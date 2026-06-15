Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Josko Gvardiol dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi lima tahun, yang mengakhiri spekulasi seputar Real Madrid dan Bayern Munich
Manchester City mengamankan masa depan lini pertahanannya
Menurut BBC Sport, Man City telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu aset terpentingnya, dengan Gvardiol yang akan menandatangani kontrak yang memperpanjang masa berlakunya saat ini selama tiga tahun. Kontrak sebelumnya memang akan berakhir pada 2028, namun kesepakatan baru ini memastikan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut tetap menjadi pilar pertahanan City untuk beberapa musim ke depan. Keputusan ini merupakan pukulan telak bagi beberapa klub elit Eropa yang telah mengincar sang bek.
Bek tersebut sebelumnya pernah mengakui bahwa ia sempat ragu selama masa-masa sulit dalam kariernya, namun kontrak baru ini menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia sepak bola.
Gvardiol menolak tawaran klub-klub besar Eropa
Keputusan Gvardiol untuk tetap bertahan di Inggris menjadi pukulan telak bagi Real Madrid dan Bayern Munich, yang sama-sama telah menargetkan sang bek sebagai incaran utama. Presiden Madrid, Florentino Perez, dilaporkan sangat berminat untuk mendatangkan pemain asal Kroasia itu ke Bernabeu guna memimpin perombakan lini pertahanan, sementara Bayern telah mengajukan tawaran resmi terkait kemungkinan kembalinya sang pemain ke Jerman.
City tetap tenang sepanjang proses tersebut, merasa optimis bahwa negosiasi akan mencapai kesepakatan yang sukses. Meskipun ada godaan dari raksasa La Liga atau reuni dengan mantan rival di Bundesliga, sang bek memilih untuk melanjutkan perkembangannya di bawah bimbingan staf pelatih City saat mereka memasuki era baru.
- AFP
Mengatasi hambatan akibat cedera untuk memimpin barisan pertahanan City
Perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk dukungan yang kuat setelah musim yang sangat terganggu oleh masalah cedera. Gvardiol meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini klub untuk musim 2024-25, namun pada tahun berikutnya ia absen selama empat bulan setelah mengalami patah kaki pada bulan Januari.
Mahir bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, fleksibilitas taktisnya membuatnya tak tergantikan bagi Pep Guardiola. Ia membuktikan kebugarannya dengan kembali bermain pada bulan Mei, tampil melawan Crystal Palace dan dalam pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Klub tetap bersikap positif selama negosiasi, merasa bahwa pembicaraan telah berkembang menuju kesimpulan yang sukses selama beberapa minggu terakhir.
- AFP
Perhatian internasional di tengah terobosan kontrak
Sementara detail masa depannya di klub masih dalam proses penyelesaian, Gvardiol saat ini fokus pada tugas-tugasnya bersama tim nasional Kroasia. Ia merupakan bagian penting dari barisan pertahanan timnas Kroasia dalam persiapan menuju Piala Dunia mendatang, di mana ia berpotensi berhadapan dengan beberapa pemain Manchester City yang sudah dikenalnya. Kroasia dijadwalkan akan memulai turnamen mereka melawan Inggris pada Rabu mendatang, sebuah pertandingan yang akan menguji kemampuan sang bek melawan para pemain elit Liga Premier.