Dua laga uji coba pertama Manchester United melawan Wrexham dan Rosenborg menghadirkan Joshua Zirkzee sebagai salah satu protagonis dari tim asuhan Michael Carrick. Mantan penyerang Bologna itu sedang memburu penebusan pribadi setelah dua tahun yang sangat rumit di Inggris, di mana konsistensi performa dan kontribusi angkanya untuk Setan Merah tidak memenuhi ekspektasi (hanya 5 gol dalam 56 pertandingan Premier League).
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Joshua Zirkzee, satu lagi musim panas sebagai buruan di bursa transfer: indikasi yang datang dari pramusim bersama Manchester United dan ketertarikan Juventus
Selalu di ujung tanduk
Aksi individu brilian yang membuat penyerang Belanda itu mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan 5-0 atas Rosenborg - menggiring bola di tepi kotak penalti untuk meninggalkan dua bek lalu melewati kiper - menjadi promosi terbaik untuk mencoba mengesankan Carrick dan jajaran manajemen Manchester United, yang pada musim panas lalu menginvestasikan hampir €230 juta untuk Sesko, Matheus Cunha, dan Mbeumo. Ruang bagi pemain kelahiran 2001 itu pun tak terelakkan makin menyempit dan peluang untuk menunjukkan kualitasnya merosot drastis. Sampai-sampai muncul anggapan bahwa bagi Zirkzee, pintu bursa transfer sudah bisa kembali terbuka. Pada Januari lalu, Roma melakukan upaya konkret untuk mencoba memberikan kepada Gasperini sebuah alternatif penting untuk kompatriotnya, Malen. Namun pada akhirnya transfer itu tidak terwujud, juga karena keinginan keras Man United yang bersikeras meminta kewajiban pembelian permanen.
JUVENTUS ADA
Menariknya, takdir membuat nama penyerang tengah jebolan akademi Bayern Munchen itu kembali muncul di jalur Frederic Massara hanya dalam hitungan beberapa bulan, yang hingga Mei lalu menjabat sebagai direktur olahraga Roma dan kini pindah ke Juventus untuk mencoba membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan satu tempat di Liga Champions. Juventus, yang berharap paling lambat pekan depan bisa menghadiahkan kepada Luciano Spalletti pilihan pertama untuk lini serang, Randal Kolo Muani, patut sangat diperhitungkan dalam kelanjutan musim panas ini apabila Manchester United membuka peluang untuk kepergiannya dengan syarat yang menguntungkan.
JIKA WATKINS DATANG...
Media Inggris melaporkan bahwa Manchester United tidak menutup kemungkinan melakukan investasi baru untuk lini serang pada seorang pemain yang akan menambah daftar bersama Sesko, Mbeumo, dan Cunha. Ollie Watkins dari Aston Villa adalah profil yang sangat disukai Michael Carrick, yang siap mengajukan hingga 40 juta poundsterling, sekitar €45 juta, untuk pemain kelahiran 1995 tersebut. Jika dari Birmingham, tempat sosok penting seperti Rogers sudah hengkang ke Chelsea dengan nilai €137 juta, datang lampu hijau, maka skenario di Manchester untuk Joshua Zirkzee bisa kembali berubah arah.
Kejutan di akhir Agustus
Masih terikat kontrak hingga Juni 2029 (namun di dalam kontraknya ada opsi perpanjangan untuk satu musim lagi), pemain Belanda yang dibeli pada musim panas 2024 seharga 42,5 juta euro itu, kini memiliki valuasi yang berada di kisaran 30-35 juta euro. Juventus, yang harus bergerak dengan sangat cermat dari sisi ekonomi untuk menuntaskan operasi transfer berikutnya setelah merekrut Jeff Ekhator dari Genoa seharga 16 juta euro plus bonus, menjadi salah satu klub yang hingga akhir Agustus bisa mencoba melakukan pendekatan, jika Manchester United membuka peluang untuk formula yang nyaman dan menguntungkan seperti pinjaman berbayar dengan opsi pembelian. Di Inggris, Zirkzee menerima gaji 3,5 juta euro bersih per musim, yang masih masuk dalam parameter finansial Juventus.
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