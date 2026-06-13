Jose Mourinho tetap akan meninggalkan Benfica meskipun Florentino Perez kalah dalam pemilihan presiden Real Madrid, kata Presiden Rui Costa

Meskipun banyak yang meyakini masa depan Mourinho bergantung pada kemenangan Florentino Perez dalam pemilihan presiden di Bernabeu, Costa menegaskan bahwa sang pelatih sebenarnya sudah setengah jalan keluar dari Estadio da Luz. Ketika ditanya apakah Mourinho masih akan menjadi pelatih Benfica jika Perez kalah dalam pemilihan tersebut, Costa dengan tegas menjelaskan kenyataan di balik situasi tersebut.

"Benfica hanya perlu menunggu hasil proses pemilihan di Real Madrid karena alasan yang baru saja saya sebutkan. Dia [Mourinho] diasumsikan akan menjadi pelatih Real Madrid jika Florentino memenangkan pemilihan," kata Costa dalam konferensi pers.

"[Mourinho] tidak akan lagi menjadi pelatih Benfica mengingat semua keadaan, berdasarkan kesepakatan yang dicapai secara damai antara kedua belah pihak. Dia akan pergi saat ini juga."



