Aksi individu brilian yang membuat penyerang Belanda itu mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 5-0 atas Rosenborg - menggiring bola di tepi kotak penalti untuk meninggalkan dua bek lalu melewati kiper - menjadi promosi terbaik untuk mencoba mengesankan Carrick dan jajaran manajemen Manchester United, yang pada musim panas lalu menginvestasikan hampir €230 juta untuk Sesko, Matheus Cunha, dan Mbeumo. Ruang bagi pemain kelahiran 2001 itu pun tak terelakkan makin menyempit dan peluang untuk menunjukkan kualitasnya merosot drastis. Sampai-sampai muncul anggapan bahwa bagi Zirkzee, pintu bursa transfer sudah bisa kembali terbuka. Pada Januari lalu, Roma melakukan upaya konkret untuk mencoba memberikan kepada Gasperini sebuah alternatif penting untuk kompatriotnya, Malen. Namun pada akhirnya transfer itu tidak terwujud, juga karena keinginan keras Man United yang bersikeras meminta kewajiban pembelian permanen.