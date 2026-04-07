Jose Mourinho yang tampak sedih menyatakan bahwa beberapa pemain Benfica 'tidak hidup untuk sepak bola' dan mengakui kekalahannya dalam perebutan gelar Liga Portugal setelah hasil imbang yang 'kurang memuaskan' melawan Casa Pia yang terancam degradasi
Harapan Eagles untuk meraih gelar pupus
Upaya Benfica untuk merebut gelar juara Portugal mengalami pukulan yang nyaris fatal di Rio Maior setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh tim Casa Pia yang gigih. Meskipun mendominasi pertandingan dengan 18 tembakan dan penguasaan bola sebesar 78%, The Eagles kurang tajam di depan gawang dan hanya mampu melepaskan tiga tembakan tepat sasaran. Richard Rios akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-68, namun kesalahan pertahanan fatal yang dilakukan Antonio Silva sepuluh menit kemudian memungkinkan Rafael Brito menyamakan kedudukan, sehingga Benfica kini tertinggal tujuh poin dari puncak klasemen.
Mourinho mengkritik kurangnya semangat juang
Setelah peluit akhir dibunyikan, Mourinho memberikan penilaian yang sangat tajam terhadap hasil pertandingan tersebut, sambil menyesali hilangnya kendali atas nasib Benfica dalam perebutan posisi kedua. Ia mengungkapkan bahwa pada babak pertama ia memberikan teguran keras yang menyoroti kurangnya disiplin taktis para pemain serta komitmen mereka secara keseluruhan terhadap tuntutan olahraga ini.
Berbicara kepada Sport TV, Mourinho mengatakan: "Lebih dari sekadar insiden [gol Casa Pia]... Saya akan mengatakan lebih jauh: kami tidak hanya kehilangan dua poin, tetapi juga peluang terakhir kami untuk bersaing memperebutkan gelar, dan kami kehilangan kendali atas nasib kami untuk finis di posisi kedua. Saya tidak suka babak pertama; di babak istirahat kami membicarakan apa yang harus diubah secara taktis, dan saya berusaha membuat mereka mengerti... karena ada beberapa yang terkadang seolah-olah tidak hidup untuk sepak bola, tidak bernapas untuk sepak bola; sepertinya mereka terkadang melupakan kenyataan.
"Saya menghitung sedikit untuk mereka. Jika kami tidak memenangkan pertandingan ini, perjuangan yang sulit namun mungkin untuk gelar juara akan berakhir, dan kami tidak lagi bergantung pada diri sendiri untuk finis di posisi kedua; itulah yang dipertaruhkan."
Dia menambahkan: "Wasit tidak memengaruhi hasil pertandingan, tetapi dia sangat memengaruhi jalannya pertandingan yang buruk. Benfica bermain buruk di babak pertama, dalam hal sikap mereka, mereka membaik setelah itu di semua aspek, tetapi kemudian pertandingan berakhir, dan bisa dibilang, kejuaraan berakhir dengan situasi yang ceroboh, yang tidak boleh terjadi saat Anda unggul 1-0."
Benfica yang belum terkalahkan harus puas dengan hasil imbang
Dalam sebuah anomali statistik, Benfica tetap menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga Portugal musim ini, namun mereka berada di posisi ketiga akibat sembilan hasil imbang yang mengejutkan. Delapan dari hasil imbang tersebut terjadi di bawah asuhan Mourinho, termasuk kehilangan poin saat melawan Tondela dan Rio Ave.
Menanggapi rasa puas diri tim setelah unggul, Mourinho mengatakan: "Kami banyak berkembang di babak kedua, kami menciptakan banyak peluang. Namun, ketika Anda unggul melawan lawan yang tidak memiliki satu pun tembakan ke gawang, saya berani mengatakan kami menguasai bola 75 atau 80 persen, yang sangat tidak masuk akal, dan setelah unggul 1-0, saya setuju ada rasa puas diri. Tidak ada energi itu, nafsu tim yang bermain sangat baik dan memberikan segalanya. Saya katakan, untuk finis di posisi ketiga, kami bahkan bisa kalah di semua pertandingan, atau hampir semuanya. Bagi tim yang memberikan segalanya, satu gol itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi."
Dia menyimpulkan dengan penilaian blak-blakan terhadap para pemainnya: "Tanpa pernah merasakan kesedihan kekalahan sejauh ini, kami telah mengalami banyak hasil imbang yang terasa seperti kekalahan, banyak yang dipengaruhi faktor eksternal. Tidak ada orang jahat di sana, orang yang tidak menghormati, mereka tidak ada di sana [di tim]. Yang ada adalah profil-profil tertentu, yang terlepas dari rekening bank dan gelar mereka, mereka lapar, dan orang-orang lain yang tampaknya menganggap hidup ini enteng. Itu membuat saya sedih. Mereka bukan orang jahat, bukan profesional yang buruk, tetapi mereka benar-benar kurang memiliki karakter itu."
Berjuang untuk posisi kedua
Meskipun secara matematis Benfica belum sepenuhnya tersingkir dari perebutan gelar juara, dibutuhkan serangkaian hasil yang luar biasa untuk bisa menyalip Sporting dan Porto. Dengan asumsi Mourinho tetap memimpin tim di tengah desas-desus yang terus beredar mengenai tawaran posisi pelatih tim nasional Portugal pasca Piala Dunia, ia harus menemukan cara untuk membangkitkan semangat kembali skuad yang telah ia kritik secara terbuka. Pelatih tersebut kemungkinan akan memanfaatkan beberapa pekan terakhir ini untuk menilai pemain mana saja yang benar-benar "hidup untuk sepak bola" menjelang bursa transfer musim panas, di mana perombakan besar-besaran dalam skuad tampaknya tak terhindarkan.