Mata merilis pernyataan emosional yang mengungkapkan rasa terima kasih mendalamnya kepada seluruh klub atas sambutan hangat yang ia nikmati sepanjang musim lalu.

Merefleksikan bab berkesannya di Australia, mantan pemain internasional Spanyol itu mengatakan: "Saya menikmati setiap menitnya dan sangat menikmati semua yang kami capai musim lalu, kembali jatuh cinta pada sepak bola di tempat yang begitu istimewa, di kota luar biasa yang merupakan sebuah kehormatan untuk saya sebut sebagai rumah.

"Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya, staf dan Dewan Direksi karena telah menyambut saya dengan sangat hangat, mendukung saya dengan begitu besar, dan memungkinkan saya memberikan yang terbaik untuk Klub yang luar biasa ini serta para anggota dan suporter luar biasa yang dukungannya masih saya rasakan setiap hari.

"Sekarang saya bersemangat menyambut bab kami berikutnya, dengan keyakinan bersama pada masa depan sepak bola Australia dan menginspirasi generasi berikutnya dari pemain serta pendukung Melbourne Victory."