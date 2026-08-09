The Special One dikabarkan bereaksi dengan "kemarahan besar" setelah mengetahui bahwa target utama lini tengahnya akan menuju Catalonia, bukan ibu kota Spanyol. Media Spanyol SPORT mengklaim Mourinho "tidak bisa mempercayai" kabar tersebut, setelah menghabiskan sebagian besar musim panas untuk merencanakan susunan taktisnya dengan kedatangan pemenang Piala Dunia itu sebagai poros.

Situasi itu mencapai titik didih dalam "lebih dari satu percakapan" antara Mourinho dan jajaran direksi Real Madrid. Terlepas dari tuntutan sang manajer untuk alternatif berprofil tinggi, hierarki klub dilaporkan telah memberitahunya bahwa tidak akan ada rekrutan lagi di lini tengah.







