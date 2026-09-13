Setelah kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano yang memperlihatkan sekaligus potensi dan masa-masa sulit dari wajah baru Madrid, Mourinho berbicara kepada media untuk menjelaskan posisinya soal pemilihan tim. Sorotan banyak tertuju pada Diomande, talenta muda yang menjalani starter pertamanya di Santiago Bernabeu. Terlepas dari hiruk-pikuk seputar kedatangan sang pemain dan ekspektasi dari para suporter, Mourinho cepat menegaskan otoritasnya.

"Saya sudah sedikit terlalu tua untuk merasakan tekanan agar memainkannya. Ada skuad di mana Anda harus berdoa agar tidak ada yang cedera, dan ada juga yang punya banyak pilihan. Saya 100 persen yakin bahwa jika Diomande tidak menjadi starter hari ini, pertanyaan pertama adalah mengapa dia tidak bermain atau kapan dia akan bermain. Bangku cadangan kami dipenuhi kualitas, dan setelah setiap pertandingan akan selalu ada pertanyaan mengapa satu pemain menjadi starter dan bukan yang lain," kata Mourinho.