Spanyol melanjutkan laju dominan mereka sebagai juara dunia dengan kemenangan meyakinkan atas Kroasia di Nations League. Meski penampilan kolektif Spanyol mengesankan, Yamal sekali lagi mencuri perhatian. Bintang muda Barcelona itu mencetak dua gol dan memberi satu assist krusial, membuat lini pertahanan Kroasia, termasuk Gvardiol, kesulitan menemukan jawaban sepanjang laga di Seville.

Merefleksikan sulitnya menghadapi winger remaja itu, Gvardiol memberikan penilaian blak-blakan soal tantangan yang dihadirkan Yamal bahkan bagi para bek elite sekalipun. "Kami tahu seperti apa Yamal. Ketika dia diberi ruang satu lawan satu, dia akan memanfaatkannya. Dia selalu harus dijaga dua pemain, kadang kami berhasil, kadang tidak. Bahkan jika dia menjalani hari terburuknya, dia setidaknya akan lolos 10 kali," aku Gvardiol.