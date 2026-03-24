Joshua Kimmich merendahkan peluang Jerman di Piala Dunia 2026 saat sang kapten bersiap menghadapi laga melawan Swiss

Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan oleh DFB.de, Kimmich memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi timnya di kancah sepak bola internasional menjelang laga persahabatan di Basel. Gelandang berusia 31 tahun itu mengakui bahwa meskipun memiliki prestise historis, kegagalan lolos dari babak grup pada dua edisi terakhir kompetisi telah membuat mereka kehilangan posisi teratas. Saat pelatih kepala Julian Nagelsmann berusaha membangun momentum sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sang kapten tetap realistis mengenai tantangan yang akan dihadapi.

Dia mengatakan: "Kami bukan favorit utama karena kami belum menunjukkan performa terbaik di turnamen-turnamen sebelumnya. Saat pertandingan pertama dimulai, yang penting hanyalah pertandingan itu sendiri dan tidak ada yang lain, sepenuhnya terlepas dari bagaimana turnamen-turnamen sebelumnya berjalan."