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Jose Mourinho 'tak percaya'! Bos Real Madrid dibuat MURKA setelah bintang Manchester City, Rodri, memilih pindah ke Barcelona ketimbang ke Bernabeu
Mourinho tercengang oleh putar balik Rodri
The Special One dikabarkan bereaksi dengan "kemarahan besar" setelah mengetahui bahwa target utama lini tengahnya akan menuju Catalonia, bukan ibu kota Spanyol. Media Spanyol SPORT mengklaim Mourinho "tidak bisa mempercayai" kabar tersebut, setelah menghabiskan sebagian besar musim panas untuk merencanakan susunan taktisnya dengan kedatangan pemenang Piala Dunia itu sebagai poros.
Situasi itu mencapai titik didih dalam "lebih dari satu percakapan" antara Mourinho dan jajaran direksi Real Madrid. Terlepas dari tuntutan sang manajer untuk alternatif berprofil tinggi, hierarki klub dilaporkan telah memberitahunya bahwa tidak akan ada rekrutan lagi di lini tengah.
- Getty Images Sport
Perombakan taktik terpaksa dilakukan di Valdebebas
Dengan pintu untuk kedatangan pemain baru sudah tertutup rapat, Mourinho kini harus memulai perombakan signifikan terhadap skema taktiknya. Rencana saat ini adalah mengalihkan peran anggota skuad yang sudah ada untuk mengisi kekosongan akibat pengejaran yang gagal. Artinya, Bernardo Silva dan Arda Guler diperkirakan akan mengambil peran yang lebih menonjol dalam distribusi bola, dengan Silva berpotensi turun ke posisi double pivot yang lebih dalam bersama Aurelien Tchouameni.
Pergeseran taktik ini menempatkan tekanan besar pada Guler, yang oleh Mourinho diproyeksikan sebagai kreator utama dengan gaya seperti Mesut Ozil. Staf pelatih akan menghabiskan pekan-pekan terakhir pramusim di Valdebebas untuk menguji cetak biru baru ini, dengan harapan kualitas teknik Silva dan Guler bisa menutupi ketiadaan gelandang bertahan spesialis.
Wonderkid Ajax muncul sebagai target alternatif
Meski Real Madrid dilaporkan memutuskan untuk tidak mendatangkan gelandang lagi sebagai alternatif Rodri, klub itu juga disebut telah mengidentifikasi rencana cadangan potensial senilai €30 juta dalam diri Jorthy Mokio. Sensasi Ajax berusia 18 tahun itu telah menarik perhatian pemandu bakat Real Madrid, yang meyakini remaja serbabisa tersebut memiliki atribut fisik untuk sukses di La Liga.
Mengamankan tanda tangan talenta muda Ajax itu akan menjadi tugas yang sulit, karena raksasa Belanda tersebut mengikat sang pemain muda dengan kontrak hingga 2031. Madrid diperkirakan akan menunggu sampai kepindahan Rodri ke Barcelona resmi rampung sebelum mempercepat pembicaraan untuk talenta Belgia itu. Pergeseran ini mencerminkan perubahan strategi, beralih dari bintang-bintang mapan untuk fokus pada talenta remaja elite.
- Getty Images
Dampak pada bursa transfer yang lebih luas
Keputusan odri untuk memberi lampu hijau kepada kepindahan ke Barcelona telah mengguncang pasar Eropa, berdampak pada beberapa klub lain. Manchester United, yang kini ditangani Michael Carrick, dikabarkan memantau situasi Aurelien Tchouameni. Manchester United berharap bahwa jika Real Madrid mendapatkan Rodri, Tchouameni mungkin akan tersedia untuk pindah ke Old Trafford.
Barcelona kini harus berupaya menyepakati nilai transfer dengan Manchester City, meski negosiasi menemui kendala awal setelah raksasa Premier League itu menolak tawaran pembuka klub Catalan tersebut. Dengan Rodri memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya di Stadion Etihad, Barca perlu kembali dengan tawaran yang lebih baik untuk menuntaskan kesepakatan itu. Sementara itu, bagi Real Madrid, fokusnya tetap pada pengembangan internal dan potensi manuver terlambat untuk Mokio.
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