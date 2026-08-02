Josko Gvardiol mengklaim Enzo Maresca adalah sosok "sempurna" untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City

Berbicara mengenai pergantian manajer dan dampak yang telah diberikan Maresca, Gvardiol menyatakan keyakinan penuh terhadap proses pengambilan keputusan klub. "Levelnya setinggi itu dan Enzo dipilih dengan alasan sebagai manajer," katanya. "Saya pikir dia punya kualitas, punya beberapa ide baru dan kami juga perlu melihat apa yang akan kami lakukan [dengan] gaya [bermain], sepak bola yang akan kami mainkan dan taktik serta semuanya. Saya pikir dia adalah sosok yang sempurna, tetapi tentu saja itu butuh waktu."

Terlepas dari nuansa positif itu, pemain internasional Kroasia tersebut tetap realistis mengenai besarnya tugas yang ada di depan, dengan mengakui bahwa skuad harus cepat beradaptasi dengan pendekatan taktik yang berbeda. Manchester City saat ini bekerja dengan skuad yang berkurang karena masa istirahat pasca-Piala Dunia, tetapi fondasi taktik sedang diletakkan sekarang. Gvardiol menegaskan tanggung jawab yang dirasakan para pemain untuk memastikan pelatih kepala baru itu bisa langsung tancap gas ketika musim kompetitif dimulai.

"Ini sesuatu yang benar-benar baru, tidak mudah mengganti manajer, jadi kami akan butuh waktu," tambah bek tersebut dalam wawancaranya. "Tugas kami adalah membantunya semaksimal mungkin dan juga mendengarkan untuk mencoba beradaptasi secepat mungkin. Saya bertemu dengannya, kami berbicara sedikit tentang cedera saya [dan] juga bagaimana kami bermain, bagaimana saya bermain sebelumnya bersama Pep, dan itu saja, kurang lebih."



