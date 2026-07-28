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Josko Gvardiol Man CityGetty
Adhe Makayasa

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Josko Gvardiol teken kontrak jangka panjang baru dengan Man City saat ia membuat deklarasi 'klub terbaik di dunia'

J. Gvardiol
Manchester City
Premier League

Josko Gvardiol telah mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Manchester City dengan menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun di Etihad Stadium, dengan opsi untuk musim keenam. Bek internasional Kroasia itu menyebut klub Premier League tersebut sebagai "klub terbaik di dunia" setelah mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama di lini pertahanan tim.

  • Gvardiol ikat masa depan jangka panjang

    City secara resmi memperpanjang kontrak Gvardiol hingga musim panas 2031, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Bek internasional Kroasia berusia 24 tahun itu menjadi bek kedua yang menyepakati kontrak baru di Stadion Etihad pekan ini setelah Abdukodir Khusanov. Langkah strategis ini memperkuat fondasi pertahanan City setelah kepergian figur senior John Stones dan Nathan Ake.




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  • JOSKO GVARDIOL CROATIA Getty Images

    Bek puji lingkungan kelas dunia

    Didatangkan dari RB Leipzig seharga £77 juta pada 2023, Gvardiol dengan cepat memantapkan dirinya sebagai figur penting, dengan memenangi penghargaan Pemain Terbaik Klub untuk musim 2024-25.

    Menanggapi perpanjangan kontraknya di Manchester, bek serbabisa itu mengungkapkan kegembiraannya melalui saluran resmi klub: "Begitu saya tahu City ingin memperpanjang kontrak saya, saya langsung merasa itulah yang saya inginkan. Fans City luar biasa terhadap saya sejak hari pertama, dan klub menyediakan segalanya untuk para pemain. Ini adalah klub terbaik di dunia untuk saya bela.

    "Saya merasakan begitu banyak cinta dan rasa hormat selama tiga tahun saya di sini, dan saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang pasti. Para pemain yang kami miliki di sini luar biasa. Ini adalah skuad kelas dunia yang muda dan penuh potensi. Saya benar-benar percaya kami akan meraih banyak kesuksesan dalam beberapa tahun ke depan."

    Direktur sepakbola City, Hugo Viana, kembali menegaskan kebanggaan dewan klub setelah mengamankan komitmen jangka panjang sang bek: "Josko adalah pemain yang sangat diyakini Klub ini. Dia masih muda, seorang profesional yang luar biasa, dan sudah menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Manchester City berkomitmen mempertahankan talenta terbaik kami, itulah sebabnya kami sangat senang kontrak baru ini telah disepakati.

    "Josko mencerminkan apa yang kami inginkan dari para bek kami, dia bisa bermain di banyak posisi, cepat, kuat, dan ketika menyerang dia melakukannya dengan sangat baik. Dia luar biasa. Namun, cara dia membawa dirinya juga sangat mengesankan. Dia adalah pemain muda yang bertekad menjadi versi terbaik dari dirinya, sebuah pendekatan yang sepenuhnya sejalan dengan visi kami secara keseluruhan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Josko atas kesepakatan baru ini dan semua orang di City kini fokus untuk memastikan dia memaksimalkan potensinya."

  • Bintang Kroasia membangun warisan yang mengesankan

    Sejak tiba di Etihad Stadium, Gvardiol telah mencatatkan 122 penampilan dan mencetak 13 gol meski kerap bermain sebagai bek kiri. Kontribusinya terbukti vital dalam membantu City memenangi Premier League, Piala FA, Piala Liga, Piala Dunia Antarklub, Piala Super UEFA, dan Community Shield dalam tiga tahun terakhir. Di panggung internasional, peserta Piala Dunia 2026 itu terus mengukuhkan perannya sebagai andalan Kroasia, dengan mengoleksi 52 caps hingga saat ini.

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City fokus pada pramusim

    Dengan masa depannya yang kini sudah terjamin, Gvardiol siap membantu menjadi fondasi era baru di lini belakang City menjelang kampanye mendatang. Klub saat ini fokus menuntaskan persiapan pramusim mereka di bawah arahan manajer baru Enzo Maresca.

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