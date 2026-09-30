Getty Images Sport
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Josko Gvardiol membuat pengakuan jujur tentang Lamine Yamal setelah Kroasia menelan kekalahan telak dari Spanyol
Yamal membuat Gvardiol terpukau
Spanyol melanjutkan laju dominan mereka sebagai juara dunia dengan kemenangan meyakinkan atas Kroasia di Nations League. Meski penampilan kolektif Spanyol mengesankan, Yamal sekali lagi mencuri perhatian. Bintang muda Barcelona itu mencetak dua gol dan memberi satu assist krusial, membuat lini pertahanan Kroasia, termasuk Gvardiol, kesulitan menemukan jawaban sepanjang laga di Seville.
Merefleksikan sulitnya menghadapi winger remaja itu, Gvardiol memberikan penilaian blak-blakan soal tantangan yang dihadirkan Yamal bahkan bagi para bek elite sekalipun. "Kami tahu seperti apa Yamal. Ketika dia diberi ruang satu lawan satu, dia akan memanfaatkannya. Dia selalu harus dijaga dua pemain, kadang kami berhasil, kadang tidak. Bahkan jika dia menjalani hari terburuknya, dia setidaknya akan lolos 10 kali," aku Gvardiol.
- Getty Images Sport
Rasa hormat Kroasia yang berlebihan kepada Spanyol
Kekalahan itu menjadi pukulan pahit bagi tim asuhan Slaven Bilic, yang kesulitan menemukan ritme permainan setelah kebobolan gol cepat. Gvardiol menyebut timnya mungkin terlalu ragu dalam pendekatan mereka saat menghadapi juara dunia.
"Itu pertandingan yang sulit, kekalahan yang berat pada akhirnya. Kami harus memberi selamat kepada mereka, mereka adalah juara dunia karena suatu alasan. Kami tahu apa yang akan datang, bermain tandang melawan tim seperti ini tentu tidak mudah, tetapi saya juga pikir kami menunjukkan terlalu banyak rasa hormat. Kami kebobolan gol cepat, itu mengguncang kami, tidak mudah untuk bangkit. Jadi, pada akhirnya, ini kekalahan yang berat," kata sang bek.
Kelemahan pertahanan melawan juara dunia
Sentimen Gvardiol digaungkan oleh striker Dion Drena Beljo, yang mampu mencetak satu-satunya gol Kroasia pada malam ketika Spanyol selain itu tampil dominan sepenuhnya. Beljo mengakui bahwa Kroasia sudah mengantisipasi ujian berat melawan juara dunia, tetapi ia mengungkapkan kekecewaan mendalam atas betapa mudahnya Spanyol menembus lini belakang mereka. Ia mengakui performa secara keseluruhan meninggalkan rasa pahit, seraya menekankan bahwa disiplin bertahan yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih baik
"Kami bermain melawan juara dunia, kami tahu apa yang harus dihadapi. Mereka adalah tim yang benar-benar top, tetapi ini meninggalkan rasa pahit, karena saya pikir kami bisa tampil lebih baik, terutama dalam fase bertahan. Mereka dengan mudah menyerang kami di sepertiga akhir lapangan," jelas Beljo.
- Getty Images Sport
Tantangan dari Inggris menanti
Kroasia tidak punya banyak waktu untuk memulihkan luka mereka, karena duel berisiko tinggi melawan Inggris sudah menanti di depan mata. Bagi Gvardiol dan anggota skuad lainnya, laga kandang yang akan datang menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah dibantai di Sevilla. Bek tersebut fokus mengamankan poin melawan Inggris meski dalam situasi yang sulit.
"Jadwal berat, beberapa hari lagi melawan Inggris. Sayangnya tanpa penonton, itu akan lebih sulit, tetapi kami bermain di kandang dan kami akan berusaha meraih poin sebanyak mungkin," pungkas Gvardiol.
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