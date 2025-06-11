Joshua Zirkzee terlihat sedang bersenang-senang saat berlibur di Barbados; bintang Manchester United yang bertelanjang dada itu menari bersama seorang wanita misterius

- Zirkzee sedang berlibur bersama Matthijs De Ligt
- Menghadiri perayaan karnaval di Barbados
- Penyerang menjadi pusat perhatian bagi seorang wanita
Penyerang Manchester United, Zirkzee, telah terbang ke Barbados untuk berlibur setelah menjalani musim yang sangat mengecewakan di Old Trafford. Setelah finis di peringkat ke-15 dan menelan kekalahan di final Liga Europa, pemain asal Belanda itu bergabung dengan rekan senegaranya, Matthijs De Ligt, di Karibia menjelang perayaan karnaval.
Selama berada di acara perayaan tersebut, Zirkzee menjadi pusat perhatian bagi seorang peserta pesta, yang dengan riang menari twerking di hadapan pemain timnas Belanda itu. Setelah aksi tersebut, pemain asal Belanda itu meneguk air beberapa kali, sepertinya karena sudah kelelahan.
Zirkzee telah tampil dalam 32 pertandingan Liga Premier musim ini, namun hanya berhasil mencetak tiga gol. Namanya bahkan dikaitkan dengan kemungkinan hengkang pada musim panas ini, kemungkinan besar sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan striker Napoli, Victor Osimhen.
Pertandingan persahabatan pramusim pertama yang dijadwalkan bagi United akan berlangsung melawan Leeds pada 19 Juli. Zirkzee kemungkinan besar akan terus menikmati libur panjang hingga saat itu.