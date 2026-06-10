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Josko Gvardiol dikabarkan akan menolak tawaran untuk bergabung dengan Harry Kane di Bayern Munich dan menandatangani kontrak baru bersama Manchester City
Pemerintah kota berupaya memastikan masa depan Gvardiol
Manchester City sedang berupaya keras untuk memastikan Gvardiol tetap menjadi pilar pertahanan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Pemain berusia 24 tahun ini, yang kontraknya di Etihad berlaku hingga 2028, telah menjadi incaran utama bagi klub-klub raksasa Eropa yang ingin memanfaatkan ketidakpastian selama masa transisi klub. Namun, klub sangat ingin menghargai kemajuannya dengan menawarkan persyaratan kontrak yang lebih baik.
Bek tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi-opsinya saat ia menimbang tawaran kontrak baru dari Manchester City. Menurut laporan The Athletic, suasana internal di dalam klub tetap penuh keyakinan; Gvardiol telah menjadi komponen vital tim utama sejak kedatangannya dari RB Leipzig pada musim panas 2023. Akibatnya, jajaran petinggi klub memandangnya sebagai aset "tak tersentuh" yang tidak boleh mereka lepaskan ke rival langsung di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Ketertarikan Bayern Munich tak berhasil memikat pemain Kroasia tersebut
Bayern Munich telah memantau situasi ini dengan cermat seiring upaya mereka untuk merombak barisan pertahanan mereka. Dengan kepala urusan transfer Max Eberl yang dilaporkan memasukkan beberapa nama besar ke dalam "daftar jual" untuk menyeimbangkan keuangan klub, tim Bundesliga tersebut telah mengidentifikasi Gvardiol sebagai kandidat ideal untuk memimpin barisan pertahanan mereka, bergabung dengan mantan pemain Spurs Harry Kane di klub tersebut. Kesempatan untuk kembali ke Jerman awalnya dianggap sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusannya.
Meskipun ada daya tarik bermain untuk klub paling sukses di Jerman, indikasi terbaru menunjukkan bahwa daya tarik Liga Premier dan lingkungannya saat ini telah menang. Bek serba bisa ini dikabarkan telah menetap di Manchester, baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga prospek kepindahannya ke Bavaria menjadi kurang mungkin selama jendela transfer saat ini.
Perubahan di Etihad Stadium
Kabar perpanjangan kontrak Gvardiol datang di saat yang krusial bagi City, yang tengah bersiap menyambut pergantian pelatih. Dengan Enzo Maresca yang diperkirakan akan datang sebagai pengganti Pep Guardiola, klub sangat ingin menjaga stabilitas dalam skuad pemain. Kehadiran Gvardiol dianggap penting bagi fleksibilitas taktis yang diharapkan akan diterapkan Maresca, mengingat kemampuannya bermain baik sebagai bek tengah maupun bek kiri.
City telah menghabiskan 18 bulan terakhir untuk memperbarui skuad mereka, melepas beberapa bintang veteran dari era Guardiola demi alternatif yang lebih muda dan lebih bersemangat. Gvardiol adalah ikon dari strategi ini; meskipun mengalami cedera patah tulang tibia yang membuatnya absen selama sebagian besar musim 2025-26, ia tetap berhasil tampil dalam 25 pertandingan di semua kompetisi, mencetak dua gol dan memberikan lima assist. Memperpanjang kontraknya akan menandakan niat klub untuk tetap berada di puncak sepak bola Inggris terlepas dari pergantian manajer.
- AFP
Bagaimana nasib lini pertahanan City selanjutnya?
Meskipun Gvardiol tampaknya akan tetap bertahan, skuad City masih mungkin mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini. Beberapa pemain yang didatangkan pada bursa transfer terakhir namun kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten mungkin akan dilepas untuk membiayai perekrutan baru. Fokus klub tetap pada mempertahankan para talenta muda inti mereka sekaligus mendatangkan pemain dengan profil tertentu yang sesuai dengan visi staf kepelatihan yang baru.