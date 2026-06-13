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Jose Mourinho tetap akan meninggalkan Benfica meskipun Florentino Perez kalah dalam pemilihan presiden Real Madrid, kata Presiden Rui Costa
Kepergian Mourinho
Costa telah berbicara secara terbuka mengenai keadaan seputar kepergian Mourinho dari Benfica, dengan menegaskan bahwa kepindahan sang pelatih ke Real Madrid sudah tak terelakkan. Menurut presiden Benfica tersebut, Mourinho telah menegaskan bahwa ia berniat menerima tawaran Madrid jika Perez memenangkan pemilihan presiden klub. Namun, Costa juga mengungkapkan bahwa meskipun Perez gagal meraih kemenangan, Mourinho tetap akan meninggalkan Benfica.
- AFP
Faktor Florentino Perez
Meskipun banyak yang meyakini masa depan Mourinho bergantung pada kemenangan Florentino Perez dalam pemilihan presiden di Bernabeu, Costa menegaskan bahwa sang pelatih sebenarnya sudah setengah jalan keluar dari Estadio da Luz. Ketika ditanya apakah Mourinho masih akan menjadi pelatih Benfica jika Perez kalah dalam pemilihan tersebut, Costa dengan tegas menjelaskan kenyataan di balik situasi tersebut.
"Benfica hanya perlu menunggu hasil proses pemilihan di Real Madrid karena alasan yang baru saja saya sebutkan. Dia [Mourinho] diasumsikan akan menjadi pelatih Real Madrid jika Florentino memenangkan pemilihan," kata Costa dalam konferensi pers.
"[Mourinho] tidak akan lagi menjadi pelatih Benfica mengingat semua keadaan, berdasarkan kesepakatan yang dicapai secara damai antara kedua belah pihak. Dia akan pergi saat ini juga."
Costa menjelaskan latar belakang keputusan tersebut
Presiden Benfica mengungkapkan bahwa klub telah berusaha mengikat Mourinho dalam kontrak jangka panjang sebelum Real Madrid ikut campur. Costa juga membantah anggapan bahwa ia merasa dikhianati oleh keputusan sang manajer untuk hengkang.
"Kami mengajukan tawaran saat kami merasa waktunya tepat," kata Costa. "Kami berdiskusi selama beberapa waktu, dan Mourinho tahu betul bahwa dia adalah pelatih yang saya inginkan untuk musim depan.
"Dia memiliki kontrak dengan Benfica, dan kami memahami bahwa pada akhir musim kami akan memperbarui kontrak tersebut dan tidak membiarkannya memulai tahun terakhirnya dengan sisa kontrak hanya satu tahun. Pilihan Jose Mourinho berbeda. Real Madrid datang dan mengambil opsi lain. Kecewa? Tidak, saya harus menghormatinya. Itu tidak terduga bagi kami, saya tidak menyembunyikannya, tetapi saya harus menghormatinya dan melanjutkan."
- AFP
Benfica kini mengalihkan fokusnya ke masa depan
Dengan kepergian Mourinho yang kini resmi, perhatian Benfica kini akan beralih ke persiapan musim depan setelah klub menunjuk Marco Silva sebagai penggantinya. Sementara itu, Mourinho akan memulai masa jabatannya yang kedua di Los Blancos, dengan tugas mengembalikan masa kejayaan klub setelah dua musim tanpa gelar.