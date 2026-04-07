Jose Mourinho yang tampak sedih menyatakan bahwa beberapa pemain Benfica 'tidak hidup untuk sepak bola' dan mengakui kekalahannya dalam perebutan gelar Liga Portugal setelah hasil imbang yang 'kurang memuaskan' melawan Casa Pia yang terancam degradasi

Setelah peluit akhir dibunyikan, Mourinho memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap hasil pertandingan tersebut, sambil menyesali hilangnya kendali atas nasib Benfica dalam perebutan posisi kedua. Ia mengungkapkan bahwa pada babak pertama ia memberikan teguran keras yang menyoroti kurangnya disiplin taktis para pemain serta komitmen mereka secara keseluruhan terhadap tuntutan olahraga ini.

Berbicara kepada Sport TV, Mourinho mengatakan: "Lebih dari sekadar insiden [gol Casa Pia]... Saya akan mengatakan lebih jauh: kami tidak hanya kehilangan dua poin, tetapi juga peluang terakhir kami untuk bersaing memperebutkan gelar, dan kami kehilangan kendali atas nasib kami untuk finis di posisi kedua. Saya tidak suka babak pertama; di babak istirahat kami membicarakan apa yang harus diubah secara taktis, dan saya berusaha membuat mereka mengerti... karena ada beberapa yang terkadang seolah-olah tidak hidup untuk sepak bola, tidak bernapas untuk sepak bola; sepertinya mereka terkadang melupakan kenyataan.

"Saya menghitung sedikit untuk mereka. Jika kami tidak memenangkan pertandingan ini, perjuangan yang sulit namun mungkin untuk gelar juara akan berakhir, dan kami tidak lagi bergantung pada diri sendiri untuk finis di posisi kedua; itulah yang dipertaruhkan."

Dia menambahkan: "Wasit tidak memengaruhi hasil pertandingan, tetapi dia sangat memengaruhi jalannya pertandingan yang buruk. Benfica bermain buruk di babak pertama, dalam hal sikap mereka, mereka membaik setelah itu di semua aspek, tetapi kemudian pertandingan berakhir, dan bisa dibilang, kejuaraan berakhir dengan situasi yang ceroboh, yang tidak boleh terjadi saat Anda unggul 1-0."