Josko Gvardiol dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak berdurasi lima tahun, yang mengakhiri spekulasi seputar Real Madrid dan Bayern Munich

Menurut BBC Sport, Man City telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu aset terpentingnya, dengan Gvardiol yang akan menandatangani kontrak yang memperpanjang masa berlakunya saat ini selama tiga tahun. Kontrak sebelumnya memang akan berakhir pada 2028, namun kesepakatan baru ini memastikan bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut tetap menjadi pilar pertahanan City untuk beberapa musim ke depan. Keputusan ini merupakan pukulan telak bagi beberapa klub elit Eropa yang telah mengincar sang bek.

Bek tersebut sebelumnya pernah mengakui bahwa ia sempat ragu selama masa-masa sulit dalam kariernya, namun kontrak baru ini menegaskan statusnya sebagai salah satu bek terbaik di dunia sepak bola.