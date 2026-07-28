Didatangkan dari RB Leipzig seharga £77 juta pada 2023, Gvardiol dengan cepat memantapkan dirinya sebagai figur penting, dengan memenangi penghargaan Pemain Terbaik Klub untuk musim 2024-25.

Menanggapi perpanjangan kontraknya di Manchester, bek serbabisa itu mengungkapkan kegembiraannya melalui saluran resmi klub: "Begitu saya tahu City ingin memperpanjang kontrak saya, saya langsung merasa itulah yang saya inginkan. Fans City luar biasa terhadap saya sejak hari pertama, dan klub menyediakan segalanya untuk para pemain. Ini adalah klub terbaik di dunia untuk saya bela.

"Saya merasakan begitu banyak cinta dan rasa hormat selama tiga tahun saya di sini, dan saya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang pasti. Para pemain yang kami miliki di sini luar biasa. Ini adalah skuad kelas dunia yang muda dan penuh potensi. Saya benar-benar percaya kami akan meraih banyak kesuksesan dalam beberapa tahun ke depan."

Direktur sepakbola City, Hugo Viana, kembali menegaskan kebanggaan dewan klub setelah mengamankan komitmen jangka panjang sang bek: "Josko adalah pemain yang sangat diyakini Klub ini. Dia masih muda, seorang profesional yang luar biasa, dan sudah menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Manchester City berkomitmen mempertahankan talenta terbaik kami, itulah sebabnya kami sangat senang kontrak baru ini telah disepakati.

"Josko mencerminkan apa yang kami inginkan dari para bek kami, dia bisa bermain di banyak posisi, cepat, kuat, dan ketika menyerang dia melakukannya dengan sangat baik. Dia luar biasa. Namun, cara dia membawa dirinya juga sangat mengesankan. Dia adalah pemain muda yang bertekad menjadi versi terbaik dari dirinya, sebuah pendekatan yang sepenuhnya sejalan dengan visi kami secara keseluruhan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Josko atas kesepakatan baru ini dan semua orang di City kini fokus untuk memastikan dia memaksimalkan potensinya."