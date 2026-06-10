Josko Gvardiol dikabarkan akan menolak tawaran untuk bergabung dengan Harry Kane di Bayern Munich dan menandatangani kontrak baru bersama Manchester City

Manchester City sedang berupaya keras untuk memastikan Gvardiol tetap menjadi pilar pertahanan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Pemain berusia 24 tahun ini, yang kontraknya di Etihad berlaku hingga 2028, telah menjadi incaran utama bagi klub-klub raksasa Eropa yang ingin memanfaatkan ketidakpastian selama masa transisi klub. Namun, klub sangat ingin menghargai kemajuannya dengan menawarkan persyaratan kontrak yang lebih baik.

Bek tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi-opsinya saat ia menimbang tawaran kontrak baru dari Manchester City. Menurut laporan The Athletic, suasana internal di dalam klub tetap penuh keyakinan; Gvardiol telah menjadi komponen vital tim utama sejak kedatangannya dari RB Leipzig pada musim panas 2023. Akibatnya, jajaran petinggi klub memandangnya sebagai aset "tak tersentuh" yang tidak boleh mereka lepaskan ke rival langsung di Liga Champions.