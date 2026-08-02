Zirkzee telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan Juventus, menurut La Gazzetta dello Sport. Penyerang berusia 25 tahun itu mendapati peluangnya terbatas di bawah Carrick dan disebut tertarik dengan prospek kembali ke liga tempat ia sebelumnya bersinar bersama Bologna.

Keterbatasan finansial membuat Juventus memprioritaskan skema sementara tertentu untuk membawa sang striker ke Turin. Laporan itu menyebut bahwa skenario ideal bagi Juventus adalah kesepakatan peminjaman dengan opsi beli yang tidak wajib, meniru struktur yang membuat Marcus Rashford pindah sementara ke Barcelona.



