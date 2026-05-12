Jose Mourinho sedang menjalani 'tahap akhir negosiasi' untuk kembali menjadi manajer Real Madrid sebagai 'satu-satunya kandidat' yang akan menggantikan Alvaro Arbeloa
Mourinho semakin dekat untuk kembali ke Bernabeu
Menurut BBC Sport, Mourinho sedang menjalani tahap akhir negosiasi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid berikutnya, 13 tahun setelah masa jabatannya yang pertama di Bernabeu. Pelatih berusia 63 tahun itu menjadi favorit utama dan saat ini merupakan satu-satunya kandidat yang sedang dibicarakan klub untuk posisi tersebut. Langkah ini menandai perubahan dramatis bagi raksasa Spanyol tersebut saat mereka mencari sosok berpengalaman untuk mengantarkan mereka kembali ke puncak dominasi di level domestik dan Eropa. Presiden klub Florentino Perez dikabarkan menjadi motor di balik reuni ini, setelah pertama kali mempertimbangkan kemungkinan tersebut dua hari setelah Xabi Alonso hengkang.
Era Arbeloa tampaknya akan berakhir di Madrid
Penunjukan yang akan segera dilakukan ini menandai berakhirnya masa jabatan Arbeloa sebagai pelatih. Mourinho akan menggantikan pelatih kepala saat ini, yang baru saja mengambil alih jabatan pada Januari lalu menyusul kepergian Alonso. Meskipun memiliki ikatan yang kuat dengan klub sebagai mantan pemain, masa jabatan Arbeloa belum meyakinkan jajaran petinggi bahwa ia adalah orang yang tepat untuk proyek jangka panjang yang sedang dibangun saat ini. Dengan kembali memilih manajer asal Portugal tersebut, Real Madrid memilih seorang pemenang yang telah teruji dan memahami budaya unik mereka, sehingga Arbeloa harus mundur setelah hanya beberapa bulan menjabat di posisi yang penuh tekanan itu.
Pertandingan terakhir Benfica sebelum pindah ke La Liga
Mantan pelatih Chelsea itu telah menjabat sebagai manajer Benfica sejak bergabung dengan kontrak dua tahun pada September lalu. Baru kemarin, ia mengatakan kepada media bahwa ia belum ingin membicarakan masa depannya, demi menjaga profesionalisme terhadap klubnya saat ini. Menanggapi spekulasi yang gencar menjelang pertandingan domestik terakhirnya, ia menyatakan: "Ada pertandingan melawan Estoril, dan mulai Senin nanti saya akan bisa menjawab pertanyaan tentang masa depan saya sebagai pelatih dan masa depan Benfica." Pertandingan hari Sabtu melawan Estoril Praia adalah pertandingan terakhir klub musim ini, setelah itu jalan akan terbuka bagi kepergiannya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi The Special One?
Mourinho akan mengambil alih skuad yang gagal meraih semua trofi utama musim ini, termasuk gelar liga, piala, dan Liga Champions. Real Madrid hanya memiliki tiga pertandingan tersisa untuk menutup musim yang mengecewakan: laga kandang melawan Real Oviedo pada 14 Mei, laga tandang ke markas Sevilla pada 17 Mei, dan laga kandang terakhir melawan Athletic Club pada 23 Mei.