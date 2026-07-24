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Joshua Zirkzee memberi lampu hijau untuk kepindahannya ke Juventus, sementara penyerang Manchester United itu masih berupaya keras untuk kembali ke Serie A
Juve membidik dua rekrutan sekaligus
Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Manchester United, Zirkzee, telah memberikan persetujuan awal untuk bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas. Klub raksasa Italia tersebut kini berupaya keras untuk mengamankan kesepakatan peminjaman bagi pemain timnas Belanda tersebut melalui pembicaraan intensif dengan agennya, Kia Joorabchian. Di saat yang sama, petinggi Juventus juga memprioritaskan perekrutan Kolo Muani dari Paris Saint-Germain untuk memperkuat lini serang mereka.
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Massara kembali menarik minat Zirkzee
Keputusan Juventus untuk membidik Zirkzee berakar dari kekaguman yang telah lama dirasakan oleh direktur sepak bola baru Ricky Massara, yang sebelumnya pernah berusaha mendatangkan pemain tersebut ke Roma selama jendela transfer musim dingin.
Meskipun Zirkzee mencetak 12 gol dan tujuh assist untuk Bologna di Serie A selama musim 2023-24, ia kesulitan beradaptasi dan kehilangan posisi starter regulernya sejak pindah ke Liga Premier, dengan hanya mencatatkan 19 penampilan sebagai starter dari total 68 penampilan liga selama dua musim terakhir. Profilnya sebagai penyerang modern yang berbakat secara teknis dipandang sangat cocok dengan sistem taktis Spalletti.
Petinggi Turin menargetkan perombakan besar-besaran
Upaya agresif Bianconeri di bursa transfer didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini depan mereka menyusul cedera yang dialami striker muda Italia, Jeff Ekhator. Selain menegosiasikan kesepakatan peminjaman Zirkzee dengan Red Devils, CEO Giovanni Carnevali juga sedang aktif berupaya menyelesaikan kesepakatan senilai €40 juta untuk mendatangkan Kolo Muani dari PSG, menurut Gazzetta. Pihak manajemen Juventus tetap yakin bahwa perpaduan antara keahlian teknis Zirkzee dengan kecepatan Kolo Muani akan membentuk lini serang yang jauh lebih dinamis dan kompetitif.
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Spalletti menanti kedatangan pemain baru di lini serang
Pelatih kepala Juve, Spalletti, kini menanti konfirmasi dari dewan direksi klub terkait jadwal penyelesaian dua transfer besar di lini depan ini. Klub raksasa asal Turin tersebut berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan susunan skuad inti mereka agar para pemain baru memiliki cukup waktu untuk beradaptasi selama pramusim.
Bianconeri akan menghadapi ujian berat untuk menunjukkan konsistensi sejak awal pada pekan-pekan pembuka Serie A, dimulai dengan laga tandang melawan Frosinone yang baru promosi pada 23 Agustus.
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