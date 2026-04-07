Joshua Kimmich meredam perselisihan dengan Vinicius Junior saat Bayern Munich bersiap menghadapi Real Madrid di Liga Champions

Meskipun perhatian sering kali tertuju pada pertarungan taktis, Kompany ingin menekankan bahwa ada pemain-pemain tertentu yang memiliki kualitas untuk menggagalkan rencana terbaik sekalipun. Ketika ditanya mengenai kemungkinan menghadapi Vinicius dan Kylian Mbappe secara bersamaan, pelatih asal Belgia itu lebih memilih untuk fokus pada tantangan kolektif daripada dilema pemilihan pemain di kubu Madrid.

"Di level ini, setiap tim berbahaya," jelas Kompany. "Setiap tim bisa menciptakan sesuatu yang istimewa. Anda bisa kebobolan gol, tapi Anda juga bisa mencetak gol. Anda tidak bisa memiliki rencana permainan melawan Real Madrid yang sepenuhnya menetralisir kualitas individu mereka. Itulah mengapa semua orang datang ke pertandingan-pertandingan ini. Tapi saya juga percaya Anda tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kualitas kami sendiri dari permainan.

"Hal terpenting adalah Anda tidak melupakan apa yang membawa Anda ke sini sejak awal. Besok, kami membutuhkan fokus total pada pertandingan terberat yang bisa Anda hadapi di Eropa, tapi kami ingin 100 persen fokus pada cara menang dan bagaimana kami ingin menang. Saya hanya ingin kami menang, dan agar tim bermain tanpa rasa takut serta menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan."