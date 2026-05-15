Jose Mourinho ‘tidak menanggapi’ tawaran kontrak dari Benfica & mengungkapkan kapan ia akan mengambil keputusan terkait masa depannya di tengah spekulasi tentang kembalinya ke Real Madrid
Pembahasan selanjutnya ditunda
Spekulasi seputar kemungkinan kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu mencapai puncaknya setelah sang manajer mengakui bahwa ia telah mengabaikan tawaran terbaru dari petinggi Benfica. Meskipun Presiden Rui Costa sangat berkeinginan untuk mempertahankan 'The Special One' melampaui masa jabatannya saat ini di Lisbon, Mourinho tetap fokus pada akhir musim ini. Ia menegaskan bahwa semua negosiasi internal telah ditangguhkan hingga The Eagles menyelesaikan semua pertandingan domestik mereka, dimulai dengan laga terakhir melawan Estoril akhir pekan ini.
Menganalisis penawaran
Berbicara menjelang laga Benfica melawan Estoril, Mourinho membenarkan bahwa ia telah menerima tawaran resmi namun menolak untuk langsung meninjaunya. Ia mengatakan kepada Diario AS: “Ya, saya menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Benfica pada hari Rabu. Tawaran itu diberikan kepada agen saya, tetapi saya tidak ingin melihatnya, mengetahuinya, atau menganalisisnya. Saya baru akan melakukannya mulai Minggu, saya kira Minggu. Mereka tidak pernah memberitahu saya bahwa ada tawaran yang akan ditunjukkan kepada saya. Baik presiden maupun orang penting lainnya di organisasi tersebut. Namun, jika mereka memberitahu saya, saya akan menjawab dengan cara yang sama persis.”
Reputasi klub dan jendela pengambilan keputusan
Mourinho tetap bersikap rendah hati terkait skala klub tersebut sambil menjelaskan jadwal untuk penyelesaian yang pasti. Ia menjelaskan: “Minggu depan akan menjadi momen penting bagi saya, bagi masa depan saya, dan juga bagi Benfica.
"Saat musim berakhir, Benfica harus mulai memikirkan musim berikutnya. Namun, sesuai dengan kontrak dan kesepakatan yang saya tandatangani saat tiba di sini, kami memiliki waktu beberapa hari ini untuk melihat apa yang terjadi dan mengambil keputusan.
"Benfica jauh lebih besar daripada saya; tidak ada bandingannya. Klub ini lebih besar daripada siapa pun, pelatih mana pun, pemain, presiden, siapa pun. Oleh karena itu, sejauh menyangkut situasi pribadi saya, saya pikir tidak ada alasan untuk khawatir, karena klub ini lebih besar daripada siapa pun, dan tidak perlu khawatir jika ada yang pergi.”
Minggu yang sangat penting menanti
Beberapa hari ke depan menjadi titik kritis bagi Benfica dan Madrid seiring dengan perubahan lanskap kepelatihan pasca pengumuman pemilu di Spanyol. Sementara Mourinho bersiap menimbang masa depannya mulai Minggu ini, Los Blancos harus menjalani sisa pertandingan mereka di tengah kabar bahwa negosiasi telah memasuki tahap lanjut. Karena penunjukan pelatih baru bergantung pada proses pemilu, keputusan pelatih asal Portugal itu pekan depan akan menentukan apakah ia akan tetap di Lisbon atau kembali ke La Liga.