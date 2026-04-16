Joshua Kimmich kini berperan sebagai mantan bos di FC Bayern - dan kembali membicarakan Juventus!

Sambutan meriah saat pemanasan, lalu koreografi megah di tribun selatan saat peluit kick-off dibunyikan: Para penggemar FC Bayern menciptakan suasana yang luar biasa, sementara para pemain melukis sebuah pertarungan epik di dalamnya. Tiga kali tim Munich tertinggal, tiga kali pula mereka menyamakan kedudukan. Gol Luis Diaz yang membuat skor menjadi 3-3 pada menit ke-89 berarti kelolosan, sementara Michael Olise bahkan mencetak gol kemenangan di masa tambahan waktu. Sementara itu, Eduardo Camavinga dan Arda Güler dari Real Madrid mendapat kartu merah. Saat para pemain Madrid mengepung tim wasit, para pemain Munich merayakan lolosnya mereka ke semifinal di depan tribun selatan.
Diterjemahkan oleh
Joshua Kimmich kemudian ditanya apakah itu merupakan malam Liga Champions yang paling emosional sejak ia bergabung dengan FC Bayern pada 2015. Gelandang pengatur serangan berusia 31 tahun itu berpikir sejenak. Hanya satu pertandingan yang sebanding terlintas di benaknya: Laga leg kedua babak 16 besar melawan Juventus Turin pada 2016, ketika tim asal Munich itu akhirnya menang 4-2 di babak perpanjangan waktu setelah sempat tertinggal 0-2 di awal pertandingan. "Selain itu, saya mengalami banyak malam emosional yang berakhir dengan hasil sebaliknya," kata Kimmich. "Itulah mengapa saya sangat senang kami berhasil melewati ini."
Kimmich sangat puas dengan hasil dan mentalitas timnya saat melawan Real Madrid. Namun, sebagai satu-satunya pemain dari kubu Munich, ia juga secara mengejutkan terbuka mengkritik penampilan timnya. "Secara umum, ini bukanlah pertandingan dengan level tinggi," kata Kimmich. "Jika melihat penampilannya, ini bukanlah salah satu pertandingan terbaik kami. Masih banyak yang harus diperbaiki."
- Getty
FC Bayern tampil kurang meyakinkan dibandingkan pada leg pertama
Faktanya, tim asal Munich ini tampil lebih gugup, kurang dominan, dan kurang mengancam dibandingkan saat pertandingan leg pertama. Keempat pemain serang tersebut kesulitan untuk waktu yang lama, yang juga berkaitan dengan perubahan formasi yang dilakukan oleh pelatih Real, Alvaro Arbeloa. Bek kiri Ferland Mendy, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter, mampu mengendalikan Michael Olise dengan lebih baik daripada Alvaro Carreras pada leg pertama. Dalam hal ini, agak mengejutkan bahwa UEFA menobatkan Olise sebagai pemain terbaik pertandingan.
Di Madrid, bukan hanya skor, tetapi juga nilai xG yang menguntungkan Munich (2,9 berbanding 2,2). Pada leg kedua, angka tersebut menjadi 2,3 berbanding 2,1 untuk Real. FC Bayern mencetak dua gol lebih banyak dari yang secara statistik diharapkan—dan kebobolan satu gol lebih banyak, yang juga terkait dengan kapten Manuel Neuer. Meskipun tampil luar biasa pekan lalu, ia menjadi penyebab gol 0-1 akibat kesalahan fatal dan juga berperan dalam gol 1-2. Gol 2-3 terjadi akibat serangkaian kesalahan, di mana Dayot Upamecano yang biasanya sangat kuat juga terlibat.
"Sangat bagus jika kita lolos dengan dua kemenangan melawan Real dan tetap merasa bahwa kita masih bisa berkembang," kata Kimmich, yang dengan kritiknya yang cukup mengejutkan dalam situasi ini, dalam arti tertentu mengambil peran Matthias Sammer.
- Getty Images Sport
FC Bayern: Joshua Kimmich meniru Matthias Sammer
Mantan direktur olahraga FC Bayern (dan kini penasihat BVB) ini dikenal sering melontarkan kritik tepat saat semua orang sedang bersorak-sorai dan saling berpelukan. Setelah empat tahun yang sangat sukses dengan satu trofi DFB-Pokal dan tiga kali lolos ke semifinal, Sammer meninggalkan FC Bayern pada tahun 2016. Tak lama sebelumnya, tim asal Munich itu, setelah lolos secara dramatis melawan Juve seperti yang disebutkan Kimmich, kalah tak kalah dramatisnya di semifinal dari Atletico Madrid. Di final tahun ini di Budapest, mungkin akan terjadi pertemuan kembali, namun untuk saat ini Paris Saint-Germain menanti di semifinal.
Bagi Kimmich, PSG adalah "tim dengan performa terbaik" di Eropa. Ketua Dewan Direksi Jan Christian Dreesen menyebut juara bertahan sebagai favorit, meskipun FC Bayern menang 2-1 saat bertandang ke Paris pada fase liga bulan November. Setelah babak pertama yang luar biasa, tim Munich yang kehilangan Diaz akibat kartu merah saat itu berhasil mempertahankan kemenangan dalam pertarungan pertahanan hingga akhir pertandingan.
Selanjutnya, Kimmich juga mengenang duel melawan Juventus sepuluh tahun lalu yang tampaknya sangat membekas baginya—namun bukan seperti kali ini, yaitu pada leg kedua yang dramatis. Pertanyaannya adalah apakah babak pertama melawan PSG merupakan yang terbaik selama kariernya di FC Bayern. "Ya," jawab Kimmich. Satu-satunya pesaing: babak pertama pada leg pertama melawan Juve pada 2016. Di semifinal yang akan datang melawan PSG, idealnya dibutuhkan keduanya: kualitas permainan dari leg pertama melawan Juve saat itu dan mentalitas dari leg kedua.