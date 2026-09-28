Kimmich blak-blakan dalam penilaiannya terhadap kondisi tim nasional saat ini setelah kekalahan bersejarah 1-0 dari Yunani di WWK Arena. Dalam pertandingan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kemajuan yang dibuat di bawah Klopp, Jerman justru tampil tidak padu dan kurang memiliki percikan kreativitas yang diperlukan untuk membongkar lawan yang tangguh. Bintang Bayern Munich itu mengakui bahwa transisi menuju era taktik baru terbukti sulit, tetapi ia menegaskan bahwa skuad harus bertanggung jawab atas kurangnya ketajaman mereka di sepertiga akhir.

Gelandang veteran itu menekankan bahwa skuad masih berada pada tahap awal dari perombakan besar. "Kami perlu berkembang di setiap area. Kami perlu memahami ide-ide pelatih dengan lebih baik lagi. Saya pikir apa yang ia sarankan sangat bagus dan akan membantu kami. Sekarang terserah kepada kami untuk menerapkannya. Ia sangat jelas tentang apa yang ia inginkan," kata Kimmich kepada ARD.