Getty Images Sport
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Joshua Kimmich 'bukan pemain kelas dunia', kata Mario Basler saat mantan bintang Jerman itu mengecam gelandang Bayern Munich tersebut setelah kekalahan dari Yunani
Mantan pemain internasional mengkritik tajam jimat lini tengah
Basler melontarkan penilaian tanpa kompromi terhadap Kimmich, dengan bersikeras bahwa kapten Jerman itu sama sekali belum mendekati level kelas dunia. Penilaian keras itu muncul setelah kekalahan mengejutkan 1-0 dari Yunani di Augsburg, ketika gol penentu Dimitrios Kourbelis berbelok usai mengenai Kimmich sendiri. Hasil yang mengecewakan itu merusak laga kandang pertama Klopp sebagai pelatih, meski tuan rumah menguasai 75 persen penguasaan bola.
- Getty Images Sport
Pundit mempertanyakan nilai sebenarnya sang kapten
Pria 57 tahun itu mempertanyakan kecenderungan Jerman untuk menyalurkan setiap pergerakan melalui Kimmich, seraya menyoroti bahwa keterlibatannya yang sangat besar sama sekali tidak menghasilkan ketajaman. Berbicara di podcast-nya Basler Ballertvia Sport.de, Basler berkata: "Kimmich berlari ke suatu tempat. Semua orang langsung memberinya bola. Saya tidak tahu kenapa. Tapi tidak ada yang datang dari Kimmich kemarin. Sentuhan paling banyak, menempuh banyak jarak, ya, tapi tidak ada yang datang darinya.
"Saya sudah mengatakannya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sekarang: Kimmich bukan pemain kelas dunia. Dia gelandang biasa yang, tampaknya, ingin mengambil semua sepak pojok, semua tendangan bebas, semuanya, dan berlari ke mana-mana."
Celah taktik picu peringatan mendesak
Menyoroti kurangnya ritme dalam permainan Jerman, Basler mendesak Klopp untuk membatasi kebebasan sang gelandang, seraya memperingatkan bahwa kebiasaannya terlalu lama memegang bola membuat tim mudah dibaca.
Ia menambahkan: "Saya pikir Jurgen Klopp harus turun tangan ke depannya, karena permainan seperti ini tidak akan membawa kami melangkah lebih jauh jika Kimmich menggiring bola melewati lini tengah dan memperlambat permainan.
"Permainan Kimmich sudah terbaca. Anda bisa melihatnya dengan jelas saat melawan Yunani kemarin. Mereka tahu bahwa ketika dia menguasai bola, dia sesekali mencoba mencungkilnya melewati pertahanan. Mereka menyundul setiap bola menjauh. Itulah kenyataannya."
Basler juga mendukung penilaian Bastian Schweinsteiger bahwa Jerman telah merosot ke level rata-rata: "Basti mengatakannya dengan sangat tepat kemarin. Kami tidak punya lagi pemain kelas dunia. Kami sudah bertahun-tahun tidak memiliki pemain kelas dunia."
- Getty Images Sport
Klopp menghadapi sorotan yang kian besar terkait perombakan tim
Jerman berada di bawah tekanan besar untuk segera menstabilkan posisi mereka di Grup A3 setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan pembuka mereka di UEFA Nations League. Tim asuhan Klopp menjamu Serbia pada Kamis, 1 Oktober, sebelum bertandang untuk menghadapi Yunani dalam misi balas dendam tiga hari kemudian. Dua laga beruntun ini menjadi ujian krusial bagi sang manajer dan kaptennya untuk membungkam para pengkritik vokal mereka.
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