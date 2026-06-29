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Juan Mata membeli saham minoritas di klub A-League Melbourne Victory - namun mantan bintang Manchester United itu belum memutuskan apakah akan pensiun
Tokoh ikonik asal Spanyol berhasil mendapatkan posisi di jajaran direksi
Melbourne Victory secara resmi mengumumkan pada Senin sore bahwa Mata telah setuju untuk mengambil kepemilikan saham minoritas yang signifikan dan berjangka panjang di klub tersebut. Kesepakatan ini juga mencakup peran di masa depan bagi sang juara Piala Dunia sebagai ketua komite sepak bola yang baru dibentuk, yang akan bertugas memberikan saran kepada pimpinan klub setelah karier bermainnya kelak berakhir.
Meskipun rincian keuangan dan besaran kepemilikan saham yang tepat belum diungkapkan, langkah ini memperkuat ikatan Mata dengan dunia sepak bola Australia. Berbicara mengenai kerja sama ini, Mata menyatakan: "Saya kini telah melihat sepak bola Australia dari dalam, dan saya percaya pada potensi A-League. Itulah mengapa saya sangat ingin terlibat dalam apa yang saya yakini akan menjadi perkembangan olahraga ini di negara ini. Setiap investasi harus memiliki makna bagi saya secara pribadi – dan dengan Victory, saya pernah mengenakan seragamnya, dan rasa penghargaan saya terhadap klub serta orang-orang di dalamnya sudah jelas. Saya pernah bermain di hadapan para penggemar ini dan melihat program-program komunitasnya dari dekat. Ini terasa seperti langkah yang wajar bagi saya."
- Getty Images Sport
Masa depan tim ini masih diselimuti misteri
Meskipun kini berstatus sebagai salah satu pemilik klub, pemain berusia 38 tahun ini belum siap untuk gantung sepatu. Pihak klub menekankan bahwa perjanjian investasi tersebut “terpisah dari kesepakatan Mata sebagai pemain,” sehingga membuka peluang baginya untuk kembali ke lapangan di bawah asuhan pelatih kepala baru, Giovanni Savarese. Pemain asal Spanyol ini mengalami kebangkitan yang menakjubkan pada musim lalu, dengan meraih Medali Johnny Warren sebagai pemain terbaik liga.
"Saya belum memutuskan," aku Mata mengenai masa depannya di lapangan. "Pengumuman ini menunjukkan bahwa apa pun keputusan saya terkait karier bermain, hubungan jangka panjang saya dengan klub ini tidak akan berubah. Saya datang ke sini untuk menikmati sepak bola, bermain, dan berkontribusi di lapangan sebanyak mungkin. Sepanjang musim, pembicaraan dengan pimpinan klub menjadi semakin ambisius — kami memiliki pandangan yang sama mengenai masa depan sepak bola di negara ini, dan kemungkinan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan klub terasa seperti langkah yang wajar."
Memperluas portofolio bisnis global
Melbourne Victory menjadi tambahan terbaru dalam kerajaan bisnis Mata yang terus berkembang, menyusul investasinya sebelumnya di klub MLS San Diego FC dan kepemilikan saham di tim Formula Satu Alpine. Transisinya ke sisi administratif olahraga ini terjadi setelah masa karier yang sangat sukses di AAMI Park, di mana ia mencetak 13 gol dan lima assist dalam 21 penampilan sebagai starter.
Mata berharap keterlibatannya ini akan mendorong bintang-bintang ternama lainnya untuk mempertimbangkan pindah ke Australia. Mantan pemain timnas Spanyol ini mengatakan: “Ketika para pemain di Eropa bertanya kepada saya tentang Australia, saya menceritakan pengalaman saya: sepak bolanya kompetitif, gaya hidupnya luar biasa, dan liga ini akan terus berkembang dan membaik. Jika pengumuman ini membuat beberapa dari mereka semakin penasaran – itu akan lebih baik lagi.”
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Bekerja sama dengan Tony Bloom dari Brighton
Kedatangan Mata semakin memperkuat jajaran petinggi Victory, yang sudah mencakup Tony Bloom, pemilik Brighton & Hove Albion. Bloom mengakuisisi 19,1 persen saham klub pada tahun 2025, membawa pendekatan Jamestown Analytics yang berbasis data ke tim A-League tersebut. Mata mengungkapkan antusiasmenya untuk bekerja sama dengan salah satu pemilik klub paling dihormati di Liga Premier.
"Saya sangat menghormati apa yang telah dibangun Tony, dan saya menantikan untuk belajar lebih banyak tentang cara kerjanya," kata Mata. Dengan klub yang mulai melepaskan diri dari ikatan sebelumnya dengan 777 Partners yang telah bangkrut, pengaruh ganda dari Bloom dan Mata menandai era baru yang penuh stabilitas dan ambisi bagi klub raksasa Melbourne ini saat mereka berupaya mendominasi baik di dalam maupun di luar lapangan.