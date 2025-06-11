Newcastle United v Manchester United - Premier League
Harry Sherlock

Joshua Zirkzee terlihat sedang bersenang-senang saat berlibur di Barbados; bintang Manchester United yang bertelanjang dada itu menari bersama seorang wanita misterius

J. Zirkzee
Manchester United
Premier League

Joshua Zirkzee tertangkap kamera sedang bersenang-senang saat berlibur di Barbados, ketika striker Manchester United itu menjadi sasaran tarian twerk dari seorang pengunjung festival lainnya.

  • Zirkzee sedang berlibur bersama Matthijs De Ligt
  • Menghadiri perayaan karnaval di Barbados
  • Penyerang menjadi pusat perhatian bagi seorang wanita
  • APA YANG TERJADI?

    Penyerang Manchester United, Zirkzee, telah terbang ke Barbados untuk berlibur setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan di Old Trafford. Setelah finis di peringkat ke-15 dan menelan kekalahan di final Liga Europa, pemain asal Belanda itu bergabung dengan rekan senegaranya, Matthijs De Ligt, di Karibia menjelang perayaan karnaval.

  • GAMBARAN YANG LEBIH LUAS

    Selama berada di acara perayaan tersebut, Zirkzee menjadi pusat perhatian bagi seorang peserta pesta, yang dengan riang menari twerking di hadapan pemain timnas Belanda itu. Setelah aksi tersebut, pemain asal Belanda itu meneguk air beberapa kali, sepertinya karena sudah kelelahan.

  • TAHUKAH ANDA?

    Zirkzee telah tampil dalam 32 pertandingan Liga Premier musim ini, namun hanya berhasil mencetak tiga gol. Namanya bahkan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas ini, kemungkinan besar sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan striker Napoli, Victor Osimhen.

    LANGKAH SELANJUTNYA?

    Pertandingan persahabatan pramusim pertama yang dijadwalkan bagi United akan berlangsung melawan Leeds pada 19 Juli. Zirkzee kemungkinan besar akan terus menikmati libur panjang hingga saat itu.

Manchester United
