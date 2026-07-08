"Joshua Kimmich dari Swiss" dalam peran khusus! Akankah terjadi balas dendam atas insiden "tiang gawang Tuhan" di Piala Dunia?

Hampir tak ada yang menduga Swiss akan melaju sejauh ini di Piala Dunia ini, terutama setelah pertandingan pembuka. Saat menghadapi tim Qatar yang lemah, tim Swiss kebobolan gol penyama kedudukan 1-1 di masa tambahan waktu akibat gol bunuh diri yang dicetak oleh Miro Muheim, pemain asal Hamburg. Kapten Granit Xhaka kemudian melontarkan kritik tajam kepada rekan-rekannya, yang memicu perdebatan sengit. Surat kabar tabloid Blick menulis, dengan mengutip “beberapa sumber”, bahwa beberapa pemain merasa “terganggu atau tidak nyaman di kamp pelatihan” akibat sikap Xhaka; bahkan ada pembicaraan mengenai “terlalu banyak hal negatif” dan “lingkungan yang tidak sehat”.

Hal itu disusul dengan kemenangan 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina, di mana Xhaka juga mencetak gol — dan saat merayakan gol, ia menirukan mulut yang sedang berbicara dengan tangannya. “Mungkin saya juga sedikit membutuhkan hal ini, provokasi-provokasi ini, pendapat-pendapat dari luar,” kata pemain berusia 33 tahun dari AFC Sunderland itu setelahnya, sekaligus menuntut lebih banyak rasa hormat atas pencapaian sepanjang kariernya: “Setelah 148 pertandingan membela seragam ini, untuk negara ini, mungkin kita juga bisa bangga memiliki pemain seperti ini di barisan kita.”

Betapa emosionalnya Xhaka saat ini juga terlihat setelah kemenangan dalam adu penalti melawan Kolombia. Sementara para pemain lainnya membentuk kerumunan besar untuk merayakan, Xhaka sendirian terjatuh ke tanah dan menangis. “Seringkali dia terlihat dingin di mata orang luar,” kata pelatih Murat Yakin. “Tapi hari ini dia juga menunjukkan sisi lembutnya.”

Padahal, Xhaka nyaris menjadi tokoh tragis: Pada menit ke-115, ia menyebabkan peluang emas bagi Kolombia akibat kehilangan bola yang fatal, namun peluang tersebut tidak dimanfaatkan. Dalam adu penalti, Xhaka kemudian berhasil mencetak gol dengan sedikit keberuntungan. Sama seperti mantan pemain Augsburg Ruben Vargas, Zeki Amdouni, dan Cedric Itten, yang juga sedang mengalami masa-masa sulit seperti Xhaka. Pemain berusia 29 tahun itu baru beberapa minggu lalu terdegradasi ke Liga 3 bersama Fortuna Düsseldorf dalam keadaan yang sangat dramatis. Dalam kekalahan telak 0-3 di Fürth—yang berarti degradasi langsung meskipun awalnya berada dalam posisi yang sangat menguntungkan—Itten, yang hingga saat itu menjadi andalan Fortuna dengan 15 gol, absen karena skorsing akibat kartu kuning.

Kini, ia tiba-tiba bersinar di panggung sepak bola terbesar di dunia. Musim depan, Itten akan bermain untuk Werder Bremen.