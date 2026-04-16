Joshua Kimmich kini berperan sebagai mantan bos di FC Bayern - dan kembali membicarakan Juventus!

Faktanya, tim asal Munich ini tampil lebih gugup, kurang dominan, dan kurang mengancam dibandingkan saat pertandingan leg pertama. Keempat pemain serang tersebut kesulitan untuk waktu yang lama, yang juga berkaitan dengan perubahan formasi yang dilakukan oleh pelatih Real, Alvaro Arbeloa. Bek kiri Ferland Mendy, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter, mampu mengendalikan Michael Olise dengan lebih baik daripada Alvaro Carreras pada leg pertama. Dalam hal ini, agak mengejutkan bahwa UEFA menobatkan Olise sebagai pemain terbaik pertandingan.

Di Madrid, bukan hanya skor, tetapi juga nilai xG yang menguntungkan Munich (2,9 berbanding 2,2). Pada leg kedua, angka tersebut menjadi 2,3 berbanding 2,1 untuk Real. FC Bayern mencetak dua gol lebih banyak dari yang secara statistik diharapkan—dan kebobolan satu gol lebih banyak, yang juga terkait dengan kapten Manuel Neuer. Meskipun tampil luar biasa pekan lalu, ia menjadi penyebab gol 0-1 akibat kesalahan fatal dan juga berperan dalam gol 1-2. Gol 2-3 terjadi akibat serangkaian kesalahan, di mana Dayot Upamecano yang biasanya sangat kuat juga terlibat.

"Sangat bagus jika kita lolos dengan dua kemenangan melawan Real dan tetap merasa bahwa kita masih bisa berkembang," kata Kimmich, yang dengan kritiknya yang cukup mengejutkan dalam situasi ini, dalam arti tertentu mengambil peran Matthias Sammer.