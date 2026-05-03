Jual Gabriel Jesus dan rekrut Julian Alvarez! Legenda Arsenal memberikan saran transfer kepada Mikel Arteta dalam upaya membangun lini serang yang menakutkan

Dalam wawancara dengan Metro melalui BetMGM, Parlour mengungkapkan keyakinannya bahwa Jesus bisa saja hengkang dari Emirates. Pengaruh sang penyerang terlihat memudar musim ini, dengan hanya mencetak lima gol dan dua assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi, serta hanya bermain selama 913 menit. Dengan sisa kontrak satu tahun, ia mungkin akan mencari tantangan baru. Parlour menyatakan: "Saya pikir Jesus mungkin akan hengkang di akhir musim, dia berada di usia di mana dia ingin bermain setiap pekan. Kita bisa kehilangan dia. Saat saya bermain, kita punya empat penyerang. Itulah yang saya tidak mengerti. (Terlepas dari apakah Jesus pergi), tetap datangkan satu lagi. Itu bisa memberikan dorongan bagi opsi lain karena mereka melihat standar yang ditetapkan."