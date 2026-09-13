Getty Images Sport
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Jose Mourinho tepis tekanan soal pemilihan Yan Diomande saat wonderkid Real Madrid menjalani starter pertamanya di Santiago Bernabeu
Mourinho menepis tekanan terkait pemilihan wonderkid
Setelah kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano yang memperlihatkan sekaligus potensi dan masa-masa sulit dari wajah baru Madrid, Mourinho berbicara kepada media untuk menjelaskan posisinya soal pemilihan tim. Sorotan banyak tertuju pada Diomande, talenta muda yang menjalani starter pertamanya di Santiago Bernabeu. Terlepas dari hiruk-pikuk seputar kedatangan sang pemain dan ekspektasi dari para suporter, Mourinho cepat menegaskan otoritasnya.
"Saya sudah sedikit terlalu tua untuk merasakan tekanan agar memainkannya. Ada skuad di mana Anda harus berdoa agar tidak ada yang cedera, dan ada juga yang punya banyak pilihan. Saya 100 persen yakin bahwa jika Diomande tidak menjadi starter hari ini, pertanyaan pertama adalah mengapa dia tidak bermain atau kapan dia akan bermain. Bangku cadangan kami dipenuhi kualitas, dan setelah setiap pertandingan akan selalu ada pertanyaan mengapa satu pemain menjadi starter dan bukan yang lain," kata Mourinho.
- Getty Images Sport
Mengevaluasi perkembangan taktis Diomande
Mourinho memberikan penilaian yang seimbang terhadap Diomande, dengan menyoroti bakat mentah sang pemain sekaligus area-area yang masih harus ia tingkatkan. Sang manajer juga cepat menegaskan bahwa pemain itu masih beradaptasi dengan tuntutan klub sebesar Madrid.
Saat ditanya soal performa pemain muda itu, Mourinho berkata: "Diomande berkembang secara bertahap. Dia belum terlalu lama terlibat dalam sepakbola Eropa level tertinggi. Dia menjalani musim lalu di Leipzig dan tidak lebih banyak dari itu. Dia masih harus banyak belajar dari sudut pandang taktis. Tapi Anda bisa melihat dia punya potensi luar biasa dalam duel satu lawan satu, umpan silangnya, dan tembakannya. Dia adalah pemain yang sangat kuat yang memberi kami banyak opsi. Dia bisa bermain di posisi Vinícius Junior, atau di kanan ... Saya ingin melihat Diomande berkembang, karena saya tahu apa yang bisa diberikan pemain-pemain lain kepada saya," jelasnya.
Menyeimbangkan skuad dan mengelola Guler
Dilema taktis bagi Mourinho melampaui hanya satu pemain, karena ia menangani skuad yang dipenuhi talenta kreatif termasuk Arda Guler dan Brahim Diaz. Bos Real Madrid itu mengakui bahwa kedalaman skuadnya tak terelakkan memicu sorotan setiap kali susunan pemain diumumkan. Ia menekankan bahwa setiap pemain punya peran untuk dimainkan dan bahwa persaingan untuk memperebutkan tempat merupakan tanda lingkungan elite yang sehat.
"Arda sangat bagus. Brahim menjalani pertandingan yang sangat bagus melawan Inter. Diomande bekerja keras untuk berkembang dan punya potensi besar. Kami punya skuad yang kuat, tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda, Arda sangat bagus; ia punya banyak kualitas dan memberi pengaruh positif pada permainan tim. Saat ia masuk, ia benar-benar membuat perbedaan dalam pertandingan," kata sang manajer.
- AFP
Kelelahan fisik dan perubahan taktik
Terlepas dari skor akhir melawan Rayo, Mourinho jujur soal naik-turunnya level performa timnya. Ia mencatat bahwa jadwal yang padat, termasuk tenaga yang terkuras di Liga Champions baru-baru ini, membuat para pemainnya terkuras secara mental dan fisik saat memasuki babak kedua. Penurunan intensitas ini membuat Rayo semakin berkembang dalam pertandingan, situasi yang sudah diantisipasi Mourinho. Sang manajer menunjuk pemain-pemain kunci seperti Jude Bellingham sebagai contoh bagaimana beratnya musim saat ini memengaruhi kemampuan skuad untuk mempertahankan standar pressing tinggi selama 90 menit penuh.
"Itu adalah pertandingan 45 menit. Hanya itu, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya tahu tim ini tidak punya kekuatan fisik maupun mental untuk memainkan babak kedua seperti babak pertama. Gambaran yang bagus dari apa yang saya katakan adalah bagaimana Bellingham bermain tanpa energi selama sepuluh menit terakhir. Energi bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental. Konsentrasi kami menurun, dan kami membuat kesalahan serta kehilangan penguasaan bola saat membangun serangan. Kami juga kesulitan melakukan pressing, dan Rayo, yang tidak mengancam di babak pertama, punya lebih banyak tembakan ke gawang. Saya memperkirakan pertandingan akan berjalan seperti ini, mengingat pengalaman kami di Liga Champions," ujar Mourinho.
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