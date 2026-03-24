Joshua Kimmich merendahkan peluang Jerman di Piala Dunia 2026 saat sang kapten bersiap menghadapi laga melawan Swiss
Kimmich menanggapi status sebagai tim yang tidak diunggulkan menjelang lawatan ke Basel
Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh DFB.de, Kimmich memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi timnya di kancah sepak bola internasional menjelang laga persahabatan di Basel. Gelandang berusia 31 tahun itu mengakui bahwa meskipun memiliki prestise historis, kegagalan lolos dari babak grup pada dua edisi terakhir kompetisi telah membuat mereka kehilangan posisi teratas. Saat pelatih kepala Julian Nagelsmann berusaha membangun momentum sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sang kapten tetap realistis mengenai tantangan yang akan dihadapi.
Dia mengatakan: "Kami bukan favorit utama karena kami belum menunjukkan performa terbaik di turnamen-turnamen sebelumnya. Saat pertandingan pertama dimulai, yang penting hanyalah pertandingan itu sendiri dan tidak ada yang lain, sepenuhnya terlepas dari bagaimana turnamen-turnamen sebelumnya berjalan."
Memimpin tim nasional sebagai kapten
Siklus turnamen ini menandai perubahan signifikan bagi Kimmich, yang mengambil alih peran kepemimpinan utama pada tahun 2024 menyusul pensiunnya Manuel Neuer dari tim nasional. Pemain berusia 31 tahun itu menekankan bahwa pandangannya telah berkembang pesat sejak masa-masa awalnya bersama tim nasional, sambil mencatat bahwa tanggung jawabnya kini jauh melampaui penampilannya secara individu di lapangan. Merenungkan perkembangannya selama bertahun-tahun, ia menjelaskan: "Anda tumbuh ke dalam peran yang berbeda seiring berjalannya waktu. Saya memiliki peran yang berbeda sebagai kapten dibandingkan dengan turnamen empat atau delapan tahun lalu. Rekornya memang tidak bagus, tetapi hal itu tidak mengubah pendekatan terhadap turnamen."
Mendukung konsistensi pelatih kepala
Meskipun sang kapten merendahkan status tim favorit, ia memberikan dukungan penuh kepada Nagelsmann. Ia yakin bahwa pendekatan yang konsisten dan keyakinan taktis mantan pelatih Bayern itu adalah hal yang tepat yang dibutuhkan skuad untuk menemukan jati dirinya. Ia memuji sang manajer karena tetap berpegang pada prinsipnya terlepas dari berbagai komentar di luar yang mengiringi hasil-hasil tim. "Ia tidak banyak mengubah pendekatan dan persiapannya," jelasnya. "Persiapan untuk Euro sangat baik. Konsistensi adalah kekuatan seorang pelatih. Situasi di luar selalu berubah seiring kemenangan dan kekalahan, jadi konsistensi di dalam tim sangat penting."
Pencarian tim terbaik daripada bakat individu
Ke depan, Jerman memiliki empat laga persahabatan internasional untuk menyempurnakan sistem permainan mereka sebelum turnamen dimulai. Setelah menjalani laga tandang melawan Swiss pada 27 Maret, tim ini akan menjamu Ghana pada 30 Maret. Persiapan terakhir mereka mencakup pertandingan kandang melawan Finlandia pada 31 Mei, sebelum bertandang ke Amerika Serikat pada 6 Juni.
Pertandingan-pertandingan ini sangat penting untuk membangun kekompakan yang ditekankan oleh kapten. "Yang penting bukanlah memiliki skuad terbaik di dunia, melainkan tim terbaik di dunia," katanya. Mereka kemudian akan memulai kampanye Grup E Piala Dunia melawan Curacao pada 14 Juni, sebelum menghadapi Pantai Gading dan Ekuador.