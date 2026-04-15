'Jual untuk beli' - Arne Slot yang sedang dalam sorotan memperingatkan para penggemar bahwa 'pemain-pemain bagus' akan hengkang dari Liverpool setelah kegagalan di Liga Champions

Pandangan bahwa Liverpool sedang berada dalam fase "transisi" tidak diterima dengan baik oleh semua orang, terutama mengingat status mereka sebagai juara hanya 12 bulan yang lalu. Mantan kapten Manchester United, Wayne Rooney, yang bertindak sebagai komentator untuk Amazon Prime, dengan cepat mengkritik narasi yang dilontarkan klub tersebut setelah tersingkir dari kompetisi Eropa.

"Saya rasa Anda sedang membicarakan tentang pembangunan kembali… mereka adalah juara musim lalu," kata Rooney. "Mereka memenangkan liga musim lalu dan mereka menghabiskan banyak uang untuk mencoba memperbaiki skuad. Tentu saja ada kesalahan, entah itu dalam perekrutan, jelas mereka memiliki pemain yang cedera, tapi Anda tidak seharusnya membicarakan 'rebuild' saat baru saja memenangkan Premier League. Mereka kehilangan beberapa pemain hebat, Anda bisa melihat mengapa para penggemar begitu kecewa saat mereka kehilangan Trent."

Selanjutnya bagi The Reds adalah laga derby Merseyside melawan Everton, yang pertama di Hill Dickinson Stadium. Jika kalah, tekanan akan semakin meningkat pada Slot, yang dilaporkan sudah berjuang untuk menyelamatkan posisinya karena timnya berisiko kehilangan tempat di Liga Champions musim depan - hasil yang pada akhirnya bisa menjadi fatal bagi masa jabatannya.