AFP
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Jose Mourinho ungkap sempat menandatangani kesepakatan untuk menggantikan Alex Ferguson di Manchester United sebelum putar balik ke Chelsea
Kesepakatan Old Trafford terungkap
Mourinho mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sempat menandatangani kontrak untuk menggantikan Ferguson di United pada musim panas 2013. Juru taktik asal Portugal itu dipersiapkan untuk mengambil alih di Old Trafford setelah kepergiannya dari Madrid. Namun, Mourinho secara emosional mundur dari kesepakatan tersebut untuk kembali ke Chelsea, sehingga United menunjuk David Moyes sebagai penerus Ferguson.
- AFP
Mourinho menjelaskan pilihannya terhadap Chelsea
Di balik keputusan besarnya menolak Manchester United, faktor emosional dan ikatan kuatnya dengan Stamford Bridge menjadi alasan utama di balik putar balik mendadaknya.
Mengungkap rahasia yang sudah lama tersimpan dalam dokumenter Netflix berjudul 'Mourinho', pelatih itu mengatakan: "Saya pergi ke Chelsea pada 2013, tetapi pada periode itu ada sesuatu yang tidak diketahui siapa pun. Saya rasa saya bisa mengatakannya karena saya tidak menyakiti siapa pun dengan kebenaran, dan saya rasa tujuan dari pekerjaan yang kami lakukan ini adalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Ketika saya meninggalkan Real Madrid, saya menandatangani kontrak dengan Manchester United untuk pergi ke Manchester United setelah Sir Alex.
"Tentu saja saya merasa sangat tersanjung, karena Manchester United memiliki daya tarik yang luar biasa. Ketika saya mengatakan Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, saya harus mengatakan bahwa Manchester United sangat, sangat dekat. Namun satu hal adalah cinta untuk sepakbola, dan hal lain adalah cinta untuk klub tertentu. Saya rasa ini lebih kuat daripada cinta untuk sepakbola dan, pada dasarnya, setelah Real Madrid, saya perlu merasakan bahwa saya dicintai."
Ferguson mengonfirmasi rangkaian kejadian itu, mengenang momen ketika Mourinho menelepon untuk menyampaikan kabar tersebut: "Pada awal malam dia menelepon saya dan dia menangis. Lalu dia berkata, 'Alex, saya tidak bisa menerimanya - saya sudah memberikan kata saya kepada Chelsea, dan saya tidak akan mengingkari kata-kata saya'. Alasan yang dia berikan kepada saya bisa saya pahami, tetapi saya kecewa."
Tak menyesal atas keputusan itu
Pilihan emosional itu pada akhirnya menghasilkan gelar Premier League ketiga bagi Mourinho bersama Chelsea pada musim 2014-15, sebelum ia akhirnya menangani United pada 2016.
Merefleksikan perjalanan kariernya yang dramatis, mantan bos Benfica itu menambahkan: "Bagi saya, kehilangan kesempatan untuk menjadi pelatih penerus Sir Alex Ferguson adalah sesuatu yang dramatis, tetapi saya tidak menyesal karena itu adalah keputusan yang saya buat dengan hati. Dan saya pikir alam mengatakan sesuatu, bahwa ketika Anda melakukan sesuatu karena cinta, Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Saya pikir itu alam. Saya melakukannya karena cinta.
"Saya kembali dengan perasaan bahwa, ya, saya pulang, tetapi dengan tanggung jawab besar karena apa yang saya lakukan sebelumnya adalah sejarah, dan Anda tidak ingin menghancurkan warisan Anda."
- Getty Images Sport
Masa transisi picu kekeringan berkepanjangan
Pengungkapan bersejarah ini menawarkan wawasan baru tentang transisi pasca-Ferguson yang mengganggu era dominasi United, dengan klub itu gagal memenangi gelar Premier League sejak kepergiannya. Kini kembali menangani Real Madrid, pengungkapan di balik layar ini semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu figur paling menarik dalam sepakbola modern
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