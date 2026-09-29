Menyoroti kurangnya ritme dalam permainan Jerman, Basler mendesak Klopp untuk membatasi kebebasan sang gelandang, seraya memperingatkan bahwa kebiasaannya terlalu lama memegang bola membuat tim mudah dibaca.

Ia menambahkan: "Saya pikir Jurgen Klopp harus turun tangan ke depannya, karena permainan seperti ini tidak akan membawa kami melangkah lebih jauh jika Kimmich menggiring bola melewati lini tengah dan memperlambat permainan.

"Permainan Kimmich sudah terbaca. Anda bisa melihatnya dengan jelas saat melawan Yunani kemarin. Mereka tahu bahwa ketika dia menguasai bola, dia sesekali mencoba mencungkilnya melewati pertahanan. Mereka menyundul setiap bola menjauh. Itulah kenyataannya."

Basler juga mendukung penilaian Bastian Schweinsteiger bahwa Jerman telah merosot ke level rata-rata: "Basti mengatakannya dengan sangat tepat kemarin. Kami tidak punya lagi pemain kelas dunia. Kami sudah bertahun-tahun tidak memiliki pemain kelas dunia."