'Jual untuk beli' - Arne Slot yang sedang dalam sorotan memperingatkan para penggemar bahwa 'pemain-pemain bagus' akan hengkang dari Liverpool setelah kegagalan di Liga Champions
Kegagalan di Liga Champions memicu penyelidikan di Anfield
Impian The Reds di ajang Eropa pupus pada Selasa malam setelah PSG memastikan kemenangan agregat 4-0 dengan skor 2-0 di Anfield. Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran sebesar £450 juta untuk skuad musim panas lalu — yang menandai kedatangan Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez — The Reds gagal memenuhi ekspektasi. Kegagalan untuk melangkah lebih jauh kemungkinan akan mengakibatkan banyak pemain hengkang pada musim panas nanti, dengan Slot mengantisipasi "tantangan besar" saat jendela transfer dibuka kembali.
Slot mengonfirmasi model transfer 'jual untuk beli'
Berbicara setelah kekalahan dari PSG, Slot blak-blakan mengenai realitas keuangan yang dihadapi klub musim panas ini. Ia menekankan bahwa model saat ini mengharuskan adanya banyak pemain yang hengkang untuk mendanai perekrutan talenta baru. "Itulah yang harus kami upayakan dalam beberapa pekan ke depan," kata Slot kepada Amazon Prime. "Hal baiknya adalah Alex (Isak) sudah kembali dan siap bermain." Banyak yang mengatakan bahwa klub sedang dalam masa transisi. Klub telah menjual delapan atau 10 pemain untuk mendapatkan dana guna merekrut sekitar lima pemain yang sangat berbakat. Kami harus menjual untuk membeli. Kami kehilangan beberapa pemain melalui transfer gratis. Ini merupakan tantangan besar di musim panas, tetapi klub telah membuktikan bahwa model ini berhasil. Seperti yang saya katakan berkali-kali, masa depan terlihat sangat cerah, terutama jika kami bisa merekrut pemain setelah pemain-pemain bagus hengkang musim panas ini."
Nama-nama terkenal yang akan hengkang
Gelombang hengkang sudah dimulai dengan legenda klub Mohamed Salah dan Andy Robertson yang diperkirakan akan pergi sebagai pemain bebas transfer saat kontrak mereka berakhir. Namun, mereka kemungkinan besar bukan satu-satunya pemain bintang yang akan menjadi korban dalam proses perombakan yang akan datang. Ibrahima Konate juga akan segera habis masa kontraknya, sementara pemain seperti Curtis Jones dan Wataru Endo santer dikaitkan dengan kepindahan dari Merseyside.
Spekulasi juga semakin meningkat mengenai bintang-bintang inti klub. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Alisson Becker menjadi target utama Juventus, sementara Alexis Mac Allister terus menjadi subjek rumor transfer sepanjang paruh kedua musim ini. Dengan Slot yang berada di bawah tekanan untuk menghasilkan hasil, tampaknya tidak ada pemain yang benar-benar aman dari perombakan yang akan datang.
Rooney mempertanyakan klaim tentang 'transisi' Liverpool
Pandangan bahwa Liverpool sedang berada dalam fase "transisi" tidak diterima dengan baik oleh semua orang, terutama mengingat status mereka sebagai juara hanya 12 bulan yang lalu. Mantan kapten Manchester United, Wayne Rooney, yang bertindak sebagai komentator untuk Amazon Prime, dengan cepat mengkritik narasi yang dilontarkan klub tersebut setelah tersingkir dari kompetisi Eropa.
"Saya rasa Anda sedang membicarakan tentang pembangunan kembali… mereka adalah juara musim lalu," kata Rooney. "Mereka memenangkan liga musim lalu dan mereka menghabiskan banyak uang untuk mencoba memperbaiki skuad. Tentu saja ada kesalahan, entah itu dalam perekrutan, jelas mereka memiliki pemain yang cedera, tapi Anda tidak seharusnya membicarakan 'rebuild' saat baru saja memenangkan Premier League. Mereka kehilangan beberapa pemain hebat, Anda bisa melihat mengapa para penggemar begitu kecewa saat mereka kehilangan Trent."
Selanjutnya bagi The Reds adalah laga derby Merseyside melawan Everton, yang pertama di Hill Dickinson Stadium. Jika kalah, tekanan akan semakin meningkat pada Slot, yang dilaporkan sudah berjuang untuk menyelamatkan posisinya karena timnya berisiko kehilangan tempat di Liga Champions musim depan - hasil yang pada akhirnya bisa menjadi fatal bagi masa jabatannya.