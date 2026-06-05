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Josko Gvardiol menginginkan transfer ke Real Madrid seiring dengan semakin santernya kabar tentang kepergiannya dari Man City
Gvardiol masuk dalam daftar incaran Real Madrid
Perez dilaporkan sedang mempersiapkan perombakan besar-besaran di Real Madrid, dengan perekrutan pemain bertahan menjadi prioritas utama klub. Presiden Real Madrid telah menargetkan Ibrahima Konate dari Liverpool dan bintang Inter Milan, Denzel Dumfries, sebagai incaran utamanya. Namun, selain kedua nama tersebut, Los Blancos juga mengincar Gvardiol, menurut laporan AS.
Menurut laporan tersebut, Gvardiol telah menyatakan bahwa ia akan menyambut baik kepindahan ke klub raksasa Spanyol tersebut. Madrid memandang pemain internasional Kroasia itu sebagai opsi yang menarik karena kualitas dan fleksibilitasnya, meskipun kesepakatan apa pun akan bergantung pada kondisi finansial yang terlibat.
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Menangani krisis pertahanan di Bernabeu
Ketertarikan Madrid terhadap bintang Kroasia tersebut berakar pada kebutuhan mendesak akan pemain yang dapat diandalkan di jantung pertahanan mereka. Dengan hengkangnya David Alaba dan Dani Carvajal, serta absennya Eder Militao akibat cedera jangka panjang hingga akhir Oktober, staf pelatih kini menghadapi keterbatasan pilihan. Ditambah dengan masalah fisik yang dialami Antonio Rudiger dan masa depan Raul Asencio yang tidak pasti, menjadi jelas mengapa Konate dan Dumfries tidak akan menjadi satu-satunya pemain baru.
Kemampuan serba bisa Gvardiol adalah aset terbesarnya di mata petinggi Madrid. Ia bukan hanya salah satu bek tengah terbaik di dunia, tetapi juga sama mahirnya bermain sebagai bek kiri. Kemampuan "dua-dalam-satu" ini dilaporkan sangat menarik mengingat Fran Garcia dikabarkan akan hengkang pada musim panas dan kebugaran Ferland Mendy terus menjadi tanda tanya besar setelah absen lama akibat cedera.
Man City kesulitan mempertahankan bintang mereka
Situasi di Etihad Stadium cukup rumit. City enggan menunjukkan tanda-tanda kelemahan, terutama setelah kepergian Pep Guardiola. Berbagai laporan menyebutkan bahwa juara Liga Premier tersebut akan berusaha meyakinkan Gvardiol untuk tetap bertahan dengan menawarkan perpanjangan kontrak yang menggiurkan, yang bertujuan untuk menaikkan gajinya dan memupus segala niat untuk hengkang. Namun, keinginan sang pemain untuk mengenakan seragam putih ikonik Madrid tetap menjadi hambatan besar bagi klub Inggris tersebut.
Meskipun terikat kontrak hingga 2028, keinginan pribadi Gvardiol akan memainkan peran penting. City secara historis merupakan klub yang tidak menghalangi pemain yang benar-benar ingin hengkang, asalkan penawaran harga yang diminta terpenuhi. Madrid bersedia melakukan upaya besar untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun ini, meskipun mereka enggan membayar harga yang "di luar pasar". Setelah menghabiskan €90 juta untuk memboyongnya dari RB Leipzig pada 2023, Cityzens tidak akan melepasnya dengan harga murah, tetapi tekanan dari sang pemain bisa memaksa City untuk bertindak.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk merekrut pemain diperkirakan akan semakin sengit
Madrid diperkirakan akan terus mengevaluasi kelayakan finansial kesepakatan tersebut seiring upaya mereka merombak skuad. Meskipun mereka siap melakukan upaya besar untuk mendatangkan Gvardiol, klub enggan membayar di atas nilai yang mereka tetapkan.
Sementara itu, City masih memegang posisi yang kuat karena sang bek masih terikat kontrak hingga 2028. Setiap potensi transfer kemungkinan besar akan bergantung pada apakah Madrid dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima dan apakah Gvardiol mendesak untuk hengkang dari Etihad Stadium.