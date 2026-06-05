Josko Gvardiol menginginkan transfer ke Real Madrid seiring dengan semakin santernya kabar tentang kepergiannya dari Man City

Perez dilaporkan sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran di Real Madrid, dengan perekrutan pemain bertahan menjadi prioritas utama klub. Presiden Real Madrid telah menargetkan Ibrahima Konate dari Liverpool dan bintang Inter Milan, Denzel Dumfries, sebagai incaran utamanya. Namun, selain kedua nama tersebut, Los Blancos juga mengincar Gvardiol, menurut laporan AS.

Menurut laporan tersebut, Gvardiol telah menyatakan bahwa ia akan menyambut baik kepindahan ke klub raksasa Spanyol tersebut. Madrid memandang pemain internasional Kroasia itu sebagai opsi yang menarik karena kualitas dan fleksibilitasnya, meskipun kesepakatan apa pun akan bergantung pada kondisi finansial yang terlibat.