ZUMA Press Wire
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Juan Cuadrado menuntaskan comeback emosional ke Kolombia saat Millonarios mengonfirmasi perekrutan mantan bintang Juventus dan Chelsea itu
Winger veteran memastikan kepulangannya ke klub lama
Raksasa Kolombia Millonarios pada Kamis secara resmi mengonfirmasi perekrutan Cuadrado dengan status bebas transfer. Kepindahan ini mengakhiri kiprah 17 musim sang winger di Eropa, yang membuatnya tampil untuk delapan klub berbeda. Pemain berusia 38 tahun itu kini kembali ke tanah airnya untuk membela klub tersukses kedua di Kolombia, setelah memulai karier profesionalnya bersama Independiente Medellin.
- Getty Images Sport
Klub sambut perekrutan ikonik
Klub tersebut tidak mengungkapkan detail finansial dari kesepakatan itu saat menyambut sang pemain ke ibu kota, meski Transfermarktmelaporkan kontraknya berlaku hingga Juni 2027. Menyambut kembalinya ikon tim nasional itu ke kasta tertinggi domestik, Millonarios merilis pernyataan yang berbunyi: "Setelah tampil di sejumlah panggung paling penting dalam sepakbola dunia, Juan Guillermo Cuadrado kembali ke Kolombia untuk mengenakan jersey Biru dan memulai babak baru dalam kariernya bersama Millonarios."
Karier penuh prestasi membentang di berbagai benua
Sejak pindah ke luar negeri untuk bergabung dengan Udinese pada musim panas 2009, Cuadrado menikmati karier gemilang yang ditandai dengan gelar Premier League bersama Chelsea dan lima gelar Serie A dalam kurun tujuh tahun bersama Juventus. Bersama masa bermain di Lecce, Fiorentina, Inter Milan, Atalanta, dan Pisa, ia memantapkan diri sebagai andalan tim nasional dengan 116 caps dan 11 gol. Penampilannya di dua Piala Dunia dan lima turnamen Copa America semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pesepak bola Kolombia paling berprestasi.
- ZUMA Press Wire
Perburuan gelar domestik dimulai
Cuadrado akan berusaha segera beradaptasi dengan cepat di Categoria Primera A saat Millonarios meningkatkan perburuan mereka untuk meraih gelar domestik. Pengalaman panjang sang veteran di level elite Eropa memberikan ketenangan yang sangat berharga bagi klub asal Bogota itu di tengah jadwal pertandingan yang kian padat. Debutnya yang akan datang dengan seragam biru menjanjikan menjadi salah satu sorotan utama dalam sepak bola Kolombia dalam beberapa pekan ke depan.
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