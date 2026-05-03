Jual Gabriel Jesus dan rekrut Julian Alvarez! Legenda Arsenal memberikan saran transfer kepada Mikel Arteta dalam upaya membangun lini serang yang menakutkan
Yesus dikabarkan akan hengkang pada musim panas
Dalam wawancara dengan Metro melalui BetMGM, Parlour mengungkapkan keyakinannya bahwa Jesus bisa saja hengkang dari Emirates. Pengaruh sang penyerang terlihat memudar musim ini, dengan hanya mencetak lima gol dan dua assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi, serta hanya bermain selama 913 menit. Dengan sisa kontrak satu tahun, ia mungkin akan mencari tantangan baru. Parlour menyatakan: "Saya pikir Jesus mungkin akan hengkang di akhir musim, dia berada di usia di mana dia ingin bermain setiap pekan. Kita bisa kehilangan dia. Saat saya bermain, kita punya empat penyerang. Itulah yang saya tidak mengerti. (Terlepas dari apakah Jesus pergi), tetap datangkan satu lagi. Itu bisa memberikan dorongan bagi opsi lain karena mereka melihat standar yang ditetapkan."
Arsenal mengincar Alvarez untuk memperkuat lini serang
The Gunners menghabiskan lebih dari £250 juta musim panas lalu, termasuk transfer senilai £64 juta untuk Viktor Gyokeres. Meskipun sang striker telah mencetak 19 gol di semua kompetisi musim ini, Arsenal dilaporkan masih mencari penyerang lain. Di urutan teratas daftar incaran mereka adalah Alvarez, yang hengkang dari Manchester City ke Atletico Madrid pada 2024. Setiap kesepakatan akan membutuhkan biaya transfer lebih dari €100 juta (£87 juta). Parlour yakin penyerang tersebut sangat cocok: "Bagi saya, Alvarez akan menjadi tambahan yang hebat untuk skuad. Akan selalu ada pemain yang datang dan pergi pada musim panas karena ini adalah skuad besar dan mereka tidak bisa membuat semua orang senang. Namun, Alvarez akan menjadi opsi yang fantastis dengan kecepatannya dan apa yang kita lihat saat ia bermain di Man City."
Mengembangkan bakat di tengah jadwal yang padat
Daya tarik Alvarez terletak pada potensinya untuk terus berkembang di bawah asuhan Arteta. Parlour menambahkan: "Memang akan selalu sulit baginya bermain bersama Erling Haaland di sana, tapi setiap kali dia diturunkan sebagai starter dan bermain, dia selalu tampil bersemangat. Dia juga masih muda, jadi jika dia tersedia, saya setuju. Kita tahu bagaimana Arteta suka bekerja dengan pemain muda untuk membuat mereka lebih baik, jadi saya pikir ini akan menjadi tambahan yang hebat, pasti."
Minggu-minggu krusial menanti The Gunners
Ke depan, Arsenal akan menghadapi bulan yang menentukan. Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di Spanyol, mereka akan menjamu Atlético Madrid dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions pada 5 Mei. Di kancah domestik, mereka harus memenangkan laga-laga terakhir mereka melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace untuk menahan laju Manchester City dalam persaingan perebutan gelar Liga Premier yang ketat.