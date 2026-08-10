Di balik keputusan besarnya menolak Manchester United, faktor emosional dan ikatan kuatnya dengan Stamford Bridge menjadi alasan utama di balik putar balik mendadaknya.

Mengungkap rahasia yang sudah lama tersimpan dalam dokumenter Netflix berjudul 'Mourinho', pelatih itu mengatakan: "Saya pergi ke Chelsea pada 2013, tetapi pada periode itu ada sesuatu yang tidak diketahui siapa pun. Saya rasa saya bisa mengatakannya karena saya tidak menyakiti siapa pun dengan kebenaran, dan saya rasa tujuan dari pekerjaan yang kami lakukan ini adalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika saya meninggalkan Real Madrid, saya menandatangani kontrak dengan Manchester United untuk pergi ke Manchester United setelah Sir Alex.

"Tentu saja saya merasa sangat tersanjung, karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa. Ketika saya mengatakan Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, saya harus mengatakan bahwa Manchester United sangat, sangat dekat. Namun satu hal adalah cinta untuk sepakbola, dan hal lain adalah cinta untuk klub tertentu. Saya rasa ini lebih kuat daripada cinta untuk sepakbola dan, pada dasarnya, setelah Real Madrid, saya perlu merasakan bahwa saya dicintai."

Ferguson mengonfirmasi rangkaian kejadian itu, mengenang momen ketika Mourinho menelepon untuk menyampaikan kabar tersebut: "Pada awal malam dia menelepon saya dan dia menangis. Lalu dia berkata, 'Alex, saya tidak bisa menerimanya - saya sudah memberikan kata saya kepada Chelsea, dan saya tidak akan mengingkari kata-kata saya'. Alasan yang dia berikan kepada saya bisa saya pahami, tetapi saya kecewa."