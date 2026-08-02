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Joshua Zirkzee bilang ya kepada Juventus! Raksasa Italia bidik striker Manchester United itu, tetapi siapkan dua alternatif dari Chelsea di tengah keterbatasan finansial
Juventus mengincar kesepakatan peminjaman Zirkzee
Zirkzee telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan Juventus, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang berusia 25 tahun itu mendapati peluangnya terbatas di bawah Carrick dan disebut tertarik dengan prospek kembali ke liga tempat ia sebelumnya bersinar bersama Bologna.
Keterbatasan finansial membuat Juventus memprioritaskan skema sementara tertentu untuk membawa sang striker ke Turin. Laporan itu menyebut bahwa skenario ideal bagi Juventus adalah kesepakatan peminjaman dengan opsi beli yang tidak wajib, meniru struktur yang membuat Marcus Rashford pindah sementara ke Barcelona.
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Pertukaran Conceicao akan terjadi?
Kepergian Zirkzee akan menjadi langkah besar lainnya dalam transformasi skuad tim utama yang dilakukan Carrick. United aktif di bursa transfer, dengan mengamankan tambahan kekuatan di lini tengah berupa Andrey Santos dan Youri Tielemans dengan total biaya melebihi £70 juta.
Manchester United juga sedang menjajaki cara-cara kreatif untuk meningkatkan opsi serangan mereka sambil melepas aset yang tidak diinginkan. Alih-alih sekadar peminjaman, United bisa memanfaatkan ketertarikan Juventus terhadap Zirkzee, dengan laporan yang menyebut mereka siap menawarkan pemain Belanda itu bersama €30 juta untuk mengamankan winger Juventus Francisco Conceicao dalam kesepakatan ambisius yang melibatkan pemain plus uang tunai.
Rencana darurat di Stamford Bridge
Meski Zirkzee tetap menjadi target utama Luciano Spalletti, Juventus tidak menaruh semua harapan pada satu opsi. Jajaran petinggi klub menyadari bahwa negosiasi dengan United bisa terbukti rumit mengingat perbedaan pandangan soal formula transfer. Karena itu, Bianconeri memantau situasi di Chelsea, di mana skuad yang membengkak bisa membuka peluang pada akhir periode di pekan-pekan terakhir bursa transfer.
Jika kepindahan penyerang United itu gagal terwujud, Juve telah mengidentifikasi dua alternatif muda dari Premier League. Laporan itu menambahkan bahwa baik Liam Delap maupun rekrutan musim panas Emmanuel Emegha berpotensi tersedia untuk dipinjam dari klub London tersebut. Spalletti secara khusus mencari sosok jangkung dan kuat secara fisik untuk memimpin lini depan setelah kepergian Dusan Vlahovic, dan kedua penyerang milik Chelsea itu sesuai dengan profil yang dibutuhkan untuk bersaing dalam perburuan Scudetto.
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Kedatangan Kolo Muani memaksa kepergian David
Pergerakan untuk Zirkzee merupakan bagian dari perombakan lini serang yang lebih luas di Turin. Klub tersebut dilaporkan telah mengamankan kesepakatan untuk pemain internasional Prancis Randal Kolo Muani, yang telah tiba di fasilitas J-Medical untuk menuntaskan kepindahannya dari Paris Saint-Germain. Kesepakatan itu disusun dalam bentuk biaya terjamin €38 juta ditambah hingga €12 juta lagi dalam bentuk bonus, yang menjadi investasi besar bagi klub.
Untuk memuluskan kedatangan Kolo Muani dan kemungkinan juga Zirkzee, Juventus harus melepas Jonathan David. Pemain internasional Kanada itu kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di Serie A dan kini dianggap sebagai pihak yang tersisih dalam rencana Spalletti. Meski David secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya, klub siap menyetujui penjualannya seharga €30 juta demi menyeimbangkan pembukuan.
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