Jose Mourinho yang murka memboikot konferensi pers untuk menghindari larangan mendampingi tim setelah kartu merah kontroversial Vinicius Jr dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal

Mourinho mengambil langkah dramatis dengan memboikot kewajiban media pascalaga pada Sabtu malam, setelah kemenangan 1-0 yang sangat kontroversial atas Villarreal. Pihak La Liga mengonfirmasi kepada pers yang menunggu di Santiago Bernabeu bahwa pelatih asal Portugal itu tidak akan hadir, meski para reporter sudah menunggu lebih dari 40 menit setelah peluit akhir dibunyikan. Keputusan itu tampaknya merupakan langkah yang diperhitungkan dari Mourinho untuk menghindari potensi tindakan disipliner dari otoritas setelah performa wasit yang membuat bangku cadangan Madrid murka.

Klub tidak memberikan penjelasan resmi atas ketidakhadirannya selain komunikasi awal dari perwakilan liga, sehingga media berspekulasi soal seberapa dalam keretakan hubungan antara sang manajer dan ofisial pertandingan. Menurut Marca, kebungkaman itu total ketika sang manajer meninggalkan stadion tanpa membahas insiden yang membuat timnya bermain dengan sepuluh orang pada akhir pertandingan, dengan Mourinho mengatakan, "Saya tidak akan berbicara karena saya ingin berada di bangku cadangan saat melawan Sevilla dan Barcelona."