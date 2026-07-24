Joshua Zirkzee memberi lampu hijau untuk kepindahannya ke Juventus, sementara penyerang Manchester United itu masih berupaya keras untuk kembali ke Serie A

Keputusan Juventus untuk membidik Zirkzee berakar dari kekaguman yang telah lama dirasakan oleh direktur sepak bola baru Ricky Massara, yang sebelumnya pernah berusaha mendatangkan pemain tersebut ke Roma selama jendela transfer musim dingin.

Meskipun Zirkzee mencetak 12 gol dan tujuh assist untuk Bologna di Serie A selama musim 2023-24, ia kesulitan beradaptasi dan kehilangan posisi starter regulernya sejak pindah ke Liga Premier, dengan hanya mencatatkan 19 penampilan sebagai starter dari total 68 penampilan liga selama dua musim terakhir. Profilnya sebagai penyerang modern yang berbakat secara teknis dipandang sangat cocok dengan sistem taktis Spalletti.