Joshua Kimmich meredam perselisihan dengan Vinicius Junior saat Bayern Munich bersiap menghadapi Real Madrid di Liga Champions
Tidak ada tempat untuk dendam
Bayern telah tiba di ibu kota Spanyol untuk menghadapi laga perempat final Liga Champions yang sangat dinanti melawan Real Madrid. Meskipun para penggemar dengan cepat mengungkit kembali semifinal 2024—khususnya insiden di mana Vinicius tampak mengejek Kimmich dengan menjatuhkan bola saat melakukan lemparan ke dalam—pemain senior Bayern ini hanya fokus pada pertandingan saat ini. Narasi "balas dendam" mendominasi persiapan menjelang pertandingan, namun suasana di kubu Bavaria tetap tenang. Tim asuhan Vincent Kompany memasuki Bernabeu dengan niat membalas kekecewaan di kompetisi Eropa baru-baru ini dan mengamankan keunggulan penting pada leg pertama melawan juara Eropa 15 kali tersebut.
Itu cuma bagian dari permainan
Kimmich bersikeras bahwa ketegangan sebelumnya dengan penyerang asal Brasil itu hanyalah bagian dari taktik kompetitif yang biasa terjadi.
"Ini dibesar-besarkan," kata Kimmich kepada wartawan, seperti dikutip oleh Bild. "Tentu saja, Real Madrid juga dikenal karena kemampuan mereka dalam mengelola permainan. Waktu berpihak pada Madrid. Oleh karena itu, setiap tim memiliki strategi masing-masing untuk mengulur waktu."
Rencana Kompany untuk mengalahkan Real Madrid
Meskipun perhatian sering kali tertuju pada pertarungan taktis, Kompany ingin menekankan bahwa ada pemain-pemain tertentu yang memiliki kualitas untuk menggagalkan rencana terbaik sekalipun. Ketika ditanya mengenai kemungkinan menghadapi Vinicius dan Kylian Mbappe secara bersamaan, pelatih asal Belgia itu lebih memilih untuk fokus pada tantangan kolektif daripada dilema pemilihan pemain di kubu Madrid.
"Di level ini, setiap tim berbahaya," jelas Kompany. "Setiap tim bisa menciptakan sesuatu yang istimewa. Anda bisa kebobolan gol, tapi Anda juga bisa mencetak gol. Anda tidak bisa memiliki rencana permainan melawan Real Madrid yang sepenuhnya menetralisir kualitas individu mereka. Itulah mengapa semua orang datang ke pertandingan-pertandingan ini. Tapi saya juga percaya Anda tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kualitas kami sendiri dari permainan.
"Hal terpenting adalah Anda tidak melupakan apa yang membawa Anda ke sini sejak awal. Besok, kami membutuhkan fokus total pada pertandingan terberat yang bisa Anda hadapi di Eropa, tapi kami ingin 100 persen fokus pada cara menang dan bagaimana kami ingin menang. Saya hanya ingin kami menang, dan agar tim bermain tanpa rasa takut serta menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah pertandingan yang sengit melawan Los Blancos, Die Roten akan mengalihkan fokus mereka ke kompetisi domestik, di mana mereka akan menghadapi St. Pauli di Bundesliga. Saat ini mereka berada di puncak klasemen, unggul sembilan poin dari rival terdekat mereka, Borussia Dortmund. Mereka kemudian akan menjamu Real Madrid dalam leg kedua perempat final Liga Champions.