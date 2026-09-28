Getty Images Sport
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Joshua Kimmich menyerukan perbaikan segera saat Jerman kesulitan beradaptasi dengan taktik Jurgen Klopp dalam kekalahan mengejutkan dari Yunani
Kimmich menilai era transisi Jerman
Kimmich blak-blakan dalam penilaiannya terhadap kondisi tim nasional saat ini setelah kekalahan bersejarah 1-0 dari Yunani di WWK Arena. Dalam pertandingan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemajuan yang dibuat di bawah Klopp, Jerman justru tampil tidak padu dan kurang memiliki percikan kreativitas yang diperlukan untuk membongkar lawan yang tangguh. Bintang Bayern Munich itu mengakui bahwa transisi menuju era taktik baru terbukti sulit, tetapi ia menegaskan bahwa skuad harus bertanggung jawab atas kurangnya ketajaman mereka di sepertiga akhir.
Gelandang veteran itu menekankan bahwa skuad masih berada pada tahap awal dari perombakan besar. "Kami perlu berkembang di setiap area. Kami perlu memahami ide-ide pelatih dengan lebih baik lagi. Saya pikir apa yang ia sarankan sangat bagus dan akan membantu kami. Sekarang terserah kepada kami untuk menerapkannya. Ia sangat jelas tentang apa yang ia inginkan," kata Kimmich kepada ARD.
- Getty Images Sport
Kesulitan taktik dan kurangnya kreativitas
Terlepas dari ekspektasi tinggi yang mengiringi debut kandang Klopp, tim nasional tampil tidak padu dan tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk membongkar unit pertahanan yang kukuh. Joshua Laga ditentukan oleh upaya Dimitrios Kourbelis yang berbelok arah dan membuat Alexander Nubel tak punya peluang, sebuah insiden yang digambarkan Kimmich sebagai sesuatu yang sangat sial mengingat dialah yang tanpa sengaja membelokkan tembakan itu.
"Itu jelas bukan penampilan yang bagus dari kami. Sangat disayangkan kami kalah di akhir laga, saya rasa itu tidak perlu terjadi. Kami tidak menciptakan banyak peluang mencetak gol dan kesulitan menghadapi garis pertahanan mereka yang dalam. Kiper mereka juga membuat satu atau dua penyelamatan bagus. Dengan sedikit keberuntungan, kami bisa saja mencetak gol, tetapi secara keseluruhan kami terlalu statis dan kurang kreatif. Kami tidak cukup banyak bergerak dan tidak memiliki cukup ide. Hasil imbang 0-0 akan menjadi hasil yang pantas, jadi kalah seperti ini sangat disayangkan," jelas Kimmich.
Membedakan diri dari era Nagelsmann
Meski kesulitan menghadapi pertahanan yang bermain sangat ke dalam memunculkan kenangan akan tersingkirnya mereka secara mengecewakan dari Piala Dunia di bawah Julian Nagelsmann, Kimmich cepat menepis anggapan bahwa tim ini sedang mengulangi kesalahan lama. Ia berargumen bahwa filosofi dasar yang sedang diterapkan Klopp pada dasarnya berbeda, meski papan skor pada kesempatan ini tidak mencerminkan adanya kemajuan. Sang kapten menegaskan bahwa struktur saat ini memberikan fondasi yang lebih baik untuk berkembang, terlepas dari belum adanya hasil instan di Nations League.
"Saya tidak akan mengatakan begitu. Ini cara bermain yang berbeda. Saya rasa kami tidak terlalu sering kehilangan bola dan tidak terlalu sering terkena serangan balik. Lawan bermain sangat dalam dan lebih mengandalkan bola-bola panjang. Meski begitu, kami sebagai tim tidak cukup kreatif saat menyerang."
- AFP
Kimmich menghadapi absen paksa
Kimmich tidak akan menjadi bagian dari skuad untuk laga mendatang melawan Serbia dan leg kedua di Yunani. Sang kapten meninggalkan pemusatan latihan tim nasional karena Klopp ingin merotasi opsinya dan mengevaluasi anggota lain dalam kumpulan talenta yang ada. Absennya dia akan meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang harus diisi para pemain senior lain saat DFB berupaya bangkit dari kekecewaan di Yunani. Fokus Kimmich kini akan kembali ke tugas domestik, sementara rekan-rekannya di tim nasional berusaha meraih kemenangan pertama di era Klopp tanpa dirinya.
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