Budapest.
Bayern sudah pernah berhadapan dengan PSG beberapa bulan lalu, saat bertandang ke Paris pada fase grup awal November. Saat itu, FCB menampilkan performa mengesankan di babak pertama dan memimpin 2-0 pada jeda babak pertama. Setelah Luis Diaz mendapat kartu merah menjelang akhir babak pertama, Bayern bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua, namun berhasil mempertahankan keunggulan dan menang 2-1.
Tidak hanya di Liga Champions, FCB juga masih bermimpi meraih gelar di dua kompetisi lainnya, atau lebih tepatnya, gelar Bundesliga sudah hampir pasti menjadi milik mereka. Jika menang di kandang atas VfB Stuttgart pada hari Minggu, gelar juara ke-35 bisa dipastikan. Sementara itu, Bayern ingin memenangkan DFB-Pokal untuk pertama kalinya sejak 2020; tim asuhan Kompany akan bertandang ke Bayer Leverkusen pada Rabu depan di babak semifinal.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Minggu, 19 April
FC Bayern vs. VfB Stuttgart
Bundesliga
Rabu, 22 April
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern
Piala DFB
Sabtu, 25 April
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Liga Champions
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga