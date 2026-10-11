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Jose Mourinho yang murka memboikot konferensi pers untuk menghindari larangan mendampingi tim setelah kartu merah kontroversial Vinicius Jr dalam kemenangan Real Madrid atas Villarreal
Mourinho bungkam setelah drama di Bernabeu
Mourinho mengambil langkah dramatis dengan memboikot kewajiban media pascalaga pada Sabtu malam, setelah kemenangan 1-0 yang sangat kontroversial atas Villarreal. Pihak La Liga mengonfirmasi kepada pers yang menunggu di Santiago Bernabeu bahwa pelatih asal Portugal itu tidak akan hadir, meski para reporter sudah menunggu lebih dari 40 menit setelah peluit akhir dibunyikan. Keputusan itu tampaknya merupakan langkah yang diperhitungkan dari Mourinho untuk menghindari potensi tindakan disipliner dari otoritas setelah performa wasit yang membuat bangku cadangan Madrid murka.
Klub tidak memberikan penjelasan resmi atas ketidakhadirannya selain komunikasi awal dari perwakilan liga, sehingga media berspekulasi soal seberapa dalam keretakan hubungan antara sang manajer dan ofisial pertandingan. Menurut Marca, kebungkaman itu total ketika sang manajer meninggalkan stadion tanpa membahas insiden yang membuat timnya bermain dengan sepuluh orang pada akhir pertandingan, dengan Mourinho mengatakan, "Saya tidak akan berbicara karena saya ingin berada di bangku cadangan saat melawan Sevilla dan Barcelona."
- AFP
Kartu merah Vinicius Junior memicu kemarahan
Pemicu pemadaman lampu setelah pertandingan adalah rangkaian kejadian ganjil yang melibatkan Vinicius Junior pada menit ke-72. Penyerang asal Brasil itu mengira dirinya telah menggandakan keunggulan Madrid setelah menyambar umpan silang dari Jude Bellingham, momen yang bahkan membuat Mourinho berlari melintasi lapangan untuk merayakannya. Namun, gol itu secara dramatis dianulir setelah tinjauan VAR mengidentifikasi insiden yang terjadi lebih awal dalam proses serangan. Wasit kemudian mengganjar Vinicius dengan kartu merah karena menarik rambut bek Villarreal, Nathan Saliba.
Kartu merah itu membuat Madrid harus melewati 20 menit terakhir yang berbahaya dengan kalah jumlah pemain. Keputusan tersebut memicu reaksi geram dari tribun dan bangku cadangan, karena tim tuan rumah merasa hukuman itu terlalu keras jika melihat jalannya pertandingan.
Diomande jadi pahlawan dalam kemenangan tipis
Tenggelam di tengah kekacauan kepemimpinan wasit adalah fakta bahwa Madrid sebenarnya semakin dekat ke puncak klasemen berkat kemenangan ini. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut lahir sesaat setelah laga melewati satu jam, lewat penyelesaian klinis dari Yan Diomande. Bek muda itu berada di area yang lebih maju dan berputar sebelum melepaskan tembakan rendah ke sudut jauh, yang menjadi gol pertamanya untuk klub. Gol itu sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR yang panjang pada akhirnya membatalkan keputusan tersebut dan membawa tuan rumah unggul.
Villarreal sama sekali bukan lawan yang mudah dan beberapa kali menguji Thibaut Courtois sepanjang malam. Kiper Belgia itu dipaksa melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Pape Gueye dan Alberto Moleiro, yang keduanya nyaris membungkam publik Bernabeu. Meski mendapat tekanan di akhir laga dan kehilangan Vinicius, lini pertahanan Madrid tetap kokoh untuk memastikan gol perdana Diomande menjadi momen penentu dalam duel penuh gejolak di ibu kota Spanyol.
- AFP
Ancaman sanksi disiplin membayangi Madrid
Pertandingan berakhir dengan hujan kartu kuning saat para pemain Madrid kesulitan mengendalikan emosi mereka. Empat pemain tuan rumah mendapat kartu pada menit-menit akhir ketika laga berubah menjadi rangkaian pelanggaran dan adu argumen yang terus terhenti. Meski kemenangan ini menjaga tim Mourinho tetap dalam perburuan gelar La Liga, skorsing Vinicius Junior akan menjadi pukulan besar untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Sang penyerang telah menjadi komponen vital dalam serangan, dan absennya dia akan memaksa sang manajer melakukan perombakan taktik.
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