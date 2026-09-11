Sejak pindah ke luar negeri untuk bergabung dengan Udinese pada musim panas 2009, Cuadrado menikmati karier gemilang yang ditandai dengan gelar Premier League bersama Chelsea dan lima gelar Serie A dalam kurun tujuh tahun bersama Juventus. Bersama masa bermain di Lecce, Fiorentina, Inter Milan, Atalanta, dan Pisa, ia memantapkan diri sebagai andalan tim nasional dengan 116 caps dan 11 gol. Penampilannya di dua Piala Dunia dan lima turnamen Copa America semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pesepak bola Kolombia paling berprestasi.