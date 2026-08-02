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Josko Gvardiol mengklaim Enzo Maresca adalah sosok "sempurna" untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City
Gvardiol yakin Maresca bisa menghadirkan kesuksesan
Gvardiol memberikan dukungan penuh kepada manajer baru Maresca, dengan menggambarkan sosok asal Italia itu sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guardiola. Maresca mengambil jabatan tersebut pada musim panas ini setelah Guardiola mengakhiri masa baktinya yang bersejarah selama satu dekade, dan kesan awal dari tempat latihan menunjukkan skuad sepenuhnya berada di belakang penunjukan tersebut.
- Getty Images Sport
Era baru membutuhkan kesabaran di Etihad
Berbicara mengenai pergantian manajer dan dampak yang telah diberikan Maresca, Gvardiol menyatakan keyakinan penuh terhadap proses pengambilan keputusan klub. "Levelnya setinggi itu dan Enzo dipilih dengan alasan sebagai manajer," katanya. "Saya pikir dia punya kualitas, punya beberapa ide baru dan kami juga perlu melihat apa yang akan kami lakukan [dengan] gaya [bermain], sepak bola yang akan kami mainkan dan taktik serta semuanya. Saya pikir dia adalah sosok yang sempurna, tetapi tentu saja itu butuh waktu."
Terlepas dari nuansa positif itu, pemain internasional Kroasia tersebut tetap realistis mengenai besarnya tugas yang ada di depan, dengan mengakui bahwa skuad harus cepat beradaptasi dengan pendekatan taktik yang berbeda. Manchester City saat ini bekerja dengan skuad yang berkurang karena masa istirahat pasca-Piala Dunia, tetapi fondasi taktik sedang diletakkan sekarang. Gvardiol menegaskan tanggung jawab yang dirasakan para pemain untuk memastikan pelatih kepala baru itu bisa langsung tancap gas ketika musim kompetitif dimulai.
"Ini sesuatu yang benar-benar baru, tidak mudah mengganti manajer, jadi kami akan butuh waktu," tambah bek tersebut dalam wawancaranya. "Tugas kami adalah membantunya semaksimal mungkin dan juga mendengarkan untuk mencoba beradaptasi secepat mungkin. Saya bertemu dengannya, kami berbicara sedikit tentang cedera saya [dan] juga bagaimana kami bermain, bagaimana saya bermain sebelumnya bersama Pep, dan itu saja, kurang lebih."
Maresca menolak label 'copy-paste'
Meski Maresca sebelumnya pernah menjadi asisten Guardiola pada musim 2022-23 saat meraih treble, ia cepat menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar salinan mentah dari mentornya. Manajer 46 tahun itu bertekad menerapkan filosofinya sendiri di Stadion Etihad alih-alih sekadar mempertahankan status quo.
"Mungkin ada beberapa konsep yang mirip, tetapi setiap manajer berbeda," jelas Maresca saat perkenalan resminya. "Saya tidak berpikir ada manajer yang bisa menyalin dan menempel manajer lain; itu sulit. Saya tidak melihat sepak bola dengan cara yang sama, dan karena itulah saya tidak percaya pada salin-tempel."
- Getty Images Sport
Komitmen terhadap proyek jangka panjang
Dukungan terbuka Gvardiol terhadap Maresca memiliki bobot besar mengingat ia baru-baru ini mengikat masa-masa terbaik kariernya dengan klub. Bek serbabisa itu, yang telah menjadi favorit suporter berkat penampilannya, baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Man City yang membuatnya bertahan di Etihad hingga 2031. Kesediaannya untuk memimpin lini pertahanan di bawah kepemimpinan baru memberi stabilitas yang didambakan jajaran petinggi saat mereka bergerak menjauh dari era Guardiola.
"Begitu saya tahu City ingin memperpanjang kontrak saya, saya langsung merasa itulah yang saya inginkan," jelas Gvardiol saat membahas kesepakatan barunya. "Para penggemar City luar biasa terhadap saya sejak hari pertama - dan klub menyediakan benar-benar segalanya untuk para pemain. Ini adalah klub terbaik di dunia untuk saya bela."
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