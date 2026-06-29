Juan Mata membeli saham minoritas di klub A-League Melbourne Victory - namun mantan bintang Manchester United itu belum memutuskan apakah akan pensiun

Melbourne Victory secara resmi mengumumkan pada Senin sore bahwa Mata telah setuju untuk mengambil kepemilikan saham minoritas yang signifikan dan berjangka panjang di klub tersebut. Kesepakatan ini juga mencakup peran di masa depan bagi sang juara Piala Dunia sebagai ketua komite sepak bola yang baru dibentuk, yang akan bertugas memberikan saran kepada pimpinan klub setelah karier bermainnya kelak berakhir.

Meskipun rincian keuangan dan besaran kepemilikan saham yang tepat belum diungkapkan, langkah ini memperkuat ikatan Mata dengan dunia sepak bola Australia. Berbicara mengenai kerja sama ini, Mata menyatakan: "Saya kini telah melihat sepak bola Australia dari dalam, dan saya percaya pada potensi A-League. Itulah mengapa saya sangat ingin terlibat dalam apa yang saya yakini akan menjadi perkembangan olahraga ini di negara ini. Setiap investasi harus memiliki makna bagi saya secara pribadi – dan dengan Victory, saya pernah mengenakan seragamnya, dan rasa penghargaan saya terhadap klub serta orang-orang di dalamnya sudah jelas. Saya pernah bermain di hadapan para penggemar ini dan melihat program-program komunitasnya dari dekat. Ini terasa seperti langkah yang wajar bagi saya."



