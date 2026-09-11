AAP
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Juan Mata mengonfirmasi kepergiannya dari Melbourne Victory, tetapi menepis pensiun saat mengambil peran baru sebagai pemilik di A-League
Veteran mundur dari Australia dan Selandia Baru
Victory secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Mata tidak akan kembali bermain pada musim A-League Men 2026-27. Gelandang serang berusia 38 tahun itu memilih untuk menilai langkah karier berikutnya dari basisnya di Eropa tanpa menyatakan pensiun secara resmi. Keterlibatan maestro asal Spanyol itu dengan klub kini akan berlanjut di luar lapangan melalui saham kepemilikan dan perannya sebagai ketua komite sepak bola mereka yang baru dibentuk.
- AAP
Mata mengenang kampanye yang berkesan
Mata merilis pernyataan emosional yang mengungkapkan rasa terima kasih mendalamnya kepada seluruh klub atas sambutan hangat yang ia nikmati sepanjang musim lalu.
Merefleksikan bab berkesannya di Australia, mantan pemain internasional Spanyol itu mengatakan: "Saya menikmati setiap menitnya dan sangat menikmati semua yang kami capai musim lalu, kembali jatuh cinta pada sepak bola di tempat yang begitu istimewa, di kota luar biasa yang merupakan sebuah kehormatan untuk saya sebut sebagai rumah.
"Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, staf dan Dewan Direksi karena telah menyambut saya dengan sangat hangat, mendukung saya dengan begitu besar, dan memungkinkan saya memberikan yang terbaik untuk Klub yang luar biasa ini serta para anggota dan suporter luar biasa yang dukungannya masih saya rasakan setiap hari.
"Sekarang saya bersemangat menyambut bab kami berikutnya, dengan keyakinan bersama pada masa depan sepak bola Australia dan menginspirasi generasi berikutnya dari pemain serta pendukung Melbourne Victory."
Peran eksekutif mengukuhkan warisan
Kampanye gemilang Mata di bawah mantan pelatih kepala Arthur Diles membuatnya meraih Johnny Warren Medal yang bergengsi setelah mencatatkan lima gol dan 13 assist dalam comeback yang menonjol.
Menyambut transisi bintang marquee itu ke jajaran direksi, direktur sepak bola Victory John Didulica menambahkan: "Musim 2025-26 Juan akan lama dikenang oleh para penggemar Victory dan seharusnya dihargai oleh semua pendukung sepak bola di Australia.
"Cara dia tampil di lapangan dan cara dia membawa diri di sekitar klub sama-sama patut dicontoh. Semua orang di klub antusias karena dia menjadi bagian dari kelompok pemilik kami dan, ke depannya, menantikan kecerdasan sepak bolanya memimpin komite sepak bola kami."
- AAP
Perburuan trofi jadi agenda utama
Kini dipimpin pelatih kepala baru Giovanni Savarese, Victory sedang mempersiapkan diri untuk final Australia Cup setelah mengalahkan Sydney FC pada Rabu malam. Savarese mempertahankan awal tak terkalahkan dalam masa jabatannya dan menunggu pemenang antara South Melbourne dan Lions FC di partai penentuan. Sementara itu, jajaran petinggi klub secara aktif menjajaki bursa transfer untuk merekrut seorang penyerang asing dan mengisi slot visa terakhir yang ditinggalkan Mata.
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